Cứu sống bệnh nhân trẻ mang 'quả mìn nổ chậm' trong não

Phát hiện đồng thời nhiều tổn thương não nguy hiểm

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) vừa điều trị thành công cho nam bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh hiếm gặp bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch xử trí phình mạch kết hợp vi phẫu thuật loại bỏ khối u.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Ngọc Hoàng Vũ (30 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn ói dữ dội và đi đứng không vững.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy người bệnh có khối u mạch máu ở vùng tiểu não trái đã có biến chứng xuất huyết. Ngoài ra, bác sĩ còn phát hiện thêm 2 túi phình động mạch, trong đó có một túi nằm ở động mạch đốt sống - vị trí nguy hiểm có thể đe doạ tính mạng.

Hình ảnh u mạch máu dạng hang của bệnh nhân đang xuất huyết (ảnh trái) và túi phình mạch não nằm ở vị trí cực kỳ nguy hiểm (ảnh phải)

TS.BS Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 - Trưởng ê-kíp phẫu thuật, đánh giá u mạch máu dạng hang là một dạng dị dạng mạch máu bẩm sinh ít gặp. Phẫu thuật có thể lấy trọn khối u nhưng có thể để lại di chứng, ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của người bệnh.

“Sau hơn 20 ngày điều trị nội khoa nhưng tình trạng không cải thiện, bác sĩ quyết định phẫu thuật để loại bỏ nguy cơ xuất huyết tiếp diễn cho người bệnh. Tuy nhiên, ca bệnh đặc biệt này còn có túi phình động mạch đi kèm, việc can thiệp tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết do vỡ túi phình. Vì vậy, chúng tôi quyết định can thiệp nội mạch xử lý túi phình trước, sau đó mới vi phẫu thuật lấy khối u”, TS.BS Nguyễn Văn Tuấn nói.

Chiến lược điều trị đa mô thức cho ca bệnh phức tạp

“Quả mìn nổ chậm trong não bệnh nhân chính là túi phình nguy hiểm đã được xử trí bằng phương pháp can thiệp nội mạch.

TS.BS Trần Thanh Vũ - Trưởng đơn vị can thiệp mạch máu thần kinh của bệnh viện cho biết: Chiến lược loại bỏ túi phình được xây dựng dựa trên kỹ thuật Balloon Test Occlusion (BTO), nhằm đánh giá khả năng tuần hoàn đối bên có thể đảm nhiệm việc nuôi não sau khi mạch máu mang túi phình bị làm tắc. Sau can thiệp mạch não, bệnh nhân hồi phục tốt, đồng thời được chuẩn bị đầy đủ về thể trạng và tâm lý để bước vào cuộc phẫu thuật tiếp theo.

Hình ảnh u mạch máu dạng hang cùng khối máu tụ trước và sau phẫu thuật loại bỏ

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật , khối dị dạng mạch máu đã được loại bỏ thành công. Hai ngày sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn. Các triệu chứng nôn ói, chóng mặt trước đó cũng biến mất. Hiện bệnh nhân được điều trị phục hồi chức năng để trở lại cuộc sống bình thường.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Tuấn, xuất huyết não do u mạch máu thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm vì nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng và dễ bị nhầm lẫn với các nguyên nhân khác. Khi tình trạng xuất huyết cấp tính xảy ra thì nguy cơ tử vong và để lại các di chứng thần kinh rất cao.

Để phòng ngừa đột quỵ xuất huyết não, bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân cần kiểm soát huyết áp tốt, tránh căng thẳng kéo dài và chú ý các dấu hiệu thần kinh bất thường như đau đầu kéo dài, tê yếu tay chân, chóng mặt hoặc mất thăng bằng. Đồng thời, nên duy trì lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế ăn mặn và dầu mỡ, tập thể dục thường xuyên và tránh rượu bia, thuốc lá. Bệnh nhân cần được tư vấn và thăm khám ở các cơ sở y tế chuyên sâu nếu nghi ngờ mắc các bệnh lý thần kinh hoặc đột quỵ.