Người đàn ông 50 tuổi suy thận mạn vì thói quen "cực độc" khi pha cà phê

Mới đây, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trường hợp nam bệnh nhân 50 tuổi rơi vào suy thận mạn, cận kề nguy cơ phải chạy thận do sử dụng cà phê ẩm mốc. Câu chuyện như một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người về những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn từ thói quen ăn uống thiếu an toàn.

Theo China Times , người đàn ông trên không hút thuốc, không uống rượu, thường xuyên chạy bộ mỗi sáng và uống cà phê đen hằng ngày.

Cuối năm ngoái, ông bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường như nước tiểu có nhiều bọt và rất lâu tan, kèm theo hiện tượng phù ở mắt cá chân. Chủ quan nghĩ do vận động quá sức nên ông không đi khám.

Một ngày gần đây, trong lúc chạy bộ buổi sáng, ông bất ngờ ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy mức lọc cầu thận đã giảm mạnh, tương đương suy thận mạn giai đoạn cuối.

Do bệnh nhân không có tiền sử tiểu đường, cao huyết áp hay bệnh gout, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường đi sâu tìm hiểu thói quen sinh hoạt.

Ảnh minh hoạ.

Bác sĩ phát hiện bệnh nhân thường có thói quen mua cà phê hạt số lượng lớn mỗi khi có đợt khuyến mại để tích trữ. Ông bảo quản chúng trong thời gian dài, ngay cả khi hạt cà phê đã đổi màu, xuất hiện nấm mốc, ông vẫn tiếc rẻ sử dụng mà không nỡ vứt bỏ. Do thời gian dài tiêu thụ cà phê bị ẩm mốc, biến chất, trong cơ thể ông tích tụ một lượng lớn độc tố ochratoxin, từ đó dẫn đến tổn thương chức năng thận mà bản thân không hề hay biết.

Ảnh minh hoạ.

Đáng chú ý, bệnh nhân nghĩ rằng chỉ cần pha cà phê bằng nước sôi 100 độ C là có thể tiêu diệt được mọi vi khuẩn. Tuy nhiên, ochratoxin chỉ bị phân hủy khi nhiệt độ trên 280°C. Nước sôi 100°C hoàn toàn không có tác dụng với loại độc tố này.

Ochratoxin khi vào cơ thể, chúng tập trung tấn công và làm tổn hại thận thông qua 3 cơ chế: kích hoạt các phản ứng viêm dẫn đến hoại tử tế bào, làm tê liệt quá trình chuyển hóa của ống thận và gây xơ hóa mô thận mãn tính.

Do đó, việc tích trữ cà phê hạt không đúng cách không phải là tiết kiệm tiền mà đang đánh cược với sức khỏe thận.

Bác sĩ cũng cảnh báo, trong quá trình thu hái, vận chuyển và bảo quản, chỉ cần độ ẩm môi trường vượt quá 18,5% thì ochratoxin có thể lan nhanh. Đặc biệt nguy hiểm là các loại cà phê giá rẻ, đóng gói lớn, không thương hiệu và không rõ nguồn gốc. Một số sản phẩm sử dụng cách rang rất đậm để che đi mùi mốc khiến người tiêu dùng nhầm tưởng đó là hương vị cháy thơm.