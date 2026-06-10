Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng như sữa", bác sĩ điểm mặt chỉ tên thói quen ăn uống "cực độc"

Tưởng chỉ mệt mỏi thông thường, người phụ nữ 27 tuổi không ngờ khi nhập viện, máu lại chuyển trắng đục như sữa và nguyên nhân đến từ thói quen ăn uống quen thuộc hằng ngày.

Trong những năm gần đây, nhiều ca bệnh trên thế giới ghi nhận tình trạng máu "đặc như sữa" do tăng triglyceride máu nặng, thường liên quan đến lối sống ăn uống nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và ít vận động. Đây là dấu hiệu nguy hiểm có thể dẫn đến viêm tụy cấp và biến chứng nặng nếu không xử lý kịp thời.

Trong đó, một người phụ nữ 27 tuổi là trường hợp điển hình nhập viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội, xét nghiệm cho thấy máu trắng đục như sữa do mỡ máu tăng gấp nhiều lần bình thường, buộc phải lọc máu khẩn cấp để cứu sống.

Người phụ nữ 27 tuổi nhập viện vì máu "đục như sữa" vì cả năm trời ăn đồ tiện lợi. Ảnh minh hoạ.

Người phụ nữ tên Xiaoping sống ở Trung Quốc từng nghĩ rằng mình còn trẻ, khỏe và có thể "xử lý" mọi thói quen sinh hoạt thiếu khoa học mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng chỉ sau một cơn đau bụng dữ dội giữa đêm, cô phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng cực cao - một trong những tình huống nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu xử lý chậm trễ.

Câu chuyện của cô không chỉ là một ca bệnh cá biệt, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng về lối sống "ăn nhanh - sống vội" đang ngày càng phổ biến ở người trẻ.

Theo lời kể, trong suốt khoảng một năm, cô gần như không tự nấu ăn. Cả ba bữa mỗi ngày đều được giải quyết bằng đồ ăn đặt giao tận nơi. Những món quen thuộc trong thực đơn của cô là gà rán, lẩu cay nhiều dầu, đồ chiên, nội tạng động vật và trà sữa.

Điểm chung của tất cả những món này là giàu chất béo, nhiều đường và năng lượng cao, nhưng lại thiếu hụt nghiêm trọng rau xanh, chất xơ và vitamin cần thiết cho cơ thể.

Song song với chế độ ăn uống đó là một lối sống ít vận động. Cô làm việc văn phòng, ngồi nhiều giờ liên tục trước máy tính, sau đó lại tiếp tục sử dụng điện thoại đến khuya. Việc ngủ muộn trở thành thói quen, trong khi cơ thể gần như không có thời gian phục hồi.

Điều đáng nói là cô không xem đây là vấn đề. Trong suy nghĩ của cô, đây là "cuộc sống bình thường của dân văn phòng hiện đại" nhanh, tiện, phổ biến và không có gì đáng lo.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối như thường lệ. Sau khi ăn một bữa tối khá nhiều dầu mỡ, cô cảm thấy nóng bụng và khó chịu. Để "dễ chịu hơn", cô uống thêm một cốc nước đá rồi nằm nghỉ.

Không lâu sau đó, một cơn đau dữ dội xuất hiện ở vùng bụng trên bên phải. Cơn đau nhanh chóng tăng mức độ, kèm theo buồn nôn và nôn liên tục. Ban đầu, cô cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa hoặc viêm dạ dày thông thường nên tự mua thuốc uống.

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng hơn: đau tăng, cơ thể mệt lả và bắt đầu khó thở. Gia đình lập tức đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân khiến bác sĩ lo ngại, đặc biệt là huyết áp tăng cao bất thường. Nhưng điều gây sốc nhất chỉ xuất hiện khi tiến hành xét nghiệm máu.

Ngay khi lấy mẫu máu, nhân viên y tế nhận thấy lớp huyết thanh phía trên có màu trắng đục, dày và tách biệt rõ rệt - dấu hiệu bất thường nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm xác nhận bệnh nhân bị tăng triglyceride cực cao, lên tới 30,01 mmol/L, cao gấp gần 18 lần mức bình thường.

Huyết tương sau khi tách ra có dạng đặc quánh, trắng đục như sữa trà sữa, thậm chí được mô tả giống như mỡ đông. Tình trạng này được gọi nôm na là "máu ngập mỡ".

Ngay lập tức, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng mỡ máu và phải can thiệp điều trị tích cực, bao gồm lọc máu và thay huyết tương để loại bỏ lipid khỏi cơ thể.

Khi mỡ trong máu tăng cao kéo dài, chúng sẽ bám vào thành mạch, làm giảm độ đàn hồi của mạch máu. Theo thời gian, điều này dẫn đến:

- Xơ vữa động mạch

- Hẹp hoặc tắc mạch máu

- Tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim

- Đột quỵ não

- Rối loạn tuần hoàn toàn thân

Điều đáng lo là những tổn thương này thường diễn ra âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu, khiến nhiều người chủ quan.

Các bác sĩ cho biết, những ca bệnh tương tự ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ. Điểm chung không nằm ở tuổi tác, mà ở thói quen sinh hoạt:

- Ăn nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhanh.

- Uống trà sữa, nước ngọt thường xuyên.

- Ít ăn rau xanh, thiếu chất xơ.

- Ngồi nhiều, ít vận động.

- Thức khuya kéo dài.

Đặc biệt, đồ uống và món ăn nhiều đường - béo như trà sữa, bánh ngọt, kem béo có thể chứa lượng calo rất cao. Trong khi đó, cơ thể lại không tiêu hao hết do ít vận động, dẫn đến tích lũy mỡ trong máu và gan.

Thói quen ăn đêm cũng góp phần làm tình trạng nặng hơn, vì cơ thể không có đủ thời gian chuyển hóa năng lượng trước khi ngủ.

Nhiều người trẻ thường tin rằng cơ thể mình đủ khỏe để chống lại thói quen xấu. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định cơ thể không "miễn nhiễm" với chế độ ăn uống sai lệch, chỉ là nó cần thời gian để biểu hiện ra bệnh.

Để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mỡ máu và tim mạch, bác sĩ khuyến cáo:

- Giảm tối đa đồ ăn nhiều dầu mỡ và nội tạng động vật.

- Hạn chế đồ uống nhiều đường như trà sữa, nước ngọt.

- Không ăn khuya thường xuyên.

- Tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ.

- Duy trì vận động thể chất đều đặn mỗi ngày.

- Khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát mỡ máu.