Bí quyết "đóng băng tuổi tác" của danh ca 74 tuổi: Kiên quyết thức dậy vào "giờ vàng" và giải độc đại tràn

Bà tiết lộ bí quyết dưỡng sinh của mình chính là thức dậy vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có.

Nghi thức buổi sáng lúc 5 giờ: Tìm thấy sức mạnh trong tĩnh lặng

Sau khi chồng qua đời, Hoàng Oanh sống một cuộc đời quy luật và tự tại tại Singapore. Bà thường thức dậy từ 5 giờ sáng để bắt đầu ngày mới.

Bà chia sẻ rằng ánh nắng lúc 5 giờ sáng rất "nhạt và nhẹ", không gay gắt như ban ngày, cho phép bà đắm mình trong sự im lặng tuyệt đối. Đây là khoảng thời gian không ai cần bà phải trả lời tin nhắn, không tiếng ồn làm phiền. Bà thường nhâm nhi một ly cà phê nóng, nghe nhạc, viết lách hoặc đơn giản là ngắm bầu trời chuyển từ xám sang sáng. Những thói quen này đã trở thành "nghi thức chữa lành" giúp bà tìm thấy sự bình yên và sức mạnh nội tại.

Theo bác sĩ Liu Yishen, giám đốc Phòng khám Y học cổ truyền Trung Quốc Evergreen, cho biết một bộ lý thuyết quan trọng về bảo tồn và điều trị sức khỏe trong y học cổ truyền Trung Quốc là dòng kinh mạch, chia 24 giờ trong ngày thành 12 giờ, mỗi giờ tương ứng với 12 kinh mạch chính của cơ thể con người.

Lấy bà Hoàng Oanh làm ví dụ. Bà thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi sáng tương ứng với thời gian hoạt động của kinh mạch ruột già của cơ thể con người. Tuy nhiên, Liu Yishen nhấn mạnh rằng nếu bạn muốn duy trì thói quen dậy sớm lúc 5 giờ, bạn không nên đi ngủ quá muộn và thường nên đi ngủ trước 11 giờ tối

Ông nói rằng từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, nó thuộc thời gian phụ, tương ứng với kinh mạch túi mật, và túi mật chịu trách nhiệm ra quyết định. Nếu bạn vẫn không đi ngủ trong giai đoạn này, nó có thể dễ dẫn đến giấc ngủ nông và lo lắng.

Lưu ý: Để duy trì thói quen dậy lúc 5 giờ, bác sĩ nhấn mạnh cần phải đi ngủ trước 11 giờ đêm.

Tại sao dậy sớm giúp "trẻ hóa"?

Đáp lại lợi ích của việc thức dậy lúc 5 giờ sáng, Bác sĩ Liu Yishen cho biết lúc 5 giờ, kinh mạch phổi đã hoàn thành, tiếp theo là kinh mạch ruột già, lúc này dạ dày và ruột bắt đầu nhu động ruột, vì vậy những người dậy sớm và ăn sáng vào một thời gian cố định thường có nhu động ruột đều đặn hơn.

BS Liu Yishen giải thích rằng sau khi tiêu hóa thức ăn đã ăn vào ngày hôm trước, sau một đêm tiêu hóa, khi bạn thức dậy vào buổi sáng để uống nước và ăn sáng, ruột của bạn sẽ bắt đầu nhu động ruột, điều này sẽ giúp bạn đi đại tiện thường xuyên.

Mặt khác, nếu bạn thức dậy vào một thời điểm cố định hoặc không có thói quen ăn sáng, bạn có thể không duy trì được nhu động ruột đều đặn. Ông đề cập rằng y học hiện đại tin rằng ruột là "bộ não thứ hai" của một người và nhu động ruột đều đặn mỗi ngày rất quan trọng đối với sức khỏe.

Giấc ngủ sâu: Chìa khóa giải độc gan và não bộ

Bác sĩ Liu Yishe phân tích thêm về tầm quan trọng của việc đi ngủ sớm:

23:00 - 01:00 (Giờ Tý - Kinh Đởm): Giúp ổn định cảm xúc và khả năng quyết đoán.

01:00 - 03:00 (Giờ Sửu - Kinh Can): Đây là thời gian gan giải độc. Khi nằm phẳng, máu sẽ chảy ngược về gan để thực hiện chức năng thanh lọc. Nếu vào giấc ngủ sâu trong thời gian này, mắt sẽ không bị khô, không bị hỏa vượng và não bộ sẽ được "quét sạch" độc tố.

03:00 - 05:00 (Giờ Dần - Kinh Phế): Thời gian của phổi. Những người hay ho vào giờ này thường có liên quan đến thể chất dị ứng hoặc cảm lạnh..

Lời khuyên để điều chỉnh giấc ngủ

Nếu bạn là người quen thức khuya, đừng nóng vội thay đổi ngay lập tức. Bác sĩ gợi ý:

Cố định giờ thức dậy: Đây là chìa khóa để điều chỉnh đồng hồ sinh học. Đừng ngủ nướng vào cuối tuần vì sẽ làm hỏng chu kỳ của tuần tới.

Điều chỉnh dần dần: Mỗi 2-3 tuần, hãy thử đi ngủ sớm hơn 15 phút cho đến khi đạt được khung giờ mục tiêu (trước 11 giờ đêm).

Chất lượng hơn số lượng: Ngủ sâu chính là yếu tố quyết định để cơ thể không bị viêm nhiễm và duy trì sự trẻ trung.

Một lối sống quy luật "dậy sớm, ngủ sớm" chắc chắn tốt hơn "dậy muộn, ngủ muộn". Hãy cố gắng ăn sáng và đi vệ sinh vào khung giờ của Kinh Đại Tràng (5-7 giờ sáng) hoặc Kinh Vị (7-9 giờ sáng) để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp bền vững.