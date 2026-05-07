Nữ giảng viên ép tim cứu sống bé trai bị đuối nước

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 30/4, khi đang làm tóc tại một tiệm tóc ở xã Phương Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, cô Trương Thị Bích Uyên nhận được thông tin có một bé trai tên S.L, 10 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long đang bị đuối nước gần đó. Khi được đưa lên bờ, cháu bé đã tím tái, chưa có dấu hiệu ngưng thở.

Nhờ sự kiên trì ép tim, bé trai đã có phản ứng, trào dịch ở mũi. Sau dấu hiệu "hồi sinh" đó, cháu bé tiếp tục được ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi chở đến bệnh viện.

Cô Trương Thị Bích Uyên sơ cứu bé trai bị đuối nước.

Với hành động bình tĩnh, kịp thời và đúng kiến thức của cô Trương Thị Bích Uyên, ép tim thay vì dốc ngược cơ thể như nhiều người vẫn làm đã giúp cứu mạng sống cháu bé. Cô Bích Uyên chia sẻ: "Trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn sơ cứu bé thật nhanh chóng và kịp thời bằng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Tôi rất mừng khi bé có dấu hiệu tỉnh lại."

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, bé trai gặp nạn được sơ cứu kịp thời nên khi nhập viện đã tỉnh, chưa ghi nhận ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể, có thể đi lại, nói chuyện và đã được xuất viện sau 5 ngày theo dõi.

Các chuyên gia cho hay: số ca trẻ em ngạt nước, đuối nước thường tăng cao vào dịp lễ và mùa hè do thời tiết nắng nóng, nhu cầu du lịch, tắm biển, hồ bơi của các gia đình tăng. Để phòng tránh tai nạn, phụ huynh cần cho trẻ học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước càng sớm càng tốt.

Bé trai bị đuối nước được đưa lên bờ.

Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ em tuyệt đối không nên đến gần hoặc tự ý tắm sông, hồ, ao, biển. Cần có người lớn đi cùng giám sát và luôn mặc áo phao khi tắm hay tham gia giao thông đường thuỷ, trẻ em cần học kỹ năng bơi an toàn và tránh xa các nguồn nước nguy hiểm.

Khi phát hiện người bị đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ, đặt nằm nghiêng, đánh giá tình trạng tim và hô hấp, làm thông đường thở rồi tiến hành thổi ngạt, ép tim. Tuyệt đối không được dốc ngược nạn nhân và chạy vì có thể khiến nước trào vào đường thở, làm nặng thêm tình trạng suy hô hấp.

Trong nhiều ngày qua sau khi đoạn video, những hình ảnh của cô Trương Thị Bích Uyên, giảng viên Đại học Trà Vinh đang sơ cứu kịp thời, cứu sống bé trai bị đuối nước được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, cô liên tục nhận được “mưa” lời khen vì hành động cứu người đuối nước từ cộng đồng mạng.