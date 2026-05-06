6 loại trái cây chứa nhiều ký sinh trùng nhất mùa hè

Mùa hè là thời điểm các loại trái cây vào vụ chín rộ với hương vị thơm ngon và giá thành rẻ. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn các loại ký sinh trùng, ruồi giấm và tuyến trùng phát triển mạnh mẽ nhất. Do đặc điểm hình thái và môi trường sinh trưởng, một số loại quả trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho trứng côn trùng. Nếu chỉ rửa sơ qua bằng nước, bạn có thể đang đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm giun sán. Việc hiểu rõ đặc điểm của từng loại trái cây sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe gia đình mà vẫn tận hưởng được vị ngon của mùa hè.

Dưới đây là những cái tên được xếp hạng dễ nhiễm ký sinh trùng nhất mà bạn cần lưu ý:

1. Dâu tằm

Dâu tằm thơm ngon nhưng lại sở hữu bề mặt lồi lõm, không bằng phẳng. Cấu trúc phức tạp này tạo ra vô số khe hở nhỏ giúp trứng côn trùng ẩn nấp sâu bên trong, rất khó nhận ra bằng mắt thường. Đặc biệt, hương thơm đặc trưng của dâu tằm khi chín cực kỳ thu hút ruồi giấm đến đẻ trứng, biến những quả mọng thành nơi trú ngụ của các loại ấu trùng.

2. Quả thanh mai

Tương tự như dâu tằm, thanh mai là loại quả không có lớp vỏ bảo vệ bên ngoài. Phần thịt quả gồm nhiều sợi li ti xếp san sát nhau tạo thành môi trường lý tưởng cho ấu trùng ruồi giấm chui vào bên trong. Do không có màng ngăn, hương thơm của thanh mai tỏa ra rất mạnh, dẫn dụ đàn ruồi giấm đến ký sinh. Nếu hái ăn trực tiếp mà không qua bước xử lý đặc biệt, khả năng bạn nuốt phải ký sinh trùng là rất cao.

3. Dâu tây

Dâu tây thường mọc sát mặt đất, nơi có độ ẩm cao và nhiều vi khuẩn, tuyến trùng. Vỏ dâu tây rất mỏng, mềm và có nhiều hố nhỏ trên bề mặt, khiến các loại rệp và trứng sâu bám chặt vào. Nhiều người có thói quen hái dâu tại vườn và ăn ngay vì vẻ ngoài đỏ mọng, nhưng thực tế đây là hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro về vệ sinh dịch tễ vì bề mặt quả có thể chứa cả ổ ký sinh trùng.

4. Cherry

Trong giới làm vườn thường truyền tai nhau rằng mười quả cherry thì có đến chín quả chứa giòi. Điều này xuất phát từ việc ruồi giấm thường xuyên chọn những quả cherry chín mọng để đẻ trứng thông qua lớp vỏ mỏng. Ấu trùng sau khi nở sẽ sống trực tiếp trong phần thịt quả. Dù axit dạ dày có thể tiêu diệt những ấu trùng này, nhưng việc ăn phải một quả cherry chứa giòi vẫn là trải nghiệm không mấy an toàn về mặt vệ sinh.

5. Quả vải

Vải thiều là loại quả đặc trưng của mùa hè nhưng cũng là "nhà" của loài sâu đục cuống. Sâu thường đẻ trứng ở phần cuống quả, sau khi nở, ấu trùng sẽ chui vào bên trong lõi và sống gần hạt. Khi bóc vải, nếu thấy phần cuống có lớp bột nâu đen hoặc bị thâm, rất có thể bên trong đã chứa đầy ký sinh trùng. Ngoài ra, vị ngọt đậm của vải cũng thu hút rất nhiều loài côn trùng nhỏ ẩn nấp dưới lớp vỏ sần sùi.

6. Sung ngọt

Quả sung có cấu trúc sinh học rất đặc biệt với phần hoa nằm bên trong quả bế. Để thụ phấn, các loại ong nhỏ phải chui qua một lỗ li ti ở đáy quả. Trong quá trình này, nhiều con ong có thể bị mắc kẹt, chết hoặc đẻ trứng ngay bên trong ruột quả. Chính vì cấu trúc "đóng" này mà quả sung thường chứa xác côn trùng hoặc trứng của chúng mà chúng ta không thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Hướng dẫn cách rửa sạch trái cây đuổi ký sinh trùng

Để loại bỏ tối đa các "vị khách không mời" ẩn nấp, bạn cần chọn kỹ ngày từ đầu. Nhưng để đảm bảo sức khỏe, còn cần thực hiện quy trình rửa gồm nhiều bước thay vì chỉ xả dưới vòi nước.

Đầu tiên, bạn hãy rửa sơ bề mặt trái cây dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn thô. Tiếp theo, chuẩn bị một chậu nước muối loãng và ngâm trong khoảng 20 phút. Nồng độ muối sẽ khiến các loại ký sinh trùng và sâu bọ nhỏ bị kích ứng, buộc phải bò ra khỏi các khe kẽ.

Sau khi ngâm nước muối, bạn hãy dùng một chút bột mì hòa vào nước sạch và khuấy nhẹ nhàng. Bột mì có đặc tính hút bẩn và độ bám dính cao, giúp kéo theo các loại trứng sâu, rệp và cặn bẩn nhỏ nhất bám trên vỏ quả. Cuối cùng, rửa lại ít nhất hai lần bằng nước sạch để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi thưởng thức.

Với những quả bóc/bổ bên trong thấy dấu hiệu lạ, nghi ngờ có ký sinh trùng thì vứt bỏ ngay, đừng tiếc rẻ mà ăn "ổ bệnh" vào người.

Nguồn và ảnh: Sohu, Baidu Health