Vừng (mè) từ lâu đã quen thuộc trong bữa ăn người Việt và nhiều quốc gia châu Á. Hạt vừng thường được dùng trong chế biến món ăn, ép dầu hoặc làm gia vị, mang hương thơm đặc trưng và giàu dinh dưỡng.

Không chỉ phần hạt, mà ngay cả lá của cây vừng cũng là một loại rau quý nhưng ít người biết đến. Trong dân gian và một số tài liệu Đông y, loại lá này được xem như rau ngon có vị đắng nhẹ, tính ôn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vừng không chỉ là hạt mà còn là cả một "kho dược liệu" tự nhiên. Ảnh minh họa.

Theo nhiều ghi chép trong sách "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của GS.TS. Đỗ Tất Lợi, cây vừng (còn gọi là mè, chi ma, hồ ma…) thuộc họ Vừng, là loại cây thân thảo nhỏ, có lông, cao khoảng 0,6m và sống một năm.

Theo một số tài liệu dân gian và nghiên cứu Đông y, lá vừng có tính ôn, vị hơi đắng, được cho là có tác dụng hỗ trợ gan thận, giúp cải thiện tình trạng chóng mặt, rụng tóc do suy yếu chức năng cơ thể.

Không chỉ vậy, lá vừng còn chứa nhiều chất xơ thực vật, giúp hỗ trợ tiêu hóa, dưỡng ẩm đường ruột và góp phần hạn chế một số vấn đề viêm da.

Với người trung niên và người cao tuổi, việc bổ sung lá vừng vào khẩu phần ăn được cho là có lợi cho hệ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Tháng 9 thường là thời điểm lá vừng non phát triển mạnh, có vị thơm nhẹ và dễ chế biến. Theo kinh nghiệm dân gian, có thể ăn lá vừng khoảng 2-3 lần mỗi tuần để hỗ trợ bồi bổ cơ thể, đặc biệt là gan và hệ tiêu hóa.

Ngoài cách ăn tươi, lá vừng cũng có thể được phơi khô để pha trà hoặc chế biến món ăn, giúp tăng thêm hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Gợi ý món ngon: Lá vừng trộn tỏi ớt

Một trong những cách chế biến đơn giản nhưng giữ được hương vị đặc trưng của lá vừng là món trộn tỏi ớt.

Nguyên liệu:

Lá vừng non, tỏi, ớt, nước tương, giấm, dầu mè.

Cách làm:

Rửa sạch lá vừng, loại bỏ cuống già, để ráo nước.

Chần sơ lá trong nước sôi có thêm chút muối và dầu ăn khoảng 1 phút để giữ màu xanh.

Vớt ra, ngâm nước nguội rồi thay nước 1-2 lần để lá giòn hơn.

Pha nước sốt gồm tỏi băm, ớt băm, nước tương, giấm và dầu mè, khuấy đều.

Vắt nhẹ lá vừng, bày ra đĩa rồi rưới nước sốt lên trên là hoàn thành.

Món ăn có vị thanh mát, hơi đắng nhẹ đặc trưng, rất thích hợp cho những ngày cần cân bằng lại khẩu vị.

Những lợi ích tuyệt vời của hạt vừng đối với sức khỏe

Vừng (mè) từ lâu đã được xem là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, không chỉ giúp bồi bổ cơ thể mà còn hỗ trợ bảo vệ tim mạch, chống lão hóa và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe và tuổi thọ

vừng (mè) có hương vị thơm nhẹ, giúp món ăn thêm hấp dẫn và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu. Hạt vừng chứa canxi, sắt và magie - những vi chất quan trọng đối với hệ thần kinh, tuần hoàn máu và xương khớp.

Tuy giàu dinh dưỡng, vừng nên được sử dụng điều độ (khoảng 1 muỗng canh mỗi ngày) để tránh rối loạn tiêu hóa hoặc dị ứng. Vừng đen thường giàu canxi hơn vừng trắng, trong khi vừng trắng lại có hàm lượng sắt cao hơn.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Magie cùng các dưỡng chất trong vừng giúp duy trì đường huyết ổn định, góp phần giảm nguy cơ mắc tiểu đường. Ngoài ra, vừng giàu protein và axit amin, phù hợp với người ăn chay và chế độ ăn lành mạnh.

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Các chất chống oxy hóa như sesamol giúp hạn chế quá trình xơ vữa động mạch. Axit béo không bão hòa trong vừng hỗ trợ giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ. Magie cũng góp phần ổn định huyết áp.

Hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu và cải thiện tiêu hóa

Vừng đen giàu sắt, giúp bổ sung máu và giảm mệt mỏi, suy nhược. Hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa, hạn chế táo bón.

Tốt cho xương khớp và giảm viêm

Hạt vừng chứa đồng, kẽm và canxi những khoáng chất cần thiết giúp duy trì mật độ xương, hỗ trợ khớp chắc khỏe và giảm tình trạng viêm, đau nhức.

Hỗ trợ giải độc và bảo vệ cơ thể

Sesamol trong vừng có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Đồng thời, vừng còn hỗ trợ gan trong quá trình đào thải độc tố, đặc biệt là rượu và các chất có hại.

Chống lão hóa và tăng cường miễn dịch

Các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Vừng đen từ lâu cũng được sử dụng trong dân gian để bồi bổ cơ thể và nâng cao sức đề kháng.

Tốt cho gan và thị lực

Theo y học cổ truyền, gan và mắt có mối liên hệ mật thiết. Vừng đen giúp nuôi dưỡng gan, từ đó cải thiện tuần hoàn máu đến mắt, hỗ trợ giảm khô mắt, mờ mắt và mỏi mắt.

Hỗ trợ hệ hô hấp

Magie trong vừng có thể giúp giảm nguy cơ co thắt đường thở, hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề như hen suyễn. Bổ sung thực phẩm giàu magie góp phần cải thiện chức năng phổi và hệ hô hấp.

Trúc Chi (t/h)