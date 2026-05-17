Ứng dụng kỹ thuật nội soi robot phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Vừa qua, các bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt cho bệnh nhân P.Q.K. (71 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 2.

Ca bệnh được ứng dụng kỹ thuật mổ nội soi robot, đem lại nhiều ưu điểm và hiệu quả phục hồi rất tốt cho người bệnh cao tuổi.

Bệnh nhân P.Q K nhập viện với triệu chứng tiểu khó, tiểu buốt. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện nhân cứng tại tuyến tiền liệt và xét nghiệm chỉ số PSA tăng cao 9.03 ng/ml (mức bình thường là dưới 4 ng/ml).

Các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết và chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 2, nhóm nguy cơ trung bình.

ThS.BS CKII Nguyễn Việt Dũng - Phó Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu cho biết: “Đối với ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú, chỉ định điều trị được đưa ra là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt, việc này đóng vai trò quyết định trong loại bỏ triệt để khối u, ngăn ngừa di căn và kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời giúp bệnh nhân tránh được những biến chứng nặng nề của bệnh ở giai đoạn muộn”.

Ngày 12/5, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật với phương pháp phẫu thuật nội soi robot, gây mê nội khí quản an toàn cho người cao tuổi. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, thể trạng ổn định.

Ngày thứ 2 sau mổ, bệnh nhân đã ngồi dậy đi lại, rút dẫn lưu ổ bụng và ăn nhẹ, hiện tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý ác tính phát triển từ các tế bào tuyến tiền liệt (cơ quan nhỏ dưới bàng quang nam giới), phổ biến ở độ tuổi trung niên trở lên (khoảng trên 50 tuổi). Bệnh thường tiến triển âm thầm với các triệu chứng như tiểu khó, tiểu buốt,... dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý lành tính khác liên quan đến đường tiểu của nam giới.