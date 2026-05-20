Kỷ niệm 8 năm ngày cưới, Meghan lần đầu chia sẻ ảnh hậu trường đám cưới hoàng gia chưa từng được công bố

Tám năm sau đám cưới hoàng gia được cả thế giới dõi theo, Meghan Markle mới chọn chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư nhất của ngày hôm đó. Không phải ảnh lễ đài, không phải ảnh chụp chính thức, mà là những khoảnh khắc tự nhiên giữa hai người, đủ để thấy một cuộc hôn nhân vẫn đang tiếp tục theo cách của riêng họ.

Lần đầu hé lộ những khoảnh khắc chưa ai thấy

Đúng ngày 19/5, kỷ niệm 8 năm đám cưới, Meghan đăng lên Instagram hai bộ ảnh hiếm có. Bộ đầu tiên ghi lại khoảnh khắc hai vợ chồng khiêu vũ lần đầu với tư cách vợ chồng, cùng xoay người và choàng tay ôm nhau giữa sàn tiệc trong khi khách mời cũng dần bước ra nhảy cùng. Bộ thứ hai là những ảnh thân mật hơn từ buổi lễ, khi hai người vừa nói lời thề và đứng chụp ảnh cùng nhau với nụ cười thật, không phải nụ cười cho máy ảnh của truyền thông.

Trong một khung hình đặc biệt, Harry vừa kết thúc bài phát biểu chúc rượu rồi nghiêng người hôn Meghan ngay tại bàn tiệc. Khoảnh khắc đó không được dàn dựng, không được truyền thông ghi lại trong ngày ấy, và vì thế nó mang một cảm giác thật hơn bất kỳ bức ảnh chính thức nào từng được công bố.

Harry, 41 tuổi, và Meghan, 44 tuổi, kết hôn ngày 19/5/2018 tại Nhà thờ St. George trong Lâu đài Windsor trước sự chứng kiến của bạn bè, gia đình và nhiều gương mặt nổi tiếng như Serena Williams, Gayle King và Oprah Winfrey.

Cuộc sống hiện tại ở Montecito

Kể từ khi rời khỏi vai trò thành viên hoàng gia vào tháng 1/2020 và chuyển đến miền Nam California, Meghan và Harry đã xây dựng cuộc sống riêng tại Montecito khá kín tiếng. Hai người có hai con: Archie, sinh ngày 6/5/2019, và Lilibet, sinh tháng 6/2021. Meghan thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc gia đình lên mạng xã hội nhưng luôn cẩn thận che mặt các con.

Đầu tháng này, cô đăng ảnh cả gia đình đi chơi Disneyland cùng mẹ là Doria Ragland. Trong ảnh, Meghan cầm tay các con đi dạo qua nhiều khu vực trong công viên, gia đình cùng tham gia chuyến thuyền Storybook Land Canal Boats và Lilibet được nhìn thấy đang ôm nhân vật Cinderella trong buổi gặp gỡ nhân vật. Những khoảnh khắc đó, dù bình thường với nhiều gia đình, lại gợi lên hình ảnh một cuộc sống khá giản dị so với xuất phát điểm của họ.

Cũng trong tháng 5, nhân sinh nhật lần thứ 7 của Archie, Meghan chia sẻ thêm loạt ảnh chưa công bố, trong đó có cảnh Harry bồng con trai ngay sau khi cậu bé chào đời và một bức ảnh Archie cùng Lilibet cầm tay nhau đứng bên ao nước.

Tám năm, hai đứa con, một cuộc sống mới hoàn toàn khác với những gì người ta từng kỳ vọng ở họ. Nhưng qua từng bức ảnh Meghan chọn chia sẻ, có thể thấy đó là cuộc sống họ đang chủ động xây dựng theo đúng cách mình muốn.

*Theo PageSix