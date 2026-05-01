Một ca sĩ 27 tuổi cùng bạn bị bắt vì đột nhập chuồng khỉ Punch

Theo cảnh sát Nhật Bản ngày 18/5, một trong hai người đàn ông, tự nhận là sinh viên đại học 24 tuổi, đã bị bắt hôm 17/5 sau khi trèo qua hàng rào và nhảy xuống hào khô bao quanh khu nuôi khỉ tại Sở thú Thành phố Ichikawa, nằm gần Tokyo.

Người còn lại, tự nhận là ca sĩ 27 tuổi, bị phát hiện đang quay lại toàn bộ hành động nói trên.

Ảnh: Reuter

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người mặc trang phục hóa trang với phần đầu là biểu tượng mặt cười đeo kính râm đang trèo qua hàng rào, khiến đàn khỉ bên trong hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Theo đại diện cảnh sát Ichikawa, hai người đàn ông không tiếp xúc trực tiếp với các con vật và nhanh chóng bị nhân viên sở thú khống chế.

Cả hai hiện đối mặt cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh bằng vũ lực, tuy nhiên họ phủ nhận hành vi phạm tội.

Cảnh sát cho biết thêm, hai người này không mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ và ban đầu còn cố khai báo tên giả với cơ quan chức năng.

Nguồn: The Straits Times