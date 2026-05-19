TikToker Đan Thy thông báo mắc ung thư máu ở tuổi 23: Ung thư máu có chữa được không?

Tối 18/5, Đan Thy - người sở hữu hơn 11,2 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải video thông báo bản thân mắc bệnh UT máu. Trong clip của mình, Đan Thy chia sẻ rằng bản thân có thói quen sinh hoạt không lành mạnh trong 3 năm qua như tắm đêm, thức đến 6-7 giờ sáng mới ngủ, uống trà sữa và matcha thay vì uống nước lọc... Theo cô, chính những thói quen này đã tác động và dẫn đến căn bệnh mà mình đang mắc.

Ngoài việc thông báo về sức khoẻ bản thân thì cô muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ hãy quan tâm và chăm sóc sức khoẻ bản thân nhiều hơn.

Sau thông báo mắc ung thư máu của TikToker Đan Thy, không gian mạng như chùng xuống. Bên cạnh những lời cảnh tỉnh về lối sống, một làn sóng lo lắng khác bắt đầu bao trùm: Liệu một cô gái trẻ, tràn đầy năng lượng với bao dự định phía trước như Đan Thy có cơ hội chiến thắng căn bệnh này không? Liệu ung thư máu ở thời đại ngày nay có còn là "bản án tử hình" như người ta vẫn thường thấy trong các bộ phim truyền hình đẫm nước mắt?

Cơ hội chữa khỏi ung thư máu: Phụ thuộc vào yếu tố nào?

Để trả lời câu hỏi "Ung thư máu có chữa được không?", các chuyên gia ung bướu và huyết học luôn nhìn vào bức tranh tổng thể của từng ca bệnh. Khái niệm "chữa khỏi" trong ung thư thường được định nghĩa là "lui bệnh hoàn toàn" và kéo dài thời gian sống sau 5 năm mà không tái phát.

Cơ hội này được quyết định bởi 3 yếu tố cốt lõi:

1. Thể bệnh cụ thể (Thể cấp tính hay mạn tính)

Ung thư máu không phải là một bệnh đơn lẻ, nó là một nhóm bệnh:

Bạch cầu cấp tính (Acute Leukemia): Bệnh tiến triển rất nhanh, triệu chứng rầm rộ. Tuy nhiên, vì tế bào ác tính phân chia nhanh nên chúng lại rất nhạy với hóa trị. Nếu đáp ứng thuốc tốt, tỷ lệ lui bệnh ở người trẻ tuổi là rất cao.

Bạch cầu mạn tính (Chronic Leukemia): Bệnh tiến triển chậm, có khi kéo dài nhiều năm không triệu chứng. Thể này khó chữa khỏi hoàn toàn nhưng lại có thể "sống chung với lũ" hòa bình hàng chục năm nhờ các dòng thuốc nhắm trúng đích thế hệ mới.

2. Độ tuổi và thể trạng của bệnh nhân

Đây chính là lợi thế lớn nhất của những bệnh nhân trẻ tuổi như Đan Thy. Người trẻ thường có nền tảng thể lực tốt, chức năng gan, thận, tim mạch ổn định để chịu đựng được các phác đồ điều trị liều cao (như hóa trị mạnh hoặc ghép tủy) - điều mà các bệnh nhân lớn tuổi rất khó đáp ứng.

3. Thời điểm phát hiện bệnh

Ung thư máu nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, khi các tế bào ác tính chưa xâm lấn sâu vào các cơ quan nội tạng hay hệ thần kinh trung ương, tỷ lệ kiểm soát bệnh thành công có thể lên tới 70% - 80% (đặc biệt là ở một số thể bạch cầu dòng lympho hoặc dòng tủy ở người trẻ).

Các vũ khí y khoa hiện đại đem lại nhiều cơ hội hơn cho người bệnh

Nếu như vài thập kỷ trước, điều trị ung thư máu chỉ xoay quanh hóa trị truyền thống với nhiều tác dụng phụ, thì nay, y học đã có trong tay những vũ khí tối tân hơn rất nhiều:

Liệu pháp nhắm trúng đích (Targeted Therapy): Đây là cuộc cách mạng lớn. Thuốc chỉ tấn công chính xác vào các gene hoặc protein đột biến ở tế bào ung thư mà không làm tổn thương tế bào lành. Bệnh nhân chỉ cần uống thuốc hàng ngày, rụng tóc ít hơn và duy trì được chất lượng cuộc sống rất tốt.

Ghép tế bào gốc (Ghép tủy): Đây được coi là phương pháp mang tính "triệt để" nhất để chữa khỏi ung thư máu cấp tính. Sau khi dùng hóa trị để tiêu diệt toàn bộ tủy xương bị bệnh, bác sĩ sẽ truyền tế bào gốc khỏe mạnh (từ chính bệnh nhân hoặc từ người hiến tặng phù hợp) để tái tạo lại một hệ thống máu hoàn toàn mới.

Liệu pháp tế bào CAR-T (CAR-T Cell Therapy): "Đỉnh cao" của y học cá thể hóa. Các tế bào miễn dịch của chính bệnh nhân được lấy ra ngoài, "huấn luyện" bằng công nghệ gene để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư máu, sau đó truyền ngược lại cơ thể.

Ung thư máu là một cuộc chiến cam go, đòi hỏi người bệnh phải trải qua những giai đoạn điều trị nghiêm ngặt và cách ly y tế để tránh nhiễm trùng. Nhìn vào trường hợp của Đan Thy, sự lạc quan và tinh thần chiến đấu ngay từ ngày đầu đối diện với bạo bệnh chính là liều thuốc trợ lực vô giá.

Cộng đồng mạng đang hướng về cô với hàng triệu lời chúc. Và với sự phát triển vượt bậc của nền y học nước nhà cũng như thế giới hiện nay, Đan Thy hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một kịch bản có hậu.

Lời nhắn gửi cho mỗi chúng ta: Đừng đợi đến khi cơ thể "lên tiếng" mới đi tìm hy vọng. Khám sức khỏe định kỳ, thực hiện xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (một xét nghiệm rất đơn giản và rẻ tiền) chính là cách dễ nhất để phát hiện sớm và tự cứu lấy mình trước mọi biến cố sức khỏe.