Chai nhựa 20cm mắc kẹt trong trực tràng người đàn ông 34 tuổi

Bệnh nhân tự đưa một chai nhựa dài khoảng 20cm, đường kính khoảng 5cm vào hậu môn trong quá trình sinh hoạt cá nhân. Sau nhiều lần cố gắng tự lấy dị vật nhưng không thành công.

Các bác sĩ tại Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, mới tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật trực tràng đặc biệt ở nam bệnh nhân 34 tuổi.

Trước đó, bệnh nhân tự đưa một chai nhựa dài khoảng 20cm, đường kính khoảng 5cm vào hậu môn trong quá trình sinh hoạt cá nhân. Sau nhiều lần cố gắng tự lấy dị vật nhưng không thành công, chai nhựa tiếp tục di chuyển sâu vào trực tràng khiến người bệnh xuất hiện đau tức vùng hậu môn, khó chịu kéo dài và phải đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long để thăm khám.

Hình ảnh chụp X-quang dị vật kẹt trong cơ thể bệnh nhân. (Ảnh: BV)

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng. Nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như tổn thương niêm mạc, chảy máu, thủng trực tràng, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc.

Ngay sau khi đánh giá tình trạng người bệnh và chụp X-quang, các bác sĩ xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng và không thể lấy ra bằng phương pháp thông thường cũng như nội soi qua ngả hậu môn. Ê-kíp Khoa Ngoại Tổng quát do ThS.BSCKI Trần Nhật Phi phụ trách đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, dị vật được lấy ra an toàn, không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng hay biến chứng thủng trực tràng.

Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, sinh hiệu bình thường, ăn uống và vận động tốt, tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Dị vật chai nhựa được lấy ra khỏi trực tràng nam bệnh nhân 34 tuổi với kích thước lớn. (Ảnh: BV)

ThS.BSCKI Trần Nhật Phi (Khoa Ngoại Tổng quát cho biết), việc sử dụng các vật dụng không được thiết kế chuyên dụng cho cơ thể người tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Trong trường hợp này, chai nhựa không có bộ phận chặn bên ngoài nên dễ bị lực co bóp tự nhiên của trực tràng đẩy sâu vào bên trong, khiến việc lấy ra trở nên khó khăn và làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa dưới.

Bác sĩ khuyến cáo: "Những trường hợp dị vật hậu môn - trực tràng không phải hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, nhiều người vì tâm lý e ngại nên chần chừ không đến bệnh viện hoặc cố gắng tự xử trí tại nhà, vô tình làm dị vật di chuyển sâu hơn và gia tăng nguy cơ biến chứng. Khi xảy ra sự cố, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được thăm khám và can thiệp sớm, an toàn".

Các bác sĩ cũng lưu ý thêm, dị vật hậu môn - trực tràng nếu không được xử trí kịp thời có thể gây chảy máu, nhiễm trùng, áp xe vùng hậu môn, thủng trực tràng, thậm chí đe dọa tính mạng. Việc thăm khám sớm không chỉ giúp giảm đau đớn cho người bệnh mà còn hạn chế tối đa các biến chứng nặng nề có thể xảy ra.