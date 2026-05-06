Cái chết của Aoi Fujino, biểu tượng quyến rũ một thời của làng mẫu ảnh Nhật Bản khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối. Ít ai ngờ rằng, đằng sau những tấm hình rạng rỡ và nụ cười ngọt ngào là một cuộc chiến sinh tử âm thầm với "kẻ sát nhân" giấu mặt ngay trong cổ họng: U khoang cạnh họng.

Lời chia tay định mệnh và 5 ngày cuối cùng

Ngày cuối cùng của năm 2025, khi cả thế giới đang hân hoan đón chào năm mới, Aoi Fujino bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Trong bức thư đầy nước mắt, cô thú nhận sức khỏe đã cạn kiệt: "Tôi thực sự không muốn rời đi theo cách này, nhưng hiện tại, tôi thậm chí không thể nói dối rằng mình vẫn ổn".

Những hình ảnh xinh đẹp, tươi tắn của nữ người mẫu ngay trong thời gian mắc bệnh

Chỉ 5 ngày sau đó, mẹ của cô đau đớn xác nhận Aoi đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 27. Hóa ra, suốt từ năm 2023, cô đã đơn độc chiến đấu với khối u vùng hầu họng, vị trí cụ thể là u khoang cạnh họng. Đây là một căn bệnh hiếm gặp nhưng tàn khốc, khiến cô không kịp thực hiện buổi phát trực tiếp cuối cùng để chào khán giả như dự kiến. Cô được gia đình tổ chức đám tang riêng tư theo truyền thống Nhật Bản nên đến nay mới phát đi thông tin.

Căn bệnh ung thư "tàn ác" nhưng giỏi lẩn trốn

Đám tang của Aoi Fujino, được tổ chức riêng tư

Bàn luận về ca bệnh này, bác sĩ Chang Chin-fang (Trung Quốc) giải thích rằng, khối u mà Aoi mắc phải không phải là ung thư vòm họng thông thường mà nằm ở khoang cạnh họng. Đây là một không gian tiềm năng nằm sâu bên cạnh họng, nơi tập trung nhiều mạch máu lớn và dây thần kinh quan trọng dẫn lên não.

Vì nằm ở vị trí khuất, khối u thường không gây đau đớn ở giai đoạn đầu, khiến bệnh nhân dễ chủ quan. Chỉ khi khối u phát triển đủ lớn để đẩy lệch amidan hoặc chèn ép vào các mô xung quanh, người bệnh mới bắt đầu cảm thấy có "vật thể lạ" trong cổ.

Dù phần lớn các khối u ở vùng này là lành tính, nhưng trường hợp của Aoi Fujino lại rơi vào nhóm ác tính. Ở tuổi của cô, sự bùng phát của tế bào ác tính thường liên quan đến đột biến gen, khiến tốc độ xâm lấn diễn ra kinh hoàng. Do khoang cạnh họng sát với các kẽ hở giữa các lớp cơ, khối u có thể âm thầm lan rộng xuống tận khoang ngực. Khi các triệu chứng khó nuốt xuất hiện rõ rệt, tiên lượng thường đã trở nên rất xấu vì khối u đã bao vây các mạch máu và dây thần kinh sống còn.

Những dấu hiệu cảnh báo "đỏ" không được phép lờ đi!

Cái chết của Aoi Fujino là hồi chuông cảnh báo, nhất là cho giới trẻ. Nếu thấy các dấu hiệu bất thường sau đây xuất hiện, đăcj biệt là chỉ ở 1 bên, bạn cần đi tầm soát ngay lập tức:

- Cảm giác vướng nghẹn một bên: Thường xuyên thấy có dị vật ở cổ họng dù không bị viêm nhiễm hay sưng đau rõ rệt.

- Ù tai hoặc đầy tai một bên: Do khối u nằm sâu trong khoang cạnh họng chèn ép vào vòi nhĩ, gây ra cảm giác khó chịu liên tục ở một bên tai.

- Khối u vùng cổ hoặc amidan bị đẩy lệch: Khi nhìn vào gương, bạn thấy một bên họng bị sưng phồng hơn bên còn lại hoặc sờ thấy hạch cứng vùng cổ.

- Khó nuốt hoặc khàn tiếng đột ngột: Đây là dấu hiệu cho thấy khối u đã xâm lấn và gây áp lực lên dây thần kinh thanh quản hoặc thực quản.

- Tình trạng đau nửa đầu kéo dài: Khi khối u chèn ép vào các mạch máu lớn dẫn máu lên não, bệnh nhân có thể bị đau đầu kèm theo mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ Chang cũng cảnh báo thêm, vì bệnh lý này rất hiếm gặp nên hiện chưa tổng kết được nhóm nguy cơ cụ thể, đôi khi chỉ là sự không may mắn do đột biến tế bào. Cách duy nhất để bảo vệ mình là không chủ quan với các bất thường ở vùng tai mũi họng. Với những người có thói quen hút thuốc, uống rượu hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh, việc nội soi mũi họng mỗi năm một lần là bắt buộc. Đừng để những "cơn đau nhẹ" hay cảm giác "hơi vướng" trở thành bi kịch, vì đôi khi, sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi một quyết định đi khám kịp thời!

Nguồn và ảnh: Health.TVBS, Nikkei, Asia One