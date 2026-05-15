Mạch máu có tắc hay không, nhìn vùng đầu là biết: Nếu xuất hiện 4 dấu hiệu này, cần đến viện ngay

Đầu là "trung tâm chỉ huy" tập trung dày đặc các dây thần kinh và mạch máu, nên nó cực kỳ nhạy cảm với tình trạng tắc nghẽn. Khi mạch máu bị hẹp hoặc tắc nghẽn, việc cung cấp máu cho não và vùng đầu mặt sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, dẫn đến các tín hiệu bất thường rõ rệt. Đúng như câu nói: "Mạch máu tắc hay không, nhìn đầu là biết" .

Nghiên cứu cho thấy, phần lớn bệnh nhân tắc mạch máu não đã xuất hiện các triệu chứng cảnh báo ở vùng đầu từ 1-3 tháng trước khi phát bệnh. Do đó, nếu thấy 4 dấu hiệu dưới đây, bạn cần cảnh giác cao độ và đi kiểm tra kịp thời để phòng bệnh từ sớm.

1. Thường xuyên chóng mặt, đau đầu

Chóng mặt và đau đầu là những triệu chứng thường gặp, khiến nhiều người lầm tưởng là do thiếu ngủ hay áp lực. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, đặc biệt là vào lúc mới ngủ dậy hoặc đột ngột đứng lên sau khi ngồi lâu , thì đó là dấu hiệu cảnh báo mạch máu có vấn đề.

Khi mạch máu bị tắc, lượng máu cung cấp cho não sẽ không đủ. Lúc ngủ dậy, cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động, nhu cầu máu của não tăng lên; nếu mạch máu não bị tắc, máu không cung cấp kịp sẽ gây chóng mặt, nặng hơn có thể bị tối sầm mặt mày hoặc mất ý thức tạm thời.

Ngoài ra, cơn đau đầu do tắc mạch máu thường kéo dài, có thể đi kèm buồn nôn, ù tai và không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi.

2. Thị lực một bên mắt giảm đột ngột

Chức năng thị giác của mắt phụ thuộc vào sự cung cấp máu cho võng mạc, mà nguồn máu này đến từ các nhánh của mạch máu não. Nếu mạch máu não bị tắc nghẽn, lượng máu nuôi võng mạc sẽ bị giảm hoặc gián đoạn đột ngột, dẫn đến thị lực một bên mắt giảm mạnh hoặc xuất hiện các mảng tối trong tầm nhìn.

Triệu chứng này thường kéo dài từ vài phút đến vài giờ, một số người có thể tự phục hồi. Tuy nhiên, đây thực chất là tín hiệu của "cơn thiếu máu cục bộ tạm thời". Nếu không được coi trọng, nó có thể tiến triển thành nhồi máu não (đột quỵ) hoặc gây tổn thương thị lực vĩnh viễn.

3. Khuôn mặt mất cân đối (Lệch mặt)

Các dây thần kinh điều khiển cảm giác và vận động cơ mặt đều được nuôi dưỡng bởi mạch máu não. Khi mạch máu bị tắc dẫn đến thiếu máu nuôi thần kinh, chức năng cơ mặt sẽ bị rối loạn, biểu hiện điển hình nhất là khuôn mặt không còn đối xứng .

Ví dụ: Khi cười khóe miệng bị lệch sang một bên, khi đánh răng bị chảy nước ra ngoài, hoặc một bên mắt không thể nhắm chặt. Nhiều người thường chủ quan khi triệu chứng còn nhẹ, nhưng thực tế đây là tín hiệu cực kỳ quan trọng của tắc mạch máu não, rất có thể là tiền triệu của đột quỵ.

4. Ngáp liên tục

Ngáp là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi thiếu oxy. Nếu mạch máu bị tắc khiến não thiếu máu và oxy, cơ thể sẽ cố gắng lấy thêm oxy bằng cách ngáp liên tục. Loại "ngáp do thiếu oxy" này có hai đặc điểm:

Tần suất cao: Có thể ngáp mười mấy đến vài chục lần mỗi ngày, bất kể thời gian và địa điểm.

Đi kèm tinh thần uể oải: Dù ngủ đủ giấc nhưng vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, thậm chí đang xem tivi hay đi bộ cũng thấy buồn ngủ.

Nếu đã điều chỉnh chế độ sinh hoạt mà tình trạng này vẫn không cải thiện, đặc biệt là ở người trung niên và người cao tuổi, cần hết sức cảnh giác với nguy cơ nhồi máu não.

Tín hiệu mạch máu bị tắc thường ẩn giấu trong các chi tiết nhỏ, đặc biệt là những bất thường ở vùng đầu. Đừng bao giờ chủ quan! Nếu phát hiện các triệu chứng trên, bạn nên đi kiểm tra y tế ngay lập tức và điều chỉnh thói quen sống để phòng ngừa và điều trị sớm, tránh những hậu quả nghiêm trọng.