Đinh lăng "bổ như sâm" nhưng 9 nhóm người này không nên dùng kẻo rước họa vào thân

Đinh lăng được ví “bổ như sâm”

Đinh lăng là cây thuốc quen thuộc trong đời sống người Việt, thường được trồng trong vườn nhà, dùng làm rau gia vị hoặc làm dược liệu. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từng nhận định đinh lăng là “Sâm của người Việt” và dành nhiều năm nghiên cứu giống đinh lăng lá xẻ.

Cây đinh lăng (Ảnh minh họa).

Các bộ phận của cây đinh lăng như thân, lá, rễ đều được cho là có tác dụng hỗ trợ bồi bổ thể lực, trí lực, giảm mệt mỏi và tăng sức dẻo dai. Trong đó, rễ là phần có tác dụng mạnh nhất. Theo y học cổ truyền, rễ đinh lăng có tính mát, vị ngọt hơi đắng, tác dụng bổ khí huyết, thông kinh mạch, hỗ trợ tăng sức chịu đựng, giúp cơ thể phục hồi sau suy nhược hoặc lao động nặng.

Một số tài liệu dược học hiện đại cũng ghi nhận trong đinh lăng có nhiều vitamin, khoảng 20 acid amin và 8 loại saponin, tập trung nhiều ở phần rễ. Đây cũng là nhóm hoạt chất thường được nhắc đến khi nói về nhân sâm. Nhờ vậy, đinh lăng được đánh giá là dược liệu có giá trị trong bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ ăn ngủ tốt hơn, giúp tinh thần sảng khoái và tăng cường sức đề kháng.

Những người không nên dùng cây đinh lăng

Chính vì chứa saponin với hàm lượng đáng kể, đinh lăng không nên được dùng tùy tiện. Báo Sức khỏe và Đời sống trích dẫn chia sẻ của Lương y Trần Đăng Tài cho biết, saponin trong lá, thân và rễ đinh lăng có thể gây tán huyết, vì vậy một số người cần tránh hoặc thận trọng khi sử dụng. Theo đó, có 9 nhóm người không nên dùng đinh lăng, đó là:

1.Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu, không nên dùng đinh lăng vì dược liệu này có tính hoạt huyết, có thể làm tăng co bóp tử cung, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi và làm tăng nguy cơ sảy thai.

2. Trẻ em

Trẻ em cũng không nên uống nước lá đinh lăng. Cơ thể trẻ chưa phát triển hoàn thiện, việc dùng không đúng cách có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Nếu dùng, chỉ nên áp dụng ngoài da như tắm hoặc làm gối theo kinh nghiệm dân gian.

3. Người mắc bệnh gan, thận hoặc gan nhiễm mỡ

Trà lá đinh lăng (Ảnh minh họa).

Người mắc bệnh gan, thận hoặc gan nhiễm mỡ cần tránh uống rượu đinh lăng, nước lá đinh lăng sắc đặc. Việc dùng sai cách có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa, gây bất lợi cho gan và thận.

4. Người đang dùng thuốc tây

Người đang dùng thuốc tây cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng, vì đinh lăng có thể tương tác với một số loại thuốc, làm thay đổi hiệu quả điều trị.

5. Người bị thần kinh suy nhược nặng

Người bị thần kinh suy nhược nặng không nên tự ý dùng đinh lăng liều cao. Dù đinh lăng được cho là có lợi cho giấc ngủ, nồng độ quá cao có thể gây tác dụng ngược.

6. Người bị rối loạn tiêu hóa, đang tiêu chảy, đau bụng hoặc đầy hơi

Đây là nhóm cũng nên tránh sử dụng đinh lăng. Tính mát và hàm lượng saponin trong đinh lăng có thể khiến tình trạng khó chịu nặng hơn.

7. Người bị tiểu đường

Đây là nhóm cần đặc biệt thận trọng vì đinh lăng có thể làm giảm đường huyết, dễ gây bất lợi nếu dùng cùng thuốc điều trị.

8. Người huyết áp thấp

Người huyết áp thấp không nên tùy tiện uống đinh lăng do dược liệu này có thể làm hạ huyết áp đột ngột.

9. Người chuẩn bị phẫu thuật

Nếu chuẩn bị phẫu thuật, nên ngừng dùng đinh lăng ít nhất 2 tuần trước lịch mổ để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị và hồi phục.