Loại tôm dân dã giá rẻ này cực bổ mùa hè: Giúp kiện tỳ, tăng sức đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa

Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi, chán ăn vì nắng nóng và độ ẩm tăng cao. Trong số những thực phẩm dân dã được nhiều người yêu thích, tôm sông nhỏ lại được xem như “kho dinh dưỡng” giúp bồi bổ cơ thể, tăng đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Không phải những loại hải sản đắt đỏ, tôm sông nhỏ mới là món ăn được nhiều gia đình lựa chọn mỗi khi hè đến. Loại thực phẩm dân dã này không chỉ có giá thành phải chăng mà còn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với cả trẻ nhỏ, người lớn tuổi lẫn người có thể trạng yếu.

Vì sao tôm sông đặc biệt được ưa chuộng vào mùa hè?

Theo quan niệm dân gian, thời điểm đầu hè và gần Hạ chí là lúc tôm sông đạt độ ngon nhất. Khi đó, tôm có lớp vỏ mỏng, thịt chắc, vị ngọt tự nhiên và giàu dưỡng chất hơn hẳn.

Trong Đông y, tôm sông có vị ngọt, tính ấm, giúp bổ khí huyết, kiện tỳ vị và hỗ trợ lưu thông khí huyết. Không chỉ vậy, thực phẩm này còn được đánh giá cao nhờ khả năng cải thiện cảm giác mệt mỏi, chán ăn - tình trạng rất phổ biến trong mùa nóng.

Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, tôm sông chứa lượng protein chất lượng cao cùng nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, sắt, kẽm, phốt pho và vitamin nhóm B. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết để duy trì năng lượng và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, tôm là nguồn thực phẩm giàu đạm dễ hấp thu, chứa nhiều canxi và vi chất cần thiết cho cơ thể. Chuyên gia cho biết việc bổ sung tôm với lượng hợp lý giúp tăng cường sức khỏe xương khớp và hỗ trợ miễn dịch, đặc biệt phù hợp trong thời tiết nắng nóng khi cơ thể dễ suy giảm thể lực.

3 lợi ích nổi bật của tôm sông trong mùa hè

1. Hỗ trợ tiêu hóa, kích thích ăn ngon

Nhiệt độ cao thường khiến nhiều người cảm thấy đầy bụng, khó tiêu hoặc ăn uống kém ngon miệng. Tôm sông với phần thịt mềm, ít béo và dễ tiêu hóa giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, protein trong tôm còn hỗ trợ duy trì năng lượng mà không gây cảm giác nặng bụng như một số loại thịt đỏ. Đây cũng là lý do nhiều gia đình ưu tiên các món từ tôm vào mùa hè thay vì những món quá nhiều dầu mỡ.

2. Giúp cơ thể tăng đề kháng

Tôm sông chứa nhiều kẽm, selen và vitamin nhóm B - những dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể tăng cường miễn dịch và giảm mệt mỏi. Với người thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa hoặc hay cảm thấy uể oải vì thời tiết oi bức, các món từ tôm có thể giúp cải thiện thể trạng đáng kể.

Đặc biệt, lượng protein dồi dào trong tôm còn hỗ trợ phục hồi cơ bắp và duy trì sức bền cho cơ thể.

3. Bổ sung canxi tự nhiên

Một trong những ưu điểm nổi bật của tôm sông là hàm lượng canxi khá cao. Nếu ăn cả phần vỏ mềm của tôm nhỏ, cơ thể có thể hấp thu thêm nhiều khoáng chất tốt cho xương khớp.

Đây là thực phẩm phù hợp với trẻ em đang phát triển, phụ nữ trung niên và người lớn tuổi có nguy cơ loãng xương.

Cách chọn tôm sông tươi ngon

Để món ăn giữ được vị ngọt tự nhiên và đảm bảo dinh dưỡng, việc chọn tôm rất quan trọng. Khi mua tôm sông, nên ưu tiên những con:

- Có lớp vỏ sáng, trong và hơi ánh xanh

- Thân săn chắc, đầu dính chặt vào thân

- Không có mùi hôi lạ

- Tôm còn bơi khỏe hoặc thân đàn hồi tốt

Ngược lại, nếu tôm bị mềm nhũn, đầu dễ rơi hoặc xuất hiện màu đục bất thường thì không nên chọn.

Một số món ngon từ tôm sông rất hợp mùa hè

- Tôm rang lá chanh: Món ăn đơn giản nhưng cực kỳ “hao cơm”. Tôm rang săn cùng chút nước mắm và lá chanh thái nhỏ tạo nên mùi thơm hấp dẫn, rất thích hợp trong những ngày nóng bức.

- Canh bầu nấu tôm: Sự kết hợp giữa bầu thanh mát và vị ngọt tự nhiên của tôm tạo nên món canh nhẹ bụng, dễ ăn. Đây là món được nhiều gia đình lựa chọn trong bữa cơm mùa hè.

- Tôm rim mặn ngọt: Tôm rim cùng nước mắm, tiêu và chút đường giúp vị đậm đà hơn nhưng không quá ngấy. Món này đặc biệt phù hợp với người chán ăn.

- Cháo tôm bí đỏ: Không chỉ dễ tiêu hóa, cháo tôm bí đỏ còn giàu dinh dưỡng, phù hợp với trẻ nhỏ hoặc người vừa ốm dậy.

- Tôm hấp sả: Cách chế biến ít dầu mỡ này giúp giữ gần như trọn vẹn vị ngọt tự nhiên của tôm, đồng thời tạo cảm giác thanh nhẹ khi ăn.

Lưu ý khi ăn tôm sông:

Dù bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng phù hợp để ăn quá nhiều tôm. Người có cơ địa dị ứng hải sản cần thận trọng vì tôm có thể gây ngứa, nổi mề đay hoặc khó thở.

Ngoài ra, không nên kết hợp tôm với quá nhiều thực phẩm giàu tanin như hồng, nho chát hoặc táo xanh ngay cùng lúc vì có thể gây khó tiêu.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo nên ăn đa dạng thực phẩm thay vì chỉ tập trung vào một món để cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất.

Giữa vô vàn món ăn mùa hè, tôm sông vẫn giữ được sức hút nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng cao. Không cần nguyên liệu cầu kỳ hay đắt đỏ, chỉ với vài lạng tôm nhỏ, nhiều gia đình đã có thể chuẩn bị bữa cơm vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Trong những ngày thời tiết oi nóng khiến cơ thể dễ mất sức và ăn uống thất thường, các món từ tôm sông có thể là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả để giúp cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn và giàu năng lượng hơn.