6 loại rau "kháng sinh tự nhiên": Trời nóng nên ăn thường xuyên để tăng đề kháng và bảo vệ đường ruột

Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại, một số loại rau quen thuộc chứa các hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên có khả năng hỗ trợ ức chế vi sinh vật gây bệnh, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe đường ruột. Dù không thể thay thế thuốc điều trị, nhưng nếu được bổ sung hợp lý vào thực đơn mùa hè, chúng có thể giúp cơ thể xây dựng "hàng rào bảo vệ" tự nhiên trước nguy cơ nhiễm bệnh.

Dưới đây là 6 loại rau được nhiều người ví như "penicillin tự nhiên", vừa dễ tìm, giá rẻ lại đặc biệt phù hợp để ăn trong thời tiết oi nóng.

1. Tỏi

Tỏi từ lâu đã được xem là một trong những thực phẩm có khả năng kháng khuẩn mạnh nhất trong tự nhiên. Hoạt chất allicin hình thành khi tỏi được băm hoặc đập dập có thể hỗ trợ ức chế nhiều loại vi khuẩn phổ biến như E.coli, tụ cầu vàng hay trực khuẩn lỵ.

Không chỉ vậy, tỏi còn giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ viêm nhiễm đường ruột trong mùa hè.

Cách ăn hiệu quả:

- Sau khi băm nhỏ, nên để tỏi tiếp xúc không khí khoảng 10–15 phút trước khi ăn để allicin được kích hoạt tối đa.

- Có thể dùng trong các món nộm, salad hoặc nước chấm.

- Người có dạ dày yếu nên ưu tiên tỏi chín hoặc tỏi ngâm để giảm kích ứng.

2. Hành tây

Hành tây chứa nhiều hợp chất sulfur tự nhiên có tác dụng chống viêm và hỗ trợ kháng khuẩn. Ngoài ra, loại củ này còn giàu quercetin – một chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ thành mạch.

Đặc biệt, hành tím thường chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn hành trắng hoặc hành vàng.

Gợi ý chế biến:

- Hành tây trộn giấm giúp kích thích vị giác trong ngày nóng bức.

- Có thể xào cùng trứng, thịt bò hoặc mộc nhĩ để dễ ăn hơn với trẻ nhỏ.

3. Gừng

Mùa hè là thời điểm nhiều người thường xuyên sử dụng điều hòa, uống nước lạnh hoặc ăn đồ mát, khiến cơ thể dễ bị lạnh bụng, rối loạn tiêu hóa và suy giảm sức đề kháng.

Các hoạt chất gingerol và shogaol trong gừng có khả năng hỗ trợ kháng khuẩn, làm ấm cơ thể và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Những cách dùng phổ biến:

- Uống trà gừng táo đỏ vào buổi sáng giúp làm ấm cơ thể.

- Kết hợp gừng với tía tô để hỗ trợ giảm lạnh bụng, buồn nôn.

Thêm gừng khi nấu cá, thịt để khử mùi tanh và hỗ trợ tiêu hóa.

- Người xưa có câu: "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng", và đến nay lời khuyên này vẫn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

4. Rau sam

Rau sam là loại rau mọc sát đất, thân đỏ, lá xanh, vị hơi chua nhẹ. Trong Đông y, đây được xem là thực phẩm giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ tiêu viêm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rau sam chứa các hoạt chất có khả năng hỗ trợ ức chế một số vi khuẩn đường ruột phổ biến, đồng thời giàu omega-3 thực vật và chất chống oxy hóa.

Phù hợp với: Người hay nóng trong. Người dễ rối loạn tiêu hóa mùa hè. Người thường bị nhiệt miệng hoặc nổi mụn nhọt.

Lưu ý : Phụ nữ mang thai và người có hệ tiêu hóa yếu nên hạn chế ăn quá nhiều.

5. Ngồng tỏi

Ngồng tỏi là phần thân hoa của cây tỏi, chứa nhiều hoạt chất sulfur tương tự tỏi nhưng có hương vị dịu hơn, dễ ăn hơn.

Ngoài khả năng hỗ trợ kháng khuẩn, ngồng tỏi còn giàu chất xơ giúp cải thiện nhu động ruột và hạn chế táo bón, tình trạng khá phổ biến trong mùa hè do mất nước.

Món ăn được nhiều gia đình yêu thích: Ngồng tỏi xào thịt ba chỉ hoặc thịt bò vừa đậm vị vừa giúp bữa cơm dễ ăn hơn trong ngày nóng.

6. Diếp cá

Diếp cá là loại rau gây tranh cãi vì mùi vị khá đặc trưng, nhưng lại được đánh giá cao trong Đông y và dinh dưỡng hiện đại.

Loại rau này chứa nhiều flavonoid và tinh dầu tự nhiên có khả năng hỗ trợ kháng khuẩn, thanh nhiệt và lợi tiểu.

Công dụng nổi bật: Hỗ trợ giảm viêm họng, nóng trong. Giúp thanh nhiệt cơ thể và hỗ trợ tăng sức đề kháng tự nhiên. Nếu không quen ăn sống, có thể nấu nước uống hoặc kết hợp cùng các món gỏi để giảm mùi đặc trưng.

Lưu ý

Các loại rau kể trên chỉ đóng vai trò hỗ trợ sức khỏe nhờ chứa các hợp chất tự nhiên có lợi cho hệ miễn dịch và đường ruột. Chúng không thể thay thế thuốc điều trị trong trường hợp nhiễm trùng nặng, sốt cao hay bệnh lý nghiêm trọng.

Tuy nhiên, việc duy trì chế độ ăn giàu rau củ, đặc biệt là các thực phẩm chứa hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên, vẫn là một trong những cách đơn giản và hiệu quả để nâng cao sức khỏe trong mùa hè.

Thay vì liên tục sử dụng đồ nướng, nước đá hay thực phẩm nhiều dầu mỡ, hãy bổ sung thêm những loại rau này vào bữa ăn hàng ngày. Một thay đổi nhỏ trong thực đơn đôi khi lại giúp cả gia đình khỏe mạnh hơn đáng kể trong những tháng nắng nóng.

(Nguồn: QQ)