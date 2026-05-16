1 bệnh viện tại Hà Nội miễn phí từ thăm khám đến IVF: Thêm hi vọng cho người hiếm muộn khó khăn

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội mới đây thông tin, bệnh viện sẽ triển khai chương trình hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn trong "Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026", diễn ra từ ngày 15 - 28.6.

Trong khuôn khổ chương trình, bệnh viện xét duyệt hỗ trợ điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn, gồm 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí 100%, 10 ca vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE và 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gene bệnh lý di truyền.

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai chương trình hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: BV)

Theo bệnh viện, chi phí mỗi chu kỳ IVF dao động 70-130 triệu đồng tùy tình trạng sức khỏe và phác đồ điều trị. Hồ sơ xét duyệt được tiếp nhận từ ngày 28.5 đến 28.6.

Trong thời gian diễn ra chương trình, người bệnh được miễn phí khám và tư vấn sức khỏe sinh sản, siêu âm nang noãn, doppler tinh hoàn, xét nghiệm tinh dịch đồ, đánh giá dự trữ buồng trứng (AMH), chụp X-quang tử cung vòi trứng; đồng thời được giảm chi phí một số xét nghiệm cận lâm sàng.

Các hồ sơ sẽ được hội đồng chuyên môn của Bệnh viện xét duyệt nhằm trao cơ hội điều trị cho những gia đình thực sự cần được hỗ trợ.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ: “Có những gia đình chúng tôi gặp lại sau nhiều năm tạm dừng điều trị vì áp lực kinh tế hoặc tinh thần quá mệt mỏi. Điều khiến chúng tôi trăn trở không chỉ là bài toán chuyên môn, mà còn là làm sao để họ có thêm cơ hội tiếp tục hành trình tìm con. Tuần Lễ Vàng được duy trì nhiều năm nay cũng xuất phát từ mong muốn đó, không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng điều trị, mà còn tiếp thêm động lực cho các gia đình hiếm muộn”.

Được triển khai thường niên từ năm 2015, Tuần Lễ Vàng không chỉ là chương trình hỗ trợ thăm khám và điều trị vô sinh - hiếm muộn, mà còn là hoạt động cộng đồng mang dấu ấn riêng của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trong hành trình đồng hành cùng các gia đình mong con.

Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF cho 79 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chào đón 85 em bé khỏe mạnh chào đời. Nhiều gia đình khác hiện đang mang thai và đang tiếp tục trên hành trình điều trị.

Với nhiều gia đình hiếm muộn, thêm một cơ hội điều trị cũng đồng nghĩa với thêm một hy vọng được làm cha mẹ.