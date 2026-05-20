Máy bay nổ tung khi vừa cất cánh khiến toàn bộ người trong khoang và 12 người dưới mặt đất thiệt mạng: Hé lộ thảm kịch tồi tệ nhất lịch sử hãng

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) ngày 19/5 đã công bố đoạn video gây sốc này, đồng thời mở phiên điều trần tại Washington D.C. để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra hôm 4/11/2025.

Chiếc máy bay gặp nạn là chuyến bay UPS 2976, đang trên hành trình tới Hawaii thì gặp sự cố ngay sau khi rời đường băng tại sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali ở bang Kentucky. Theo giới chức, vụ rơi máy bay khiến 3 thành viên phi hành đoàn và 12 người dưới mặt đất thiệt mạng.

Hiện trường sự việc

Sau cú lao xuống, hiện trường xuất hiện đám cháy lớn cùng mảnh vỡ trải dài trên khu vực bán kính hơn 800 mét quanh sân bay.

Máy bay gặp nạn thuộc dòng McDonnell Douglas MD-11F, đã hoạt động được 34 năm vào thời điểm xảy ra tai nạn. Sau thảm kịch, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ra quyết định đình bay toàn bộ dòng MD-11 trong nhiều tháng để phục vụ điều tra và kiểm tra an toàn.

Danh tính các nạn nhân dưới mặt đất được xác định gồm Angela Anderson (45 tuổi), Carlos Fernandez (52 tuổi), Trinadette “Trina” Chavez (37 tuổi), Tony Crain (65 tuổi), John Loucks (52 tuổi), John Spray (45 tuổi), Matthew Sweets (37 tuổi), Ella Petty Whorton (31 tuổi), Megan Washburn (35 tuổi), Louisnes Fedon (47 tuổi) và cháu gái 3 tuổi của ông là Kimberly Asa.

Ngoài ra, ông Alain Rodriguez Colina, người bị thương nặng trong vụ tai nạn, đã qua đời vì vết thương vào đúng ngày Giáng sinh.

Phía UPS xác nhận 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng gồm cơ trưởng Richard Wartenberg (57 tuổi), cơ phó Lee Truitt (45 tuổi) và cơ trưởng dự bị Dana Diamond (62 tuổi).

Đây được xem là vụ tai nạn hàng không chết chóc nhất trong lịch sử hoạt động của hãng vận tải logistics toàn cầu UPS.

Nguồn: New York Post