Cô dâu tương lai 24 tuổi đi khám đau họng rồi bất tỉnh suốt 3 tháng, điều tra tiết lộ sự thật gây sốc

Chỉ 21 ngày sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, còn chưa được chính thức tổ chức đám cưới, cuộc đời cô gái 24 này tuổi đã rơi vào bi kịch. Tất cả bắt đầu từ một lần đi khám đau họng.

Cô gái trẻ đáng thương này tên Ranran, mới tốt nghiệp Đại học tại Sơn Đông (Trung Quốc). Vào ngày 21/1/2026, đau họng nên cô cho rằng mình cảm lạnh, cùng chồng là anh Zhang đến một phòng khám tư gần nhà để khám.

Ranran và chồng chụp ảnh cưới

Tại đây, sau vài câu hỏi thăm sơ sài, một nhân viên họ Wang đã trực tiếp kê đơn và tiến hành truyền dịch cho cô. Đáng phẫn nộ là quá trình này diễn ra mà không hề có bước kiểm tra tiền sử dị ứng hay xét nghiệm phản ứng thuốc nào trước đó.

Chỉ chưa đầy 10 phút sau khi thuốc đi vào tĩnh mạch, Ranran bắt đầu nôn mửa, co giật và rơi vào trạng thái sốc sâu. "Tôi vừa gọi cấp cứu vừa run bần bật", anh Zhang kể lại. Ngay sau đó, Ranran lập tức được đưa bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Phụ thuộc thứ hai của Đại học Y khoa Sơn Đông số 1, vào thẳng phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Cũng ngay trong ngày hôm đó, cô được thông báo tình trạng nguy kịch.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay, nhưng tình trạng não thiếu oxy kéo dài đã khiến cô bị não thiếu máu cục bộ và nhồi máu não nghiêm trọng. Những ngày sau đó, Ranran tiếp tục được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau phục vụ cho việc điều trị. Từ Bệnh viện Trung ương Tế Nam đến Bệnh viện Kỳ Lân thuộc Đại học Sơn Đông rồi tới Bệnh viện tỉnh Sơn Đông số 3. Tổng thời gian hơn 90 ngày.

Sự thật gây sốc về "bác sĩ" không bằng cấp

Khi vụ việc được báo cáo và cảnh sát vào cuộc, một sự thật kinh hoàng đã bị phanh phui. Người họ Wang trực tiếp kê đơn và tiêm thuốc cho Ranran thực chất hoàn toàn không có "Chứng chỉ hành nghề bác sĩ" hay bất kỳ bằng cấp y tế nào.

Theo đơn thuốc thu thập được, loại dịch truyền gồm hỗn hợp cephalosporin, ribavirin và levofloxacin. Đây là những loại kháng sinh và kháng virus mạnh đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia. Đấng phẫn nộ, người ký tên trên đơn thuốc vadf quản lý phòng khám lại là một phụ nữ họ Li (được cho là bạn gái của Wang) cũng không có đủ năng lực chuyên môn để vận hành một cơ sở y tế.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phòng khám này đã có những động thái xóa dấu vết trắng trợn. Chỉ trong tuần thứ hai, toàn bộ thiết bị y tế đã bị di dời, hiện trường nơi Ranran gặp nạn nhanh chóng được chuyển đổi thành một siêu thị thực phẩm tươi sống.

Sau khi chi trả khoảng 200.000 nhân dân tệ ban đầu như một cách để xoa dịu, những người liên quan đã cắt đứt liên lạc và biến mất, bỏ mặc gia đình anh Zhang với khoản viện phí khổng lồ lên tới 800.000 nhân dân tệ (gần 2,8 tỷ đồng). Người chồng trẻ đã phải tiêu sạch tiền tiết kiệm và chuẩn bị cho đám cưới, cộng thêm đi vay mượn khắp nơi, thậm chí rao bán cả căn nhà để duy trì sự sống cho vợ với chi phí 5.000 nhân dân tệ mỗi ngày.

Vụ việc này là một minh chứng đáng sợ cho sự nguy hiểm của việc "giao phó tính mạng" sai chỗ. Các chuyên gia pháp lý nhận định hành vi của Wang có dấu hiệu cấu thành tội hành nghề y trái phép gây hậu quả nghiêm trọng. Người dân cần đặc biệt cảnh giác: tuyệt đối không truyền dịch hoặc sử dụng kháng sinh mạnh tại các phòng khám nhỏ lẻ không có giấy phép hoạt động uy tín hoặc được công khai. Một mũi tiêm hay truyền nước, dùng thuốc sai quy trình không chỉ gây sốc phản vệ tức thì mà còn có thể hủy hoại toàn bộ tương lai của một gia đình.

Phép màu cuối cùng sau 92 ngày tăm tối

Ranran tỉnh lại sau 92 ngày nằm ICU

Vượt qua mọi dự đoán bi quan về tổn thương não vĩnh viễn, sau 92 ngày hôn mê sâu trong ICU, Ranran đã bất ngờ mở mắt và mỉm cười với chồng vào ngày 23/4/2026.

Dù hành trình phục hồi phía trước còn rất dài và đầy gian nan, nhưng sự tỉnh lại của cô ngay sát ngày cưới dự kiến là một phép màu kỳ diệu. Anh Zhang, người từng quỳ gối tuyệt vọng ngoài phòng bệnh, vẫn kiên trì với lời thề ước của mình: "Vào ngày em mặc váy cưới, anh vẫn sẽ ở đó để nắm tay em". Hiện vụ việc đang được nhóm điều tra chung tích cực truy cứu trách nhiệm để đòi lại công bằng cho cô gái trẻ.

Nguồn và ảnh: Finance Sina, Sanook, The Paper