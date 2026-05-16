Nhiều người vẫn nghĩ lão hóa chỉ là chuyện của tuổi tác. Nhưng thực tế, có người mới ngoài đôi mươi hay bước sang 30 đã xuất hiện nếp nhăn sâu, cơ thể xuống sức thấy rõ. Trong khi đó, không ít người ở tuổi 50 vẫn giữ được làn da căng khỏe và thể lực dẻo dai. Sự khác biệt đôi khi không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền hay gen di truyền, mà đến từ những thói quen lặp lại mỗi ngày.

Điều bất ngờ là thức khuya, thứ thường bị xem là "thủ phạm số 1" khiến cơ thể già đi, lại chỉ đứng cuối danh sách. Theo các chuyên gia, có những hành vi tưởng vô hại nhưng đang âm thầm thúc đẩy quá trình lão hóa mạnh hơn rất nhiều. Dưới đây là danh sách 6 thói quen đẩy nhanh quá trình lão hóa, cùng xem bạn đang mắc phải bao nhiêu nhé:

Vị trí số 6: Thức khuya

Dù chỉ đứng cuối danh sách, thức khuya vẫn là thói quen có sức tàn phá mạnh với cơ thể.

Ban đêm là lúc hormone tăng trưởng và collagen được sản sinh mạnh để sửa chữa tế bào. Nếu thường xuyên ngủ muộn hoặc thiếu ngủ, cơ thể sẽ không có đủ thời gian phục hồi. Kết quả là da nhanh nhăn hơn, mắt thâm quầng và tinh thần luôn thiếu năng lượng.

Ngoài ra, thức khuya còn làm tăng nguy cơ rối loạn nội tiết, tiểu đường và tăng huyết áp, những vấn đề liên quan mật thiết tới quá trình lão hóa sức khỏe cũng như ngoại hình.

Vị trí số 5: Ăn quá mặn, quá nhiều đồ chiên rán

Những món ăn đậm vị thường rất hấp dẫn, đặc biệt sau ngày làm việc căng thẳng. Nhưng chế độ ăn quá nhiều muối và dầu mỡ lại là "cú thúc" khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn.

Ăn mặn kéo dài có thể khiến cơ thể giữ nước, gây phù mặt và làm da mất độ đàn hồi. Trong khi đó, thực phẩm chiên rán chứa nhiều gốc tự do và chất béo chuyển hóa. Đây là những tác nhân gây tổn thương tế bào, thúc đẩy viêm và làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, tim mạch.

Không ít người mới ngoài 30 đã bắt đầu xuất hiện bụng mỡ, da chùng và cơ thể xuống sức vì kiểu ăn uống này.

Vị trí số 4: Uống quá ít nước

Nhiều người cả ngày gần như không uống đủ nước vì bận rộn hoặc không cảm thấy khát. Thiếu nước kéo dài khiến làn da mất độ ẩm, dễ khô ráp và lộ nếp nhăn hơn. Nhưng vấn đề không dừng ở đó. Nước còn đóng vai trò duy trì tuần hoàn máu và hỗ trợ cơ thể đào thải chất cặn bã.

Khi uống quá ít nước, tốc độ trao đổi chất giảm xuống, độc tố dễ tích tụ hơn và cơ thể luôn trong trạng thái uể oải. Một số người còn gặp táo bón kéo dài, hơi thở có mùi và da xỉn màu rõ rệt. Vì vậy, cách đơn giản mà tiết kiệm để làm chậm lão hóa là uống đủ nước và rải rác cả ngày.

Vị trí số 3: Stress kéo dài

Có những người nhìn rất mệt dù tuổi còn trẻ. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở thiếu ngủ, mà đến từ căng thẳng kéo dài.

Khi cơ thể liên tục ở trạng thái lo âu, tức giận hoặc áp lực, hormone cortisol sẽ tăng cao. Đây là hormone stress có thể kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, khiến da nổi mụn, đổ dầu và nhạy cảm hơn.

Không chỉ vậy, stress còn làm rối loạn nội tiết và ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Cơ thể không thể phục hồi hiệu quả, hệ miễn dịch cũng suy yếu dần. Theo thời gian, người thường xuyên căng thẳng dễ xuất hiện nếp nhăn, tóc bạc sớm và trông già hơn tuổi thật. Nhiều chuyên gia nhận định lão hóa tâm lý đôi khi còn đáng sợ hơn lão hóa da.

Vị trí số 2: Ngồi quá lâu

Không ít dân văn phòng dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để ngồi. Đi làm ngồi trước máy tính, tan ca lại tiếp tục nằm lướt điện thoại hoặc xem phim.

Các nghiên cứu từng cảnh báo việc ngồi lâu có thể nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ. Khi cơ thể ít vận động, tuần hoàn máu chậm lại, cơ bắp suy giảm dần và tốc độ trao đổi chất cũng giảm theo. Điều này khiến cơ thể dễ tích mỡ, tăng cân và mất sức bền.

Một điều đáng sợ là quá trình này diễn ra rất âm thầm. Ban đầu chỉ là đau lưng, mỏi cổ vai gáy hoặc táo bón. Sau đó, làn da bắt đầu xỉn màu, cơ thể dễ mệt mỏi và nguy cơ tim mạch tăng lên. Các chuyên gia cho rằng cơ bắp chính là "nhà máy chống lão hóa" của cơ thể. Khi khối cơ giảm dần do ngồi quá nhiều, tốc độ lão hóa cũng tăng tốc rõ rệt.

Vị trí số 1: Ăn quá nhiều đồ ngọt

Đứng đầu danh sách là thói quen mà rất nhiều người trẻ hiện nay mắc phải: uống trà sữa, ăn bánh ngọt, nước ngọt có gas hay các món tráng miệng chứa lượng đường cao.

Trong y học, tình trạng này liên quan tới một quá trình gọi là glycation. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều đường, lượng đường dư sẽ kết hợp với collagen và elastin để tạo thành AGEs, tức các sản phẩm glycation cuối cùng. Đây được xem là "kẻ thù" của làn da vì chúng làm collagen mất đàn hồi, khiến da chảy xệ, xỉn màu và xuất hiện nếp nhăn sớm.

Điều đáng nói là tác động của đường không chỉ nằm ở da. Các chuyên gia cảnh báo chế độ ăn quá nhiều đường còn làm tổn thương thành mạch máu, gây viêm kéo dài trong cơ thể và làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, tim mạch. Khi các cơ quan nội tạng bắt đầu "già" đi, vẻ ngoài cũng khó giữ được sự trẻ trung.

Nhiều người tưởng mình ăn ít đường vì không ăn bánh kẹo. Nhưng thực tế, đường còn ẩn trong trà sữa, cà phê đóng chai, ngũ cốc ăn sáng, sốt salad hay thậm chí nước ép trái cây đóng hộp.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Sunday More