3 lợi ích đặc biệt mà nam giới có được nhờ thường xuyên uống trà xanh

Viết trên tạp chí khoa học BMC Nutrition, nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học và công nghệ Kwame Nkrumah (Ghana) chỉ ra rằng trà xanh có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Theo các tác giả, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư được chẩn đoán nhiều thứ 2 ở nam giới trên toàn cầu và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5 trên toàn thế giới.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu từ nam giới sinh sống tại thị trấn Ayigya của Ghana, tuổi từ 40 trở lên, chưa có tiền sử mắc ung thư tuyến tiền liệt, một nửa uống trà xanh thường xuyên và một nửa không uống.

Họ được phân thành các nhóm tuổi 40-49, 50-59, 60-69 và 70 tuổi trở lên.

Kết quả cho thấy so với những người không uống trà xanh, người dùng thức uống này thường xuyên nhận được 3 lợi ích rõ rệt.

Ảnh minh hoạ.

Thứ nhất, người hay uống trà xanh bị thừa cân, béo phì ít hơn đáng kể so với người không uống.

Thứ hai, họ ít bị tình trạng máu nhiễm mỡ và xơ vữa động mạch hơn, nhờ các chỉ số triglyceride, cholesterol toàn phần và cholesterol xấu LDL thấp hơn đáng kể. Các yếu tố trên được coi là yếu tố nguy cơ của ung thư tuyến tiền liệt. Viêm mạn tính do mô mỡ, rối loạn nội tiết và các yếu tố khác liên quan đến béo phì tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư. Trong khi đó, một số nghiên cứu cho thấy cholesterol có thể làm tăng tính di động và xâm lấn của tế bào ung thư.

Nhóm từ 60 tuổi trở lên nhận được lợi ích thứ 3 đó là mức kháng nguyên đặc hiệu PSA thấp hơn đáng kể so với người không uống trà xanh.

PSA là một protein do các tế bào tuyến tiền liệt sản xuất. Mức PSA trong máu thường thấp ở nam giới khỏe mạnh, nhưng sẽ tăng khi tuyến tiền liệt có vấn đề. Đó có thể là tình trạng phì đại hoặc viêm lành tính, nhưng cũng có thể là ung thư.

Các hợp chất chống oxy hóa dồi dào thuộc nhóm polyphenol trong trà xanh được cho là những thứ giúp tạo nên các tác dụng đặc biệt nói trên.

Trong đó, nổi bật nhất là nhóm catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG), thứ từng được chứng minh là đem lại nhiều lợi ích cho quá trình chuyển hóa trong cơ thể, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra uống trà xanh mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích bao gồm:

Giúp ích cho sức khỏe làn da

Theo một nghiên cứu năm 2023, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ phát hiện ra rằng polyphenol trong trà xanh có thể giúp bảo vệ làn da chống lại tia UVB do ánh sáng gây ra.

Một báo cáo năm 2012 cũng cho thấy bổ sung trà xanh có tác dụng giúp trị mụn trứng cá, bệnh Rosacea và các biến chứng khác liên quan đến da.

Giúp giảm nguy cơ phát triển một số loại ung thư

Một trong những lợi ích được ghi nhận nhiều nhất của trà xanh là đặc tính chống ung thư. Hơn 5.000 nghiên cứu đã được công bố về trà xanh và bệnh ung thư, bao gồm các thử nghiệm lâm sàng ở người, nghiên cứu dựa trên dân số và phân tích trong phòng thí nghiệm.

Hàng ngàn nghiên cứu này chứng minh rằng polyphenol trong trà xanh và các hợp chất hoạt tính sinh học khác có trong trà xanh có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư bao gồm ung thư vú, đại trực tràng, gan, buồng trứng, tuyến tiền liệt, miệng và da.

Theo Katherine Brooking - chuyên gia dinh dưỡng có trụ sở tại New York, một số nghiên cứu dựa trên dân số cho thấy rằng cả trà xanh và trà đen đều giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi các nguy cơ gây ung thư.

Một số nghiên cứu lâm sàng sơ bộ cho thấy rằng polyphenol trong trà - đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG) đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư.

Tốt cho sức khỏe não bộ

Nếu bạn đang tìm cách giữ cho bộ não luôn nhạy bén khi về già, hãy cân nhắc việc bổ sung trà xanh vào chế độ ăn uống. Trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi ở người được công bố trên Tạp chí Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ, những người tham gia uống trà xanh hoặc bổ sung L-theanine chiết xuất từ trà đã cải thiện được tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ.

Trong một thử nghiệm về khả năng chú ý và mức độ tỉnh táo tự báo cáo, trí nhớ được cải thiện sau khi uống trà so với giả dược.

Theo một nghiên cứu khác, trà xanh đã được chứng minh là cải thiện trí nhớ và chức năng điều hành ở người cao tuổi và cũng được phát hiện là giúp giảm căng thẳng oxy hóa.

Giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường type 2

Nhiều nghiên cứu tiết lộ rằng trà xanh giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói và nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2.

Trà xanh cũng đã được chứng minh là giúp tăng độ nhạy insulin, do đó insulin mà tuyến tụy sản xuất có thể duy trì lượng đường trong máu bình thường hiệu quả hơn.

Trà xanh giúp bảo vệ các tế bào sản xuất insulin và flavonoid trong trà có thể giúp loại bỏ các gốc tự do có hại và giảm viêm.

Trà xanh tốt cho tim

Các catechins polyphenolic có trong trà xanh đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện mức cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (có hại), đây là hai yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim.

Trong một nghiên cứu mang tính bước ngoặt dựa trên dân số được báo cáo trên Tạp chí Y khoa Hoa Kỳ với hơn 40.000 người Nhật trưởng thành được theo dõi trong hơn 11 năm, kết quả cho thấy uống hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày giúp giảm 26% nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ so với những đối tượng cho biết uống ít hơn 1 cốc trà xanh mỗi ngày. Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng châu Âu cho thấy uống trà xanh 3 lần trở lên mỗi tuần có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tim tổng thể.