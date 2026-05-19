TikToker Đan Thy bị ung thư máu: Hối hận vì duy trì 4 thói quen sống thiếu lành mạnh, nhiều người trẻ cũng đang làm

Mới đây, TikToker Đan Thy ra thông báo ung thư máu, khiến nhiều người hoảng hốt. Cụ thể, tối 18/5, trên kênh TikToker có hơn 11,2 triệu người theo dõi, Đan Thy đăng tải một video khác hẳn hình ảnh thường thấy. Không còn những màn makeup, nhảy nhót hay biến hình quen thuộc, cô xuất hiện với gương mặt được trang điểm chỉn chu để chia sẻ về tình trạng sức khỏe và kế hoạch sắp tới.

Nữ TikToker 23 tuổi cho biết vừa được chẩn đoán mắc ung thư máu.

"Ở cái tuổi đẹp đẽ này, tôi từng mơ được đi du lịch cùng bạn bè, nhưng không may lại mắc căn bệnh này", Đan Thy nói. Cô cho biết muốn lưu lại hình ảnh tươi tắn hiện tại vì có thể thời gian tới sẽ không còn giữ được mái tóc dài hay được trang điểm như trước.

Nữ TikToker cũng cho rằng lối sống thiếu lành mạnh như thường xuyên thức khuya, tắm muộn, uống nhiều nước ngọt và gần như không uống nước lọc suốt 3 năm qua có thể là những yếu tố góp phần khiến sức khỏe suy giảm.

Đáng nói, đây cũng là những thói quen nhiều người trẻ hiện nay đang mắc phải. Trường hợp Tiktoker Đan Thy ung thư máu khi còn rất trẻ chính là lời nhắc nhở những ai đang có lối sống thiếu lành mạnh này, cần phải xem lại và điều chỉnh bản thân càng sớm càng tốt.

Bệnh ung thư máu là gì?

Thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, ung thư máu là nhóm bệnh của cơ quan tạo máu. Đây là bệnh ác tính do các tế bào ung thư gây nên.

Ung thư máu không chia giai đoạn I, II, III… như nhiều bệnh ung thư khác. Khi nói về sự tiến triển của bệnh, ung thư máu được chia thành thể cấp tính và mãn tính. Ung thư máu cấp tính và mãn tính được chia thành các dòng tế bào.

Ung thư máu được gặp các thể bệnh khác nhau như ung thư máu cấp tính, ung thư máu mãn tính dòng bạch cầu hạt, dòng lympho, dòng mono…

Ung thư máu cũng thay đổi tuỳ theo tuổi, giới tính và một số yếu tố khác.

Biểu hiện sớm nhất của ung thư máu

Ung thư máu biểu hiện sớm nhất tuỳ từng thể bệnh khác nhau.

Đối với ung thư máu cấp tính, có một số triệu chứng mà người bệnh có thể cảm nhận được như thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng gây tình trạng sốt.

Ung thư máu mãn tính có thể kèm theo một số dấu hiệu khác có thể nhận biết như gan, lách, hạch to.

Phương pháp điều trị ung thư máu hiện nay

Các phương pháp điều trị được áp dụng tuỳ từng thể bệnh, bao gồm:

Hoá trị liệu với các phác đồ dùng thuốc hoá chất cho bệnh nhân.

Điều trị bằng ghép tế bào gốc tạo máu.

Điều trị bằng các thuốc nhắm đích khác nhau như hoá miễn dịch trị liệu, các kháng thể đơn dòng, các thuốc đích phân tử nhỏ.

Điều trị bằng hoá trị liệu là điều trị cốt lõi cho nhóm bệnh ung thư máu cấp tính. Để ghép tế bào gốc, trước hết người bệnh cần điều trị hoá chất đạt lui bệnh hoàn toàn.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư máu

Theo Mayo Clinic, các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại bệnh bạch cầu bao gồm:

Điều trị ung thư trước đó: Những người đã trải qua một số loại hóa trị và xạ trị cho các loại ung thư khác có nguy cơ mắc một số loại bệnh bạch cầu cao hơn.

Rối loạn di truyền: Bất thường về gen dường như đóng vai trò trong sự phát triển của bệnh bạch cầu. Một số rối loạn di truyền, chẳng hạn như hội chứng Down, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn.

Tiếp xúc với một số hóa chất: Tiếp xúc với một số hóa chất, chẳng hạn như benzen, được tìm thấy trong xăng và được sử dụng bởi ngành công nghiệp hóa chất, có liên quan đến nguy cơ mắc một số loại bệnh bạch cầu cao hơn.

Hút thuốc lá: Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính.

Tiền sử gia đình mắc bệnh bạch cầu: Nếu các thành viên trong gia đình bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, nguy cơ mắc bệnh của bạn có thể tăng lên.

Tuy nhiên, BS Nguyễn Văn Thái (chuyên ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) nhận định, thực tế cho thấy, nhiều người có các yếu tố nguy cơ lại không mắc ung thư máu. Vậy nên để phòng tránh bệnh, giới chuyên gia khuyến cáo, mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh, đi khám sức khoẻ định kỳ, tầm soát ung thư theo định kỳ, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro.