Ăn ít vẫn không giảm cân? Bác sĩ tiết lộ 4 nguyên nhân tích mỡ, bỏ bữa dở nhất

Trong các buổi tư vấn chuyên sâu, chuyên gia dinh dưỡng và giảm cân Xin Yi (Đài Loan, Trung Quốc) thường xuyên gặp phải câu hỏi: "Tại sao tôi ăn rất ít mà vẫn béo?". Thực tế, giảm cân không đơn thuần là phép tính trừ của lượng calo nạp vào.

Theo chuyên bác sĩ Xin, khi bạn ép cơ thể chịu đựng mức năng lượng quá thấp trong thời gian dài, hệ thống nội tiết và quá trình trao đổi chất sẽ bị rối loạn. Thay vì đốt cháy mỡ, cơ thể lại ưu tiên bảo tồn năng lượng và tích trữ chất béo để "phòng vệ" trước cơn đói, khiến việc giảm cân ngày càng trở nên bế tắc. Điều quan trọng không kém ăn bao nhiêu là bạn ăn gì và ăn như thế nào.

Bác sĩ Xin cũng chỉ ra 4 nguyên nhân phổ biến khiến hành trình giảm cân của nhiều người thất bại dù ăn kiêng, nhịn ăn kham khổ:

1. Chế độ ăn quá thấp calo trong thời gian dài

Việc duy trì mức năng lượng chỉ từ 800 đến 1000 calo mỗi ngày là sai lầm nghiêm trọng. Bác sĩ Xin giải thích rằng khi nạp vào quá ít năng lượng, cơ thể sẽ giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản như một cơ chế tự bảo vệ. Lúc này, nồng độ leptin (hormone báo no) giảm xuống trong khi nồng độ ghrelin (hormone báo đói) tăng lên, khiến bộ máy tiêu hao năng lượng bị trì trệ và cơ thể có xu hướng tích trữ mỡ nhiều hơn.

2. Cắt giảm hoàn toàn tinh bột ra khỏi khẩu phần ăn

Loại bỏ tuyệt đối carbohydrate làm gia tăng hormone gây căng thẳng, dẫn đến hiện tượng giữ nước và gây mệt mỏi kéo dài. Trạng thái này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn kích thích cảm giác thèm ăn dữ dội, dẫn đến việc ăn quá nhiều ở những bữa sau và khiến cân nặng tăng vọt trở lại. Đây là lý do khiến nhiều người dù "khổ hạnh" nhịn tinh bột nhưng vòng eo vẫn không hề thon gọn.

3. Thực đơn chỉ có rau xanh và bài trừ chất đạm

Một sai lầm phổ biến là chỉ tập trung ăn rau và tránh ăn trái cây hay thịt cá. Việc thiếu hụt protein trầm trọng sẽ dẫn đến mất cơ bắp và mất cân bằng dinh dưỡng. Vì cơ bắp là động cơ chính để đốt cháy calo, nên khi khối lượng cơ giảm, tốc độ trao đổi chất cũng suy giảm theo. Tình trạng này khiến cơ thể trở nên lỏng lẻo và khả năng tự đốt mỡ tự nhiên bị triệt tiêu.

4. Thói quen bỏ bữa và ăn uống không điều độ

"Bỏ bữa trong thời gian dài được chỉ đích danh là nguyên nhân gây tích mỡ nhanh nhất ngoài việc ăn vô độ", bác sĩ Xin cho biết. Khi bạn nhịn một bữa, cơ thể rơi vào trạng thái đói lả và dễ dẫn đến việc ăn uống quá mức không kiểm soát ở bữa ăn tiếp theo. Khi lượng calo nạp vào vượt quá mức khuyến nghị cùng một lúc, năng lượng dư thừa sẽ ngay lập tức được chuyển hóa và tích trữ dưới dạng chất béo thay vì được tiêu thụ hiệu quả.

Giải pháp khoa học để kích hoạt lại quá trình giảm cân hiệu quả

Để thoát khỏi vòng lẩn quẩn "ăn ít vẫn béo", bác sĩ Xin đưa ra 3 lời khuyên thiết thực giúp bạn lấy lại vóc dáng một cách bền vững:

- Hãy đảm bảo cung cấp đủ protein cho cơ thể với hàm lượng từ 1,2g đến 1,6g trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể để bảo vệ khối lượng cơ.

- Việc duy trì ba bữa ăn đều đặn mỗi ngày giúp ổn định đường huyết, giữ mức thâm hụt calo ở ngưỡng hợp lý và ngăn chặn việc cơ thể chuyển sang chế độ "tiết kiệm năng lượng". Nhưng cần kiểm soát lượng ăn chặt chẽ và chọn thực phẩm cho phù hợp.

- Dinh dưỡng phải đi liền với vận động đều đặn thì giảm cân mới có hiệu quả và hiệu quả kéo dài được lâu. Tăng cường khối lượng cơ bắp chính là cách thực sự để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể bạn trở thành một cỗ máy đốt mỡ tự nhiên ngay cả khi đang nghỉ ngơi.

Nguồn và ảnh: TTVC, Health GVM