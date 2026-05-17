Trong 3 giờ, cả trăm người ghép sự sống cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối

Ngày 17-5, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết rạng sáng 16-5, tại phòng mổ bệnh viện, trái tim hiến tặng đã hoạt động ổn định trong lồng ngực một bệnh nhi 15 tuổi.

Trước phẫu thuật, bệnh nhi trong tình trạng vô cùng nguy kịch do suy tim giai đoạn cuối. Kết quả siêu âm tim ghi nhận chức năng co bóp giảm sâu, phân suất tống máu chỉ còn khoảng 5%. Người bệnh đối mặt với nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong nếu không có nguồn tạng phù hợp để thay thế kịp thời.

Hành trình đưa tim hiến về phòng mổ được triển khai nhanh chóng, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian và bảo quản tạng

Chiều 15-5, bệnh viện nhận được thông tin có nguồn tim hiến phù hợp. Đây là tình huống đặc biệt khi cùng thời điểm, bệnh viện đang theo dõi hai người bệnh suy tim giai đoạn cuối trong tình trạng nguy kịch, đều có chỉ định chờ ghép tim. Sau hội chẩn, căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ khẩn cấp và sự phù hợp giữa tạng hiến và người nhận, Hội đồng chuyên môn thống nhất chỉ định ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, quy trình cấp cứu ghép tạng nhanh chóng được kích hoạt. Ê-kíp ghép tim do GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim phụ trách, cùng các chuyên khoa, phòng chức năng và bộ phận hỗ trợ đã phối hợp triển khai các khâu cần thiết.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 15-5, tim hiến được đưa vào phòng mổ. Đến 23 giờ 45 cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên của trái tim mới đã xuất hiện trong lồng ngực người bệnh. Sau phẫu thuật, tim ghép hoạt động ổn định, người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình sau ghép.

Tim hiến được ê-kíp phẫu thuật kiểm tra kỹ lưỡng theo quy trình chuyên môn trước khi ghép cho người nhận

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, áp lực lớn nhất của ca ghép lần này là thời gian chuẩn bị gấp rút. Từ khi xác định có tim phù hợp đến khi hoàn tất các thủ tục và đưa tim về phòng mổ, ê-kíp chỉ có khoảng 3 giờ để chuẩn bị và huy động gần 100 thành viên thuộc nhiều ê-kíp chuyên môn, phòng chức năng và bộ phận hỗ trợ tham gia ca ghép.

"Kinh nghiệm từ 10 ca ghép tim trước đó và sự phối hợp ngày càng đồng bộ giữa các ê-kíp là nền tảng quan trọng giúp ca ghép thứ 11 được triển khai kịp thời, an toàn" - GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định chia sẻ.