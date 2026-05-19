Lợi ích của bột sắn dây

Bột sắn dây là thành phẩm tinh túy được chắt lọc từ củ sắn dây, hay còn gọi là cát căn trong đông y. Sau khi thu hoạch, củ sắn dây được đem rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt khúc để chế biến. Để làm bột sắn dây tích trữ lâu ngày, người ta tiến hành xay củ sắn, lọc lấy phần tinh bột mịn rồi đem phơi hoặc sấy khô thành những khối bột trắng, mang mùi thơm nhẹ và vị ngọt thanh tự nhiên.

Trong đời sống hàng ngày, người Việt thường sử dụng bột sắn dây theo nhiều cách. Từ pha nước uống, nấu chín thành dạng bột sệt cho đến kết hợp với thực phẩm khác như nấu chè, làm súp...

Giá trị dinh dưỡng và chất chống oxy hóa trong bột sắn dây

Quen là thế nhưng không phải ai cũng biết bột sắn dây giàu dinh dưỡng đến thế nào. Bột sắn dây thô là một nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào cho cơ thể với thành phần chứa nhiều tinh bột, vitamin C, canxi, sắt, kali và chất xơ.

Đặc biệt, đây là thực phẩm chứa hàm lượng kháng tinh bột rất lớn, hoạt động tương tự như một chất xơ hòa tan tốt cho cơ thể. Bột sắn dây còn sở hữu các hoạt chất sinh học quý giá bao gồm puerarin, daidzein và genistein... Nhờ vậy mà người biết dùng bột sắn dây đúng cách sẽ nhận được rất nhiều lợi ích sức khỏe, làm đẹp.

10 lợi ích bất ngờ khi dùng bột sắn dây

- Bổ sung sắt cải thiện thiếu máu: Nguồn sắt tự nhiên dồi dào giúp bổ sung khoảng 13% lượng sắt cần thiết mỗi ngày cho cơ thể.

- Thanh nhiệt và hạ sốt: Vị thuốc cát căn tính hàn giúp giải nhiệt cơ thể hiệu quả khi bị nóng trong người hoặc sốt cao.

- Cải thiện sức khỏe đường ruột: Kháng tinh bột kích thích vi khuẩn có lợi ở ruột già phát triển, sản sinh axit butyric bảo vệ niêm mạc ruột.

- Tốt cho phụ nữ mang thai: Hàm lượng folate (vitamin B) lớn hỗ trợ phân chia tế bào và giảm tối đa khuyết tật ống thần kinh thai nhi.

- Giúp cải thiện vòng một: Protein và lecithin thúc đẩy sản sinh estrogen, kích thích tăng trưởng kích thước vòng một cho phái đẹp.

- Hỗ trợ giảm cân an toàn: Kháng tinh bột giúp điều chỉnh cơn thèm ăn, giảm calo hấp thụ và giảm mỡ bụng hiệu quả.

- Giúp xương răng chắc khỏe: Hàm lượng canxi phong phú trong bột sắn dây giúp củng cố độ vững chắc cho hệ xương và răng.

- Bảo vệ hệ tim mạch: Hoạt chất puerarin giúp giãn mạch, điều hòa huyết áp, chống xơ vữa và bảo vệ trái tim khỏe mạnh.

- Giải cảm phong hàn: Bài thuốc đông y từ sắn dây giúp điều trị chứng cảm sốt, sợ gió, sợ lạnh và đau cứng gáy.

- Nuôi dưỡng làn da, trị nám: Các isoflavone và hoạt chất tự nhiên giúp chống lão hóa, làm sáng da và mờ vết thâm nám.

Lưu ý quan trọng khi dùng bột sắn dây bạn nhất định phải biết

Bột sắn dây rất tốt nhưng tuyệt đối không được lạm dụng, mỗi ngày chỉ nên uống không quá 1 cốc và tránh pha nhiều đường. Nên ưu tiên uống/ăn chín bằng cách pha với nước sôi hoặc nấu chín để giảm tính lạnh, tránh đau bụng tiêu chảy, đặc biệt không cho trẻ em uống sống.

Cần nhớ không uống nước bột sắn dây vào buổi sáng khi đói hoặc ban đêm để tránh hại dạ dày. Thời điểm tốt nhất là sau bữa ăn trưa hoặc tối khoảng 30 đến 60 phút. Tuyệt đối không kết hợp bột sắn dây với mật ong vì có thể sản sinh chất hại sức khỏe, không ướp hoa bưởi vì làm giảm dược tính.

Không phải ai cũng thích hợp để dùng hay dùng nhiều bột sắn dây. Người mắc chứng dương khí hư (tay chân lạnh, đại tiện lỏng, đầy hơi trướng bụng), người huyết áp thấp, cơ thể suy nhược và phụ nữ bị động thai, dọa sảy thai tuyệt đối không được dùng.