Cảnh báo dấu hiệu ung thư từ nốt ruồi nhỏ: Nhiều người Việt thường xem nhẹ

Bệnh nhân 60 tuổi, có tổn thương nốt ruồi tại cánh mũi phải và được chẩn đoán ung thư da tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, bà không ngờ nốt ruồi nhỏ xuất hiện nhiều năm trước trên cánh mũi lại là dấu hiệu của ung thư biểu mô tế bào đáy (Basal Cell Carcinoma – BCC), loại ung thư da phổ biến nhất hiện nay.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), kết quả sinh thiết cho thấy khối u đã xâm lấn sâu, phá hủy gần như toàn bộ chân cánh mũi phải, lan tới niêm mạc và sụn vùng mũi. Đây là ca bệnh phức tạp bởi việc cắt bỏ triệt để tế bào ung thư đồng nghĩa với nguy cơ để lại khuyết hổng lớn ngay trung tâm khuôn mặt.

“Đối với ung thư da, nguyên tắc điều trị là phải loại bỏ hoàn toàn khối u cùng vùng ranh giới an toàn. Tuy nhiên, cánh mũi là vị trí quyết định sự hài hòa của khuôn mặt, nên sau phẫu thuật cần tính toán kỹ để vừa đảm bảo chức năng hô hấp, vừa giữ được thẩm mỹ”, bác sĩ Quang cho biết.

Không chỉ đối diện nỗi sợ ung thư, nữ bệnh nhân còn suy sụp vì ám ảnh khuôn mặt biến dạng. Bà từng lo mình sẽ phải sống với những ánh nhìn tò mò, mặc cảm từ xã hội nếu chiếc mũi bị khuyết sau điều trị.

Tổn thương ung thư hóa của bệnh nhân (ảnh: BSCC).

Để xử lý ca bệnh, các bác sĩ đã áp dụng phẫu thuật Mohs – phương pháp tiên tiến giúp kiểm soát và loại bỏ tối đa tế bào ung thư, giảm nguy cơ tái phát. Sau khi cắt bỏ hoàn toàn khối u, ê-kíp tiếp tục thực hiện kỹ thuật tạo hình bằng vạt da tại chỗ, sử dụng mô da vùng rãnh mũi má để tái tạo cánh mũi.

Bác sĩ Quang cho hay, phương pháp này có nhiều ưu điểm như màu sắc và cấu trúc da tương đồng với vùng mũi, giúp cánh mũi sau tái tạo tự nhiên hơn; đồng thời bảo tồn đường thở, hạn chế nguy cơ xẹp sụn hay co rút. Các đường khâu cũng được giấu dọc theo nếp gấp tự nhiên trên khuôn mặt nhằm giảm sẹo thấy rõ.

Ngày tháo băng sau phẫu thuật trở thành khoảnh khắc đặc biệt với nữ bệnh nhân. Khi nhìn vào gương, bà bật khóc vì cánh mũi được phục hồi gần như nguyên vẹn, khuôn mặt không còn khoảng khuyết lớn từng khiến bà tuyệt vọng.

Cảnh giác với sự bất thường của nốt ruồi

Bác sĩ Quang cho biết ung thư biểu mô tế bào đáy thường khởi phát âm thầm từ những tổn thương nhỏ như nốt ruồi thay đổi màu sắc, vết loét lâu liền, vùng da sẫm màu tăng kích thước hoặc chảy máu kéo dài. Nếu phát hiện sớm, phần lớn trường hợp có thể điều trị khỏi hoàn toàn và hạn chế tối đa tổn thương thẩm mỹ.

Theo thống kê tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 400-500 bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào đáy đến khám và điều trị, tăng gần gấp đôi so với những năm trước. Trên 95% trường hợp được điều trị khỏi bằng phẫu thuật Mohs nếu phát hiện kịp thời.

Bác sĩ Quang khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các tổn thương nhỏ trên da mặt. Ung thư da không phải dấu chấm hết cho ngoại hình hay chất lượng cuộc sống. Với sự phát triển của phẫu thuật tạo hình hiện đại, nhiều trường hợp tưởng như không thể phục hồi vẫn có thể tái tạo cả chức năng lẫn thẩm mỹ nếu được điều trị sớm.