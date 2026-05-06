Vì sao mùa hè dễ khiến cơ thể mệt mỏi hơn?

Rối loạn nhịp sinh học - ngủ đủ giờ chưa chắc đã ngủ đúng giấc

Một trong những thay đổi thầm lặng nhất của mùa hè là sự lệch pha của đồng hồ sinh học do thời gian ban ngày dài hơn so với các mùa khác. Khi ngày dài hơn, não bộ nhận tín hiệu ánh sáng lâu hơn và trì hoãn việc tiết melatonin - hormone báo hiệu cơ thể đã đến giờ nghỉ ngơi. Hệ quả là giờ đi ngủ trễ hơn.

Ngoài ra, nhiệt độ đêm hè thường cao hơn sẽ dẫn đến khó ngủ sâu, trong khi ban đêm là thời điểm cơ thể phục hồi mạnh mẽ nhất. Khi giấc ngủ sâu bị rút ngắn, nhiều người dù ngủ đủ giờ vẫn cảm thấy chưa thực sự "sạc đầy pin", dẫn đến tình trạng mệt mỏi âm ỉ suốt mùa hè.

Thiếu vi chất - nguyên nhân âm thầm gây mệt mỏi ngày hè

Ở cấp độ sinh hóa, năng lượng không chỉ đến từ lượng thức ăn, mà còn từ khả năng chuyển hóa thức ăn thành ATP (Adenosine Triphosphate - nguồn năng lượng chính của mọi tế bào trong cơ thể).

Theo NIH Office of Dietary Supplements, vitamin nhóm B đóng vai trò coenzyme chuyển hóa năng lượng, sắt giúp vận chuyển oxy, còn kẽm hỗ trợ hàng trăm enzyme quan trọng. Thiếu những vi chất này, cơ thể dù ăn no vẫn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Chia sẻ rõ hơn về vấn đề này, PGS.TS.DS Nguyễn Tuấn Dũng - Nguyên Trưởng Bộ môn Dược lâm sàng, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết vào mùa hè, việc ăn uống thất thường, thực phẩm kém đa dạng cùng việc mất vi chất qua mồ hôi khiến sắt, magie, kẽm và một số vitamin dễ bị thiếu hụt. Đây có thể là nguyên do khiến nhiều người cảm thấy "mệt mỏi không rõ lý do", không hẳn do làm việc quá sức mà vì thiếu hụt các vi chất then chốt cho sản xuất năng lượng.

Nhiệt độ cao thúc đẩy lối sống ít vận động

Một nghịch lý của mùa hè là cơ thể phải làm việc nhiều hơn để giữ mát, nhưng cơ thể lại có xu hướng vận động ít hơn. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, cơ thể phải tăng tiết mồ hôi và tăng giãn mạch da để tản nhiệt. Trong khi đó, hành vi thực tế lại đi theo hướng ngược lại: càng nóng, chúng ta càng ngại vận động. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mức hoạt động thể lực không đủ và thời gian ngồi nhiều đều liên quan đến sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng sống kém hơn.

Stress làm suy giảm khả năng thích nghi của cơ thể

Với nhiều người trưởng thành, mùa hè là mùa của deadline giữa năm, áp lực KPI, chi tiêu tăng và bài toán cân bằng công việc với gia đình,... Một nghiên cứu từ Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ cho thấy stress kích hoạt cơ thể tiết glucocorticoids, bao gồm cortisol, vốn liên quan trực tiếp đến điều hòa miễn dịch và phản ứng viêm; khi stress kéo dài, hệ miễn dịch có thể bị ức chế và cơ thể khó duy trì trạng thái ổn định hơn.

Điều quan trọng là căng thẳng còn kéo theo khó ngủ, giảm tập trung, giảm động lực vận động và làm nặng thêm cảm giác kiệt sức về thể chất.

Ô nhiễm môi trường đô thị - "thủ phạm" ít được gọi tên

Ở đô thị, mùa hè không chỉ là nắng nóng mà còn là bức xạ nhiệt từ mặt đường, không khí ngột ngạt, kẹt xe và ô nhiễm. Theo WHO, stress nhiệt có thể gây mất nước, kiệt sức, đau đầu, lừ đừ, yếu sức và tăng nguy cơ tai nạn.

Song hành với đó, ô nhiễm không khí cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Các nghiên cứu cho thấy phơi nhiễm ô nhiễm kết hợp với nóng bức làm tăng stress, lo âu, giảm khả năng tập trung và gây mệt mỏi rõ rệt. Khi phải di chuyển dài trong môi trường này, cơ thể chịu nhiều áp lực cùng lúc, khiến mệt mỏi dễ trở thành trạng thái kéo dài.

Giải pháp bảo vệ sức khỏe trước 5 tác nhân gây mệt mỏi mùa hè

Theo PGS.TS.DS Nguyễn Tuấn Dũng, rối loạn nhịp sinh học, thiếu hụt vi chất, ít vận động, áp lực tinh thần và ô nhiễm môi trường đô thị được xem là 5 tác nhân chính dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài ở nhiều người trưởng thành, đặc biệt là những ngày hè. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, bên cạnh chế độ dinh dưỡng đầy đủ, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và kết hợp luyện tập thể thao, việc bổ sung vi chất mỗi ngày cũng là một thói quen tốt.

Một trong những lựa chọn quen thuộc với nhiều người khi muốn nâng cao sức khỏe là nhân sâm. Từ xa xưa, nhân sâm đã được chứng minh có khả năng bồi bổ, hỗ trợ nâng cao sức khỏe toàn diện. Trong lối sống hiện đại, các viên uống thực phẩm chức năng có thành phần chiết xuất từ nhân sâm, kết hợp các loại vitamin và khoáng chất, giờ đây trở thành một lựa chọn tối ưu.

Theo nghiên cứu, nhân sâm G115 được chứng minh qua 20 nghiên cứu lâm sàng có tác dụng tăng cường khả năng thích nghi với căng thẳng và nâng cao hiệu quả trí não. Hiệu quả này được củng cố hơn khi kết hợp cùng 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Hệ vi chất này tham gia vào các phản ứng sinh hóa quan trọng, giúp tăng cường trao đổi chất, nâng cao sức đề kháng. Khi kết hợp cùng nhau, nhân sâm G115 cùng 18 loại vitamin và khoáng chất sẽ vừa cải thiện tình trạng căng thẳng kéo dài vừa củng cố sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây mệt mỏi.

Sự kết hợp giữa vi chất và hoạt chất sinh học trong cùng một công thức có thể góp phần hỗ trợ các quá trình chuyển hóa năng lượng, từ đó hướng đến việc hỗ trợ cải thiện tình trạng mệt mỏi kéo dài thay vì chỉ cải thiện triệu chứng ngắn hạn.

Về lâu dài, duy trì thói quen bổ sung nhân sâm G115 cùng 18 loại vitamin và khoáng chất, kết hợp chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, sẽ tạo nên lá chắn tự thân cho cơ thể, hỗ trợ củng cố hệ miễn dịch tự nhiên, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của môi trường và các tác nhân gây mệt mỏi, qua đó giữ năng lượng tràn trễ mỗi ngày.