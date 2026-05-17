Bé gái bị cô đặc máu vì bệnh truyền nhiễm, cảnh báo biến chứng chết người

Ngày 17/6, PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, tại đây đã tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi V.M.T. (10 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị biến chứng sốt xuất huyết nguy kịch tính mạng.

Theo bệnh sử, trước khi chuyển viện cấp cứu, trẻ xuất hiện sốt cao kéo dài kèm đau bụng và nôn ói nên được đưa vào điều trị tại một bệnh viện ở địa phương. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 5 trên nền dư cân béo phì.

Sốt xuất huyết có nguy cơ diễn tiến nặng rất nhanh, đe dọa tính mạng người bệnh (ảnh minh họa)

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng cô đặc máu rất nặng với chỉ số hematocrit lên tới 53%. Dù được truyền dịch chống sốc tích cực nhưng men gan của trẻ tiếp tục tăng nhanh lên gần 3.000 UI/L, cao gấp khoảng 100 lần bình thường nên được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng bứt rứt, suy hô hấp, huyết động không ổn định, tổn thương gan tiếp tục tiến triển nặng với men gan tăng trên 3.000 UI/L.

Ngay lập tức, trẻ được hỗ trợ hô hấp, chống sốc bằng dung dịch albumin nhằm hạn chế tổn thương gan và chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị chuyên sâu. Tại đây, bệnh nhi tiếp tục được thở NCPAP, truyền máu và các chế phẩm máu để ổn định rối loạn đông máu.

Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, dù huyết động có cải thiện nhưng trẻ vẫn sốt cao liên tục, tổn thương gan tiếp tục tăng. Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó phát hiện bệnh nhi có hội chứng thực bào máu với phản ứng viêm tăng rất cao. “Đây là biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm trong sốt xuất huyết Dengue. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan và tử vong” - PGS.TS Phạm Văn Quang cảnh báo.

Trước diễn tiến nguy kịch, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc và Huyết học đã khẩn cấp hội chẩn, quyết định sử dụng Dexamethasone để kiểm soát phản ứng viêm quá mức. Sau 24 giờ điều trị, trẻ bắt đầu giảm sốt, tổn thương gan tạm ổn định. Sau một tuần hồi sức tích cực, chức năng gan, thận, đông máu và hô hấp dần hồi phục. Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị giúp bệnh nhi từng bước qua nguy kịch

PGS.TS Phạm Văn Quang cho biết trong vài tuần gần đây, khoa Hồi sức tích cực chống độc liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng kèm suy đa cơ quan.

“Bệnh nhi sốt xuất huyết nặng nếu sốt cao liên tục kèm tổn thương gan, thận, huyết học… cần nghĩ ngay tới tình trạng tăng phản ứng viêm nặng hoặc hội chứng thực bào máu để điều trị kịp thời” - ông nhấn mạnh.

Liên quan tình hình dịch bệnh, BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết tích lũy, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2025 và đã xuất hiện các trường hợp tử vong.

Theo nhận định của HCDC, sốt xuất huyết sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn gia tăng mạnh theo mùa từ khoảng giữa tháng 6 đến tháng 7 hằng năm. BS Lê Hồng Nga cảnh báo sốt xuất huyết Dengue không chỉ gây sốt cao thông thường mà có thể dẫn tới sốc, xuất huyết nặng, suy hô hấp, suy gan, suy thận và tử vong nếu phát hiện muộn.

Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ sốt từ 2-3 ngày trở lên, nhất là khi kèm các dấu hiệu như đau bụng, nôn ói nhiều, chảy máu mũi, xuất huyết dưới da, tay chân lạnh hoặc lừ đừ bất thường.

“Người dân không nên chủ quan tự điều trị tại nhà vì bệnh có thể chuyển nặng rất nhanh. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và theo dõi kịp thời” - BS Lê Hồng Nga khuyến cáo.