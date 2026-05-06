Bé 4 tuổi phát ban, tím tái, thở gấp sau khi bị kiến lửa đốt: Người mẹ làm ngay 4 việc này, bác sĩ cũng phải khen "làm rất tốt"

Kiến lửa đỏ đã xâm nhập 13 tỉnh, 703 quận/huyện tại Trung Quốc và vẫn đang lan rộng ra phía Bắc. Bị loài này đốt, nhẹ thì nổi mụn nước, mưng mủ; nặng có thể sốc phản vệ, thậm chí tử vong.

Tại Huệ Châu (Quảng Đông), một người dân đã tử vong sau khi bị kiến lửa đốt trong khu dân cư. Ở bang Georgia (Mỹ), một bé gái 2 tuổi cũng không qua khỏi dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kiến lửa không phải kiến thường, bị đốt thật sự có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Một cuối tuần tháng 3, mẹ bé Duyệt Duyệt đưa con trai 4 tuổi đi dã ngoại. Đang chạy chơi trên bãi cỏ, bé bỗng khóc lớn, vừa chạy vừa gãi cổ chân.

Mẹ nhìn xuống thấy vài nốt đỏ nhỏ ở mắt cá chân, trên ống quần còn có vài con kiến màu nâu đỏ. Nghĩ chỉ là kiến thường, chị phủi đi, rửa qua bằng nước suối rồi bôi nước hoa đuổi muỗi.

Đứa trẻ khóc một lúc rồi thôi, tiếp tục chơi. Người mẹ nghĩ mọi chuyện đã ổn.

Nhưng 30 phút sau, tai họa ập đến.

Trên đường về, bé đột nhiên mặt tái nhợt, môi tím, thở gấp như kéo bễ. Mẹ nhìn qua gương chiếu hậu hoảng loạn khi thấy con phát ban đã lan từ cổ chân lên đến ngực.

Chị lao xe đến bệnh viện gần nhất nhưng gặp tắc đường, hơn 40 phút sau mới vào được phòng cấp cứu.

Bác sĩ phát hiện những con kiến trên quần bé màu nâu đỏ, bụng sẫm, cực kỳ hung dữ và xác định là kiến lửa.

“Đây là sốc phản vệ nghiêm trọng. Tiến triển rất nhanh, chỉ 5–20 phút có thể nguy hiểm tính mạng. Gia đình đưa đến quá muộn rồi.” – bác sĩ nói.

Bé phải thở máy trong phòng hồi sức tích cực 3 ngày mới qua cơn nguy kịch. Bác sĩ tiếc nuối: “Chậm thêm 10 phút nữa thì rất khó cứu.”

Cùng tình huống, một bà mẹ khác đã cứu con bằng cách làm 4 việc này

Một buổi chiều đầu hè, bé Lạc Lạc (4 tuổi) chơi cát gần bồn cây trong khu dân cư. Bỗng bé khóc: “Mẹ ơi, ngứa! đau!”

Mẹ nhìn thấy vài con kiến nâu đỏ trên chân, cổ chân có hơn chục nốt đỏ, vài nốt đã phồng rộp. Chị lập tức nhận ra không phải kiến thường.

Chị nhớ đến một nguyên tắc sơ cứu từng đọc, chỉ gồm 4 việc: Rửa – Làm lạnh – Chống dị ứng – Đưa đi viện

1. Rửa

Chị bế con vào nhà tắm, dùng nước ấm và xà phòng rửa kỹ từ trên xuống dưới vùng chân bị đốt trong khoảng 3 phút.

Vì sao phải dùng xà phòng?

Nọc kiến lửa có tính axit, xà phòng (tính kiềm) giúp trung hòa và rửa trôi độc tố, ngăn chúng thấm sâu vào da.

2. Làm lạnh

Sau khi rửa sạch, chị lấy khăn mát trong tủ lạnh, đắp lên vùng sưng.

Ban đầu bé hơi co chân vì lạnh, nhưng sau vài giây đã dễ chịu hơn.

Chườm lạnh giúp co mạch, giảm sưng, giảm đau và ngứa.

Lưu ý: không đặt đá trực tiếp lên da, tránh bỏng lạnh.

3. Chống dị ứng

Sau 5 phút, chị lấy siro loratadin (thuốc chống dị ứng) cho trẻ uống đúng liều theo cân nặng.

Nọc kiến kích thích cơ thể giải phóng histamin – gây sưng, ngứa, nổi ban, thậm chí khó thở, tụt huyết áp.

Thuốc kháng histamin sẽ chặn phản ứng dị ứng từ sớm.

Nếu không có thuốc uống, có thể bôi calamine hoặc kem hydrocortisone, nhưng thuốc uống hiệu quả nhanh và triệt để hơn.

4. Đưa đi viện

Sau khi xử lý, chị không chờ đợi ở nhà mà lập tức đưa con đến bệnh viện.

Trên đường đi, chị liên tục quan sát nhịp thở, màu môi và trạng thái của con để kịp thời xử lý nếu chuyển nặng.

May mắn, bé ổn định. Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra và nói:

“Mẹ làm rất đúng! Rửa – Làm lạnh – Chống dị ứng – Đưa đi viện, từng bước đều chuẩn. Nhiều phụ huynh lại bôi linh tinh như dầu gió, kem đánh răng… khiến vết thương nặng hơn.”

Bé chỉ bị sưng nhẹ, không có phản ứng toàn thân. Sau 2 giờ theo dõi, bé được về nhà.

Kết luận

Kiến lửa không đáng sợ bằng việc cha mẹ không biết sơ cứu.

Hãy nhớ 4 việc: Rửa – Làm lạnh – Chống dị ứng – Đưa đi viện: có thể cứu mạng trẻ trong tình huống khẩn cấp.

Nguồn: Sohu