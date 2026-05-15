Nghiên cứu khoa học: 1 loại gia vị quen mặt trong bếp cực tốt cho chuyện phòng the

Gừng từ lâu đã là gia vị quen thuộc trong nhiều căn bếp, đồng thời được dùng trong y học truyền thống nhờ các đặc tính có lợi cho sức khỏe. Loại củ này thường được sử dụng để giảm các triệu chứng cảm lạnh, buồn nôn, khó chịu đường tiêu hóa. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây còn cho thấy gừng có tác dụng có lợi đối với chuyện phòng the.

Vì sao gừng lại tốt cho chuyện phòng the?

Theo Daily Mail, nhóm nghiên cứu từ Đại học Y khoa Hàng Châu, Trung Quốc và Đại học New York Thượng Hải đã phân tích đời sống chăn gối của hơn 2.000 người, đồng thời đối chiếu với lượng gừng họ sử dụng qua đồ uống, thực phẩm bổ sung và trong nấu ăn. Kết quả cho thấy, những phụ nữ tiêu thụ nhiều gừng hơn ghi nhận mức ham muốn, hưng phấn và sự hài lòng cao hơn trong "chuyện ấy".

Các nhà nghiên cứu cho rằng một giả thuyết có thể liên quan đến cảm giác hồi hộp, lo lắng - một phản ứng tâm lý có mối liên hệ gần với cảm giác buồn nôn. Trong gừng có hoạt chất 6-gingerol, được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn. Từ đó, nhóm nghiên cứu đặt vấn đề rằng gừng có thể làm giảm một phần cảm giác khó chịu hoặc rào cản tâm lý, khiến phụ nữ cởi mở hơn trong đời sống tình cảm.

Trong bài viết đăng trên International Journal of Sexual Health, nhóm nghiên cứu nhận định phụ nữ thường có xu hướng thận trọng và chọn lọc hơn trong chuyện phòng the so với nam giới. Điều này có thể liên quan đến mức độ nhạy cảm với cảm giác hồi hộp cao hơn và mức hưng phấn thấp hơn. Vì vậy, những yếu tố như gừng có thể tác động rõ hơn ở phụ nữ.

Một thí nghiệm khác được nhắc tới trong nghiên cứu cho thấy các cặp đôi dùng thực phẩm bổ sung từ gừng mỗi ngày trong một tháng có tần suất "yêu" cao hơn so với nhóm dùng giả dược.

Không chỉ là "gia vị yêu"

Theo Healthline, gừng từng được sử dụng như một chất kích thích tự nhiên trong một số hình thức y học truyền thống nhằm hỗ trợ hưng phấn và ham muốn. Tuy nhiên, bằng chứng trực tiếp trên con người về tác dụng này vẫn còn hạn chế.

Một hướng lý giải thường được nhắc đến là khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp tăng lưu thông máu, hỗ trợ giãn mạch và giảm huyết áp. Đây là yếu tố có thể liên quan đến chức năng tình dục, bởi tăng huyết áp từng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ rối loạn chức năng tình dục ở cả nam và nữ.

Bên cạnh đó, Healthline cũng thông tin gừng có khả năng giảm stress oxy hóa và viêm trong cơ thể. Stress oxy hóa là tình trạng mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa, có thể gây viêm và tổn thương tế bào. Một số nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy đặc tính chống viêm, chống oxy hóa của gừng có thể có lợi cho khả năng sinh sản và chức năng sinh dục. Tuy nhiên, những dữ liệu này chưa đủ để khẳng định tác dụng tương tự ở người.

Cần lưu ý khi sử dụng

Từ các dữ liệu hiện có, gừng có thể là một thực phẩm đáng cân nhắc trong chế độ ăn nhờ những lợi ích tiềm năng với tuần hoàn máu, viêm, stress oxy hóa và sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, không nên xem gừng là "thuốc" hay giải pháp chắc chắn để cải thiện ham muốn phòng the.

Healthline lưu ý rằng các nghiên cứu trên người hiện vẫn còn hạn chế. Nhiều bằng chứng đến từ nghiên cứu trên động vật, trong phòng thí nghiệm hoặc sử dụng chiết xuất gừng nồng độ cao, khác với lượng gừng thông thường trong bữa ăn hằng ngày.

Vì vậy, với người trưởng thành, việc thêm gừng vào chế độ ăn có thể là lựa chọn đơn giản và quen thuộc. Nhưng nếu gặp tình trạng giảm ham muốn kéo dài, rối loạn chức năng tình dục hoặc các vấn đề sức khỏe sinh sản, cách phù hợp hơn vẫn là trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân và hướng xử trí đúng.

Lam Chi

Nguồn: Daily Mail, Healthline