Ngủ theo cách này đảm bảo bạn sẽ ngày càng đẹp trai hơn: 5 thói quen khi ngủ nhất định phải thuộc lòng

Nhiều nam giới chú trọng ăn uống, đầu tư chăm da, tập gym nhưng lại bỏ quên một thứ ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình mỗi ngày: Giấc ngủ. Thực tế, cách ngủ không chỉ quyết định việc bạn thức dậy với gương mặt tươi tắn hay sưng húp, mà còn tác động tới da, dáng mặt, cột sống, hô hấp và cả tốc độ lão hóa.

Các chuyên gia cho rằng nhiều thói quen khi ngủ tưởng vô hại lại âm thầm khiến khuôn mặt dễ nhăn nheo, da xấu đi, mặt dễ tích nước hoặc cơ thể mệt mỏi kéo dài. Ngược lại, chỉ cần chỉnh vài chi tiết nhỏ, bạn có thể cải thiện ngoại hình rõ rệt theo thời gian. Đơn giản nhưng hiệu quả nhất là 5 điều sau:

1. Nằm ngửa khi ngủ thay vì úp mặt xuống gối

Tư thế ngủ ảnh hưởng đến khuôn mặt nhiều hơn bạn nghĩ. Khi nằm sấp hoặc úp mặt xuống gối suốt nhiều giờ, da mặt bị ép liên tục vào bề mặt gối, tạo áp lực lên vùng má, mắt và khóe miệng. Về lâu dài, điều này dễ hình thành nếp nhăn ngủ, nhất là ở rãnh cười và vùng quanh mắt.

Không chỉ vậy, ngủ úp mặt còn khiến trọng lực kéo da xuống dưới, làm khuôn mặt dễ chảy xệ hơn theo tuổi tác. Một số chuyên gia còn cho rằng tư thế này có thể làm lệch khớp cắn hoặc khiến phần hàm chịu áp lực không đều nếu duy trì nhiều năm.

Trong khi đó, nằm ngửa giúp gương mặt ở trạng thái cân bằng hơn. Da không bị tì đè, cột sống và cổ cũng được giữ ở tư thế tự nhiên hơn. Đây được xem là tư thế ngủ "thân thiện với nhan sắc" nhất.

Ngoài yếu tố ngoại hình, ngủ nằm ngửa còn giúp giảm áp lực lên ngực và bụng, hỗ trợ hô hấp dễ dàng hơn ở nhiều người.

2. Dùng gối có độ cao vừa phải, không quá cao cũng không quá thấp

Nhiều người nghĩ gối càng cao càng êm hoặc càng thấp càng tốt cho cổ. Thực tế, cả hai đều có thể gây ảnh hưởng xấu tới ngoại hình lẫn sức khỏe.

Gối quá cao khiến cổ bị gập về phía trước suốt nhiều giờ. Điều này dễ gây đau cổ, vai gáy và khiến cơ mặt trông căng cứng, mệt mỏi sau khi thức dậy. Việc lưu thông máu vùng đầu cổ bị ảnh hưởng cũng có thể khiến gương mặt thiếu sức sống.

Ngược lại, gối quá thấp lại dễ khiến dịch dồn lên vùng mặt khi ngủ, làm mắt sưng húp hoặc mặt phù nhẹ vào sáng hôm sau. Với người hay ngủ nghiêng hoặc có cơ địa giữ nước, tình trạng này càng rõ hơn.

Các chuyên gia thường khuyên nên chọn gối có độ cao khoảng 8 đến 12cm với người trưởng thành, đủ để giữ đầu, cổ và cột sống nằm trên một đường tự nhiên. Gối nên có độ đàn hồi vừa phải, không quá mềm khiến đầu lún sâu sẽ tốt hơn cho giấc ngủ.

Một chiếc gối phù hợp không chỉ giúp ngủ ngon hơn mà còn giảm tình trạng đau cổ, hạn chế sưng mặt và giúp gương mặt trông tỉnh táo hơn mỗi sáng.

3. Tuyệt đối không há miệng khi ngủ

Nhiều người, nhấ là nam giới thường xem nhẹ thói quen ngủ há miệng. Nhưng đây lại là điều các bác sĩ hô hấp và nha khoa cảnh báo từ lâu, ảnh hưởng tới cả ngoại hình và sức khở.

Khi ngủ há miệng, không khí đi vào mà không được lọc ẩm kỹ như khi thở bằng mũi. Điều này dễ gây khô miệng, hôi miệng và tăng nguy cơ viêm họng sau khi ngủ dậy. Quan trọng hơn, thói quen này còn liên quan đến cấu trúc gương mặt. Việc thở bằng miệng kéo dài có thể khiến cơ hàm và lưỡi hoạt động sai vị trí, lâu dài ảnh hưởng tới vùng cằm và khớp cắn. Một số nghiên cứu cho thấy thở miệng kéo dài có liên quan tới tình trạng cằm lùi hoặc khuôn mặt kém cân đối.

Ngoài chuyện ngoại hình, ngủ há miệng còn dễ khiến giấc ngủ kém chất lượng hơn. Người ngủ há miệng thường dễ ngáy, ngủ không sâu giấc và thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Nếu thường xuyên thức dậy với miệng khô hoặc đau họng, bạn nên kiểm tra xem mình có đang ngủ há miệng hay không. Việc điều trị nghẹt mũi, chỉnh tư thế ngủ hoặc tập thở bằng mũi có thể giúp cải thiện đáng kể.

4. Ngủ đủ giấc mỗi ngày

Thiếu ngủ là "kẻ thù" của ngoại hình. Chỉ cần vài đêm ngủ ít, cơ thể đã bắt đầu phản ứng rõ rệt qua làn da và khuôn mặt. Khi ngủ không đủ, cơ thể tăng tiết cortisol, hormone liên quan đến stress. Điều này làm da dễ nổi mụn, đổ dầu và lão hóa nhanh hơn. Vùng mắt cũng dễ xuất hiện quầng thâm, bọng mắt và mí sưng.

Không ít nghiên cứu cho thấy người ngủ thiếu thường bị đánh giá là kém hấp dẫn hơn so với người ngủ đủ giấc. Gương mặt thiếu ngủ thường có xu hướng mệt mỏi, da xỉn màu và thần thái thiếu sức sống.

Người trưởng thành nên ngủ khoảng 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Quan trọng không kém là ngủ đúng giờ và duy trì lịch ngủ ổn định. Một giấc ngủ sâu, đều đặn giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo collagen cho da.

Để dễ ngủ hơn, các chuyên gia khuyên nên hạn chế điện thoại trước giờ ngủ, tránh uống cà phê muộn và có thể tắm nước ấm khoảng 1 tiếng trước khi lên giường.

5. Ngủ nghiêng bên trái đúng cách

Không phải ai cũng quen ngủ nằm ngửa. Nếu thích ngủ nghiêng, nhiều chuyên gia cho rằng nghiêng bên trái thường có lợi hơn cho cơ thể.

Tư thế này giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và giảm áp lực lên dạ dày ở một số người. Việc tuần hoàn bạch huyết diễn ra thuận lợi hơn cũng giúp cơ thể đào thải dịch và chất dư thừa hiệu quả hơn trong lúc ngủ. Kết quả là sáng hôm sau, khuôn mặt có thể bớt sưng hơn, bụng đỡ đầy hơi và cơ thể có cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Tuy nhiên, nếu ngủ nghiêng, bạn cũng nên đổi bên thường xuyên và chọn gối phù hợp để tránh tạo áp lực quá lâu lên một bên mặt. Nằm nghiêng liên tục về một phía trong thời gian dài vẫn có thể làm xuất hiện nếp nhăn hoặc khiến hai bên mặt mất cân đối nhẹ theo thời gian.

Cuối cùng, một giấc ngủ đẹp không chỉ là ngủ đủ giờ mà còn là ngủ đúng cách. Những thói quen nhỏ mỗi đêm có thể âm thầm quyết định việc bạn thức dậy với gương mặt tươi tắn hay mệt mỏi, trẻ trung hay già nua hơn tuổi thật.

Nguồn và ảnh: GQ Korea, Top Beauty, Health GVM