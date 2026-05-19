Ung thư rất "sợ" 5 loại thực phẩm này: Thường xuyên ăn giúp giảm tới 30% nguy cơ

Một nghiên cứu quy mô lớn đăng trên tạp chí The Lancet Healthy Longevity đã theo dõi dữ liệu của hơn 400.000 người trưởng thành trong độ tuổi 35-70. Kết quả cho thấy, những người có chế độ ăn thiên về thực phẩm thực vật lành mạnh có nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, bao gồm ung thư, bệnh tim mạch và đái tháo đường tuýp 2, thấp hơn 30%.

Đáng chú ý, tác dụng bảo vệ này rõ hơn ở nhóm người dưới 60 tuổi. Nghiên cứu cũng ghi nhận, cứ mỗi khi chỉ số ăn thực vật lành mạnh tăng thêm 10 điểm, nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính lại giảm đáng kể. Các thực phẩm thực vật lành mạnh được nghiên cứu nhắc đến gồm 5 nhóm chính: ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây, các loại đậu và các loại hạt.

1. Ngũ cốc nguyên hạt

Tăng cường bổ sung ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm nguy cơ mắc ung thư.

Ngũ cốc nguyên hạt là nhóm thực phẩm đầu tiên được nghiên cứu xếp vào chế độ ăn thực vật lành mạnh. Đây là lựa chọn nên được ưu tiên hơn so với tinh bột tinh chế.

Theo nghiên cứu, vấn đề không nằm ở việc ăn thực vật nói chung, mà là lựa chọn đúng loại thực phẩm thực vật. Nếu khẩu phần chủ yếu là tinh bột tinh chế, lợi ích sức khỏe có thể không đạt được như mong muốn, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

2. Rau xanh

Rau xanh

Rau là nhóm thực phẩm quen thuộc nhưng thường bị ăn thiếu trong bữa ăn hằng ngày. Việc tăng tỷ lệ rau trong khẩu phần được xem là một phần quan trọng của chế độ ăn thực vật lành mạnh.

Trong nghiên cứu, nhóm ăn nhiều thực phẩm thực vật lành mạnh, trong đó có rau xanh, có nguy cơ mắc các bệnh mạn tính thấp hơn. Điều này cho thấy việc bổ sung rau đều đặn là một trong những thay đổi đơn giản nhưng có ý nghĩa với sức khỏe lâu dài.

3. Trái cây

Trái cây

Trái cây cũng nằm trong nhóm thực phẩm thực vật lành mạnh được khuyến nghị tăng cường. Đây là nguồn thực phẩm tự nhiên, phù hợp để bổ sung vào khẩu phần thay vì phụ thuộc vào các món nhiều đường.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa thực phẩm thực vật lành mạnh và không lành mạnh. Vì vậy, khi lựa chọn trái cây hoặc các món từ trái cây, cần tránh biến chúng thành nguồn đường dư thừa trong chế độ ăn.

4. Các loại đậu

Các loại đậu

Các loại đậu là nhóm thực phẩm thực vật quan trọng, có thể xuất hiện trong nhiều bữa ăn gia đình. Việc tăng tỷ lệ đậu trong khẩu phần ăn là một cách giúp chế độ ăn thiên về thực vật tự nhiên hơn.

5. Các loại hạt

Một số loại hạt

Các loại hạt cũng được đưa vào nhóm thực phẩm thực vật lành mạnh. Khi dùng hợp lý, nhóm thực phẩm này có thể giúp khẩu phần phong phú hơn và góp phần vào mô hình ăn uống có lợi cho sức khỏe.

Muốn phòng ngừa ung thư, hãy thay đổi chế độ ăn ngay từ hôm nay

Để giảm nguy cơ bệnh tật, điều quan trọng không chỉ là ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật, mà còn phải chọn đúng loại thực phẩm. Nghiên cứu cho thấy các thực phẩm thực vật lành mạnh như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây, các loại đậu và hạt có thể mang lại lợi ích bảo vệ sức khỏe lâu dài. Ngược lại, nếu chế độ ăn vẫn chủ yếu dựa vào tinh bột tinh chế, đồ ngọt hoặc các thực phẩm thực vật kém lành mạnh, nguy cơ mắc bệnh có thể tăng lên.

Vì vậy, mỗi gia đình có thể bắt đầu thay đổi từ bữa ăn hằng ngày: tăng dần thực phẩm thực vật tự nhiên, giảm thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, tinh bột tinh chế và thực phẩm nhiều đường. Những điều chỉnh nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể trở thành nền tảng quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa ung thư và các bệnh mạn tính về lâu dài.