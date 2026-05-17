Nam thanh niên 25 tuổi tử vong trên giường ngủ, người nhà hoảng hốt: "Ngày nào anh ấy cũng tập thể dục"

Mới đây, một câu chuyện vừa đau lòng lại vừa gây sốc được bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu Hoàng Xuân (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên mạng xã hội của mình. Câu chuyện được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ nhanh chóng mặt với rất nhiều bình luận và cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng đa phần, mọi người đều tỏ ra tiếc thương cho chàng trai mới 25 tuổi đã đột ngột tử vong trong lúc ngủ.

Chàng trai này họ trần (tên đã được thay đổi), đang là nhân viên xuất sắc tại một công ty công nghệ khá có tiếng trong ngành tại Đài Loan (Trung Quốc). Ngoại hình của anh nổi bật nhờ thân hình cao to, săn chắc, khuôn mặt không quá đẹp trai nhưng lại rất biết chăm chút da và ăn mặc có gu riêng.

Trong nhóm bạn chơi thân hay đồng nghiệp, anh Trần đều được coi như hình mẫu lý tưởng về lối sống lành mạnh. Dù công việc bận rộn, áp lực nhưng anh luôn sắp xếp thời gian một cách hoàn hảo để kịp chơi thể thao, tập thể dục hoặc tới phòng gym gần như mỗi ngày.

Ai cũng cho rằng anh vô cùng khỏe mạnh, thế nên chuyện anh tử vong ngay trên giường ngủ làm ai nấy đều sững sờ. Người nhà cho biết, có lẽ chính bản thân anh Trần cũng không ngờ một ngày nào đó mình sẽ ngã quỵ trong khoảnh khắc đáng lẽ nên được nghỉ ngơi. Bởi anh luôn tự hào về sức khỏe và sức trẻ của mình.

Buổi tối ngày hôm đó, anh đi tập rồi về nhà ăn uống, kiểm tra công việc một chút rồi lên phòng riêng đi ngủ. Người nhà cho biết chẳng nhận ra điểm bất thường nào, hoặc do chính anh Trần che giấu quá tốt.

Đến sáng ngày hôm sau, người nhà thấy gần tới giờ làm mà anh không chủ động xuống ăn sáng, vận động như mọi ngày nên lên phòng kiểm tra. Thật không ngờ, anh Trần đã không còn hơi ấm từ khi nào. Anh tử vong ở tuổi 25 đầy hoài bão với nguyên nhân được các chuyên gia y tế xác định là "đột tử tim".

Bác sĩ cảnh báo: Đột tử do bệnh tim mạch đang trẻ hóa nhanh!

Bác sĩ Hoàng Xuân cho biết, đột tử tim (còn gọi đột tử do bệnh tim mạch) là tình trạng tim ngừng hoạt động đột ngột do rối loạn điện tim nghiêm trọng, khiến người bệnh mất ý thức rất nhanh và có thể tử vong chỉ sau vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nhiều trường hợp xảy ra bất ngờ khi người bệnh đang sinh hoạt bình thường, tập thể dục, ngủ hoặc làm việc. Trước đó có thể hoàn toàn khỏe mạnh hoặc chỉ có những dấu hiệu mơ hồ như đau ngực, hồi hộp, khó thở, chóng mặt.

Nguyên nhân thường gặp gồm:

- Bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim

- Rối loạn nhịp tim nguy hiểm

- Bệnh cơ tim phì đại

- Suy tim

- Dị tật tim bẩm sinh

- Điện giải rối loạn, dùng chất kích thích

Điểm nguy hiểm là đột tử tim khác với "đau tim" thông thường. Đây là tình trạng tim mất khả năng bơm máu gần như ngay lập tức, khiến não và các cơ quan thiếu oxy cấp tính. Nếu được ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện sớm trong vài phút đầu, khả năng sống sót sẽ cao hơn đáng kể. Vì vậy việc phát hiện sớm, chủ động với những bất thường của cơ thể là vô cùng quan trọng.

Bác sĩ Hoàng Xuân cũng chia sẻ vài điều khi viết về trường hợp đau lòng này. Ông cho biết, những ca bệnh như vậy thực ra khá phổ biến trong các đơn vị hồi sức tích cực. Có rất nhiều bệnh nhân hầu như không có triệu chứng rõ ràng trước khi bệnh khởi phát. Cũng có rất người trẻ tuổi giống như anh Trần, chủ quan với những tín hiệu bất thường của cơ thể để rồi hối hận cũng chẳng còn cơ hội!

Nhiều người trẻ tuổi ngày nay vẫn mang tâm lý chủ quan rằng các biến cố về tim mạch chỉ dành cho người già hoặc người trung niên. Tuy nhiên, số liệu thực tế từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ AHA đã chỉ ra một sự thật phũ phàng khi có đến hơn 350.000 ca tử vong do ngừng tim ngoài bệnh viện mỗi năm. Đáng báo động hơn, một tỷ lệ lớn trong số đó rơi vào nhóm đối tượng dưới 40 tuổi. Nhất là với người có tiền sử di truyền, người sống thiếu lành mạnh và quá áp lực, vận động hay làm việc quá sức kéo dài, người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn...

Sự nguy hiểm của các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn là chúng thường không hề để lại bất kỳ dấu hiệu điển hình nào ở giai đoạn đầu. Tập thể dục là tốt, nhưng đôi khi việc sở hữu một thói quen tập thể dục chăm chỉ đôi khi lại trở thành chiếc màn che hoàn hảo khiến người trẻ phớt lờ các nguy cơ đột tử vì nhầm lẫn dấu hiệu. Hoặc một số ít trường hợp, có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà không biết, khi tập luyện quá mức lại phản tác dụng, gây nguy hiểm cho bản thân. Anh Trần được suy đoán là khả năng cao nằm trong nhóm này.

6 tín hiệu cầu cứu từ tim ai cũng cần phải biết Thay vì chủ quan đổ lỗi cho áp lực công việc hay thiếu ngủ, bạn cần đi khám ngay nếu cơ thể xuất hiện các tín hiệu sau: - Chóng mặt hoặc nhìn mờ khi tập thể dục: Hoa mắt, mất thăng bằng do tim không bơm đủ máu lên não. - Tim đập nhanh hoặc bỏ nhịp: Lồng ngực đánh trống ngực liên hồi, nhịp tim đập không đều. - Từng bị ngất xỉu đột ngột: Tiền sử ngất xỉu rồi tự tỉnh lại do hệ quả của cơn ngừng tim ngắn. - Đau thắt hoặc tức nặng ngực: Cảm giác lồng ngực bị đè ép, cơn đau có thể lan ra vai, cổ hoặc tay. - Khó thở dù không vận động nặng: Tình trạng hụt hơi xuất hiện ngay cả khi đang ngồi nghỉ ngơi. - Vã mồ hôi lạnh kèm buồn nôn: Cơ thể đột ngột tiết mồ hôi như tắm đi kèm cảm giác uể oải cực độ.

Nguồn và ảnh: EBC, China Health, Sohu