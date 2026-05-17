Park Min-young và cái giá của "body màn ảnh": Càng gầy càng được khen “chuyên nghiệp”, nhưng cơ thể đang phải trả giá thế nào?

Có một điều kỳ lạ trong cách chúng ta nói về vóc dáng của diễn viên. Khi họ xuất hiện trên màn ảnh với thân hình mảnh mai, ta gọi đó là "kỷ luật". Khi họ tiết lộ mình đã làm gì để đạt được điều đó - ta gọi đó là "sự cống hiến cho nghề".

Park Min-young là một ví dụ điển hình cho cả hai cách gọi đó. Và cũng là lý do để ta dừng lại và nhìn kỹ hơn một chút.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại buổi họp báo ra mắt phim Siren's Kiss - Tạm dịch: Nụ hôn của tiên cá (tvN, 2026), Park Min-young chia sẻ rằng để vào vai Han Seol-ah - một người phụ nữ bị đẩy đến tận cùng tâm lý - cô gần như nhịn ăn hoàn toàn trong suốt quá trình quay phim, chỉ uống nước mỗi ngày.

Park vào vai Han Seol-ah, một người phụ nữ là trung tâm của một vụ bê bối gian lận bảo hiểm. Cô cho biết mình đã cố gắng giữ vóc dáng càng gầy càng tốt để thể hiện một nhân vật bị đẩy đến cực điểm về mặt tâm lý. “Tôi lo lắng rằng chỉ cần tăng cân một chút cũng sẽ làm giảm đi sự tuyệt vọng của nhân vật”, cô nói khi nhấn mạnh rằng việc quản lý ngoại hình là một phần của diễn xuất.

Đây không phải lần đầu. Trước đó, với vai bệnh nhân ung thư trong Marry My Husband (tạm dịch: Cô đi mà lấy chồng tôi), cô cũng từng chỉ cầm cự bằng đồ uống điện giải trong suốt thời gian quay.

Đoạn teaser chính thức của "Siren's Kiss" cho thấy ngoại hình của cô ấy gầy hơn hẳn, gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng, một số người khen ngợi sự chuyên nghiệp của cô, trong khi những người khác bày tỏ lo ngại về sức khỏe của cô.

Cơ thể phải gánh chịu những gì nếu nhịn ăn lâu ngày và chỉ uống nước?

Nhịn ăn kéo dài không chỉ đốt mỡ

Hạn chế nghiêm ngặt lượng calo nạp vào dẫn đến giảm cân nhanh chóng. Trong giai đoạn đầu, cơ thể trước tiên sẽ sử dụng hết lượng glycogen dự trữ, vốn được liên kết với nước. Khi glycogen được sử dụng, lượng nước liên kết cũng bị mất đi, dẫn đến giảm cân đáng kể từ 1 đến 3 kg trong thời gian ngắn.

Nếu nhịn ăn kéo dài vài ngày, cơ thể bắt đầu sử dụng lượng mỡ dự trữ. Tuy nhiên, việc thiếu hụt protein trong quá trình này cũng có thể dẫn đến mất cơ. Quá trình giảm mỡ và phân giải cơ có thể xảy ra đồng thời, nghĩa là một người có thể trông thon gọn hơn trong khi tỷ lệ trao đổi chất cơ bản lại giảm.

Uống nhiều nước khi không ăn - nghe có vẻ lành, nhưng không phải vậy

Nước rất cần thiết cho các chức năng của cơ thể, nhưng uống quá nhiều nước mà không ăn kèm thức ăn có thể làm giảm nồng độ natri trong cơ thể. Nhu cầu nước trung bình hàng ngày của người lớn thay đổi tùy theo tình trạng sức khỏe và hoạt động, nhưng nhìn chung vào khoảng 1,5 đến 2 lít. Uống 3 lít nước trong thời gian ngắn không nhất thiết gây nguy hiểm, nhưng có thể gây gánh nặng nếu lượng dinh dưỡng nạp vào không đủ.

Nếu xảy ra tình trạng hạ natri máu, các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi có thể xuất hiện. Nhịn ăn quá mức lặp đi lặp lại có thể làm mất cân bằng cơ thể và cần thận trọng.

Giảm cân nhanh trong thời gian ngắn có liên quan đến sỏi mật và mất cơ

Các báo cáo cho thấy việc giảm cân đột ngột trong thời gian ngắn có thể làm tăng nguy cơ sỏi mật. Giảm hơn 10% trọng lượng cơ thể trong vòng vài tuần có thể làm rối loạn thành phần dịch mật và thúc đẩy hình thành sỏi mật. Hạn chế calo nghiêm trọng có thể làm giảm sự co bóp của túi mật, gây ứ đọng dịch mật dẫn đến đau bụng hoặc khó tiêu.

Hạn chế calo quá mức cũng làm tiêu hao cơ bắp cùng với mỡ. Khi lượng protein nạp vào không đủ, khối lượng cơ bắp giảm và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giảm, khiến khả năng tăng cân trở lại sau này cao hơn. Chu kỳ giảm cân và tăng cân nhanh chóng lặp đi lặp lại có thể làm rối loạn cấu trúc cơ thể và gây ra những gánh nặng sức khỏe lâu dài.

Vấn đề không chỉ là của một mình Park Min-young

Câu chuyện của cô không phải ngoại lệ. Trong ngành giải trí Hàn Quốc và thực ra là ở nhiều nơi khác, ngoại hình vẫn đang được đặt ngang, thậm chí đôi khi cao hơn, tài năng. Diễn viên, idol, người mẫu đều đối mặt với áp lực duy trì vóc dáng như một phần của "chuyên nghiệp".

Và khi truyền thông đưa tin về những câu chuyện như thế này, ranh giới giữa ngưỡng mộ sự cống hiến và bình thường hóa hành vi nguy hại rất dễ bị xóa nhòa mà không ai để ý.

Park Min-young là diễn viên tài năng và nghiêm túc với nghề, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng sức khỏe không phải thứ nên trở thành công cụ cho bất kỳ vai diễn nào, dù kết quả trên màn ảnh có thuyết phục đến đâu.

Nếu bạn đang làm việc trong môi trường có áp lực về ngoại hình, hoặc nhận ra mình đang có những lo lắng về cân nặng và thói quen ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe - nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng là bước đầu tiên nên làm.