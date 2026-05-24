Lươn dài 50cm chọc thủng trực tràng, nằm ngoe nguẩy trong ổ bụng bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) mới đây chia sẻ 1 ca bệnh hi hữu vào lúc 11 giờ 58 phút ngày 23/05/2026. Bệnh nhân V.V.L. (41 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, choáng nhiễm trùng do viêm phúc mạc cấp.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Cấp cứu, Gây mê hồi sức và đội ngũ Phẫu thuật viên Khoa Ngoại Tổng Quát đã nhanh chóng hội chẩn, đánh giá tình trạng bụng ngoại khoa khẩn cấp và lập tức chuyển bệnh nhân lên phòng mổ.

Cận cảnh con lươn được lấy ra từ ổ bụng bệnh nhân. (Ảnh: BV)

Ca mổ được tiến hành khẩn trương với các thủ thuật:

- Mở bụng thám sát, phát hiện và gắp bỏ dị vật là một con lươn (dài hơn 50cm) nằm hoàn toàn trong khoang phúc mạc.

- Khâu phục hồi lỗ thủng trực tràng do lươn xuyên phá.

- Rửa sạch ổ bụng nhiều lần, đặt ống dẫn lưu túi cùng.

- Mở thông đại tràng làm hậu môn nhân tạo trên dòng để chuyển dòng phân, bảo vệ miệng khâu an toàn.

Đây là ca bệnh hiểm hóc và hiếm gặp trong y văn. Dị vật sinh học di động có kích thước lớn đã xuyên thủng trực tràng, đưa lượng lớn dịch phân vào ổ bụng gây viêm phúc mạc nặng nề. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự quyết đoán để xử lý triệt để nguồn nhiễm trùng và đưa ra phương án phẫu thuật tối ưu nhất trong điều kiện ổ bụng bẩn.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên môn vững vàng của kíp mổ Khoa Ngoại tổng quát và đội ngũ Gây mê hồi sức, ca phẫu thuật đã thành công.

Hiện tại, dù ca phẫu thuật đã giải quyết xong nguyên nhân cơ học, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch, đối mặt với tình trạng suy đa tạng. Anh đang phải an thần, thở máy và can thiệp lọc máu liên tục tại Khoa Hồi sức tích cực. Toàn bộ ê-kíp y bác sĩ vẫn đang túc trực ngày đêm, theo dõi từng chỉ số sinh tồn mong manh nhất để níu giữ sự sống cho người bệnh.

Cảnh báo từ các bác sĩ

Việc đưa dị vật, đặc biệt là động vật sống vào đường hậu môn - trực tràng (do tai nạn sinh hoạt, áp dụng mẹo dân gian...) có thể dẫn đến thủng ruột, sốc nhiễm trùng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Khi xảy ra sự cố, cần:

- Tuyệt đối không tự ý dùng tay hoặc dụng cụ để móc, lôi dị vật ra ngoài vì sẽ làm tổn thương ruột nghiêm trọng hơn.

- Không sử dụng các biện pháp truyền miệng, thiếu cơ sở khoa học.

- Nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất có chuyên khoa Ngoại để được thăm khám và can thiệp kịp thời.

- Chủ động phòng tránh, lựa chọn can thiệp y tế an toàn, khoa học.