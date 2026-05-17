Người phụ nữ "đột quỵ mắt" vì thói quen "cực độc" khi dùng điện thoại

Xiao Liu (Trung Quốc) là một người nghiện điện thoại. Cô thường xuyên sử dụng thiết bị trong bóng tối trước khi ngủ. Một ngày nọ, khi đang lướt điện thoại, mắt cô bất ngờ tối sầm lại.

Ban đầu, Xiao Liu nghĩ chỉ là do mệt mỏi. Tuy nhiên, sau khi nghỉ ngơi, thị lực vẫn không hồi phục. Kết quả thăm khám cho thấy cô bị tắc nghẽn động mạch võng mạc trung tâm – thường được gọi là "đột quỵ mắt". Nguyên nhân chính được xác định là thói quen sử dụng điện thoại quá lâu trong môi trường thiếu sáng.

Trường hợp này khiến nhiều người thắc mắc, liệu việc dùng điện thoại trước khi ngủ có thực sự nguy hiểm như nhiều tin đồn, thậm chí liên quan đến ung thư?

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí CANCER theo dõi hơn 464.000 người trong suốt 12,8 năm cho thấy: việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm có thể liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến giáp cao hơn. Cụ thể, nhóm có mức phơi nhiễm ánh sáng ban đêm cao nhất có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 55% so với nhóm thấp nhất, và mối liên hệ này rõ rệt hơn ở nữ giới.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là nghiên cứu quan sát. Mối quan hệ nhân quả giữa ánh sáng ban đêm và ung thư vẫn chưa được chứng minh rõ ràng, và cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu để xác nhận.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu khác về bức xạ điện thoại cho thấy khả năng gây ung thư não chưa có cơ sở khoa học vững chắc. Bức xạ từ điện thoại chỉ được xếp vào nhóm "có thể gây ung thư", cần thêm nghiên cứu để khẳng định.

Dù vậy, một mối liên hệ rõ ràng hơn đã được ghi nhận: tiếp xúc ánh sáng ban đêm kéo dài dễ gây thức khuya, làm rối loạn đồng hồ sinh học, từ đó ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo bài viết của BGR, ánh sáng xanh đúng là có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và làm giảm melatonin - hormone hỗ trợ giấc ngủ. Cụ thể, dẫn nguồn nghiên cứu từ Đại học Washington (Mỹ), bài viết cho thấy những người dùng màn hình trước khi ngủ có nguy cơ ngủ kém cao hơn 33% so với nhóm tránh thiết bị điện tử vào ban đêm.

Mặc dù vậy, cường độ ánh sáng từ điện thoại thường thấp hơn nhiều so với ánh sáng ban ngày tự nhiên, có nghĩa đó không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, thay vì chỉ riêng ánh sáng xanh, nguyên nhân lớn hơn nằm ở thói quen sử dụng điện thoại trước giờ ngủ.

Cụ thể, việc lướt mạng xã hội, đọc tin tức căng thẳng hay xem nội dung kích thích có thể khiến não bộ khó thư giãn và làm người dùng thức khuya hơn dự định. Ngay cả khi chế độ Night Mode hoặc kính lọc ánh sáng xanh có thể giúp giảm ánh sáng bước sóng ngắn, hiệu quả cải thiện giấc ngủ vẫn còn gây tranh cãi.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng ánh sáng xanh không hoàn toàn xấu. Ban ngày, ánh sáng xanh từ mặt trời giúp cơ thể tỉnh táo và đồng bộ đồng hồ sinh học. Vấn đề xuất hiện khi con người tiếp xúc với ánh sáng mạnh hoặc dùng điện thoại quá lâu vào ban đêm.

Ngoài ánh sáng, nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ như độ sáng màn hình, thời gian sử dụng, nội dung đang xem và thói quen sinh hoạt. Một số chuyên gia cho rằng việc trì hoãn giờ ngủ do mải dùng điện thoại còn gây hại nhiều hơn chính ánh sáng xanh.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, các chuyên gia khuyên nên:

-Giảm dùng điện thoại ít nhất 30 phút trước khi ngủ.

-Hạ độ sáng màn hình hoặc bật chế độ Night Mode vào buổi tối.

-Tránh xem nội dung gây căng thẳng trước giờ ngủ.

-Tiếp xúc nhiều với ánh sáng tự nhiên vào ban ngày để ổn định nhịp sinh học.

-Giữ phòng ngủ tối và hạn chế thông báo điện thoại ban đêm.