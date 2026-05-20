Thiếu gia Singha bị “miễn nhiệm” khỏi toàn bộ vị trí trong tập đoàn sau bê bối với em trai

Một thành viên của gia tộc giàu có đứng sau thương hiệu bia nổi tiếng Singha Beer vừa bị sa thải khỏi đế chế kinh doanh của gia đình sau loạt cáo buộc gây chấn động liên quan đến hành vi lạm dụng tình dục em trai ruột.

Theo thông báo ngày 19/5 từ Boonrawd Brewery, ông Sunit đã bị “miễn nhiệm” khỏi toàn bộ vị trí trong tập đoàn sau nhiều ngày dư luận Thái Lan dậy sóng vì những cáo buộc do em trai là Siranudh Scott công khai trên mạng xã hội.

Trong đoạn video đầy cảm xúc được đăng tải đầu tháng này, Siranudh Scott cho biết anh từng nhiều lần bị anh trai lạm dụng trong giai đoạn còn là thiếu niên.

Siranudh Scott

“Cả gia đình tôi đều biết chuyện này vì họ đã nghe đoạn ghi âm lời thú nhận của anh ấy. Nhưng không ai làm gì cả”, Siranudh nói trong nước mắt. Anh cũng tuyên bố không muốn tiếp tục được gọi là “người thừa kế Singha”.

“Tôi không muốn ở trong một gia đình không coi trọng tôi và không có sự đồng cảm. Tôi không thể sống cùng những người như vậy”, anh nói thêm.

Siranudh Scott, 29 tuổi, có cha là người Scotland, là nhà hoạt động bảo tồn biển khá nổi tiếng tại Thái Lan. Anh sáng lập tổ chức Sea You Strong chuyên hoạt động bảo vệ môi trường biển tại khu vực phía nam đất nước và từng nhiều lần gây chú ý vì các chiến dịch môi trường mạnh mẽ.

Những phát ngôn của anh nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông Thái Lan trong nhiều ngày qua.

Trong thông báo chính thức, Boonrawd Brewery cho biết công ty “vô cùng lấy làm tiếc” trước những gì Siranudh Scott đã trải qua, đồng thời khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.

Sunit cùng vợ

Thông báo được ký bởi ông Bhurit Bhirombhakdi, CEO của tập đoàn và cũng là anh em họ của hai người.

Bên cạnh đó, Bhurit còn đăng tải một lá thư từ Sunit, trong đó người này tuyên bố từ chức khỏi vai trò nhân viên và lãnh đạo trong công ty “cho đến khi sự việc được làm rõ và có kết luận cuối cùng”.

Trước đó, Sunit phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục nhưng thừa nhận từng có những hành động “đùa giỡn quá mức” giữa các cậu bé.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, gia tộc Bhirombhakdi hiện là gia đình giàu thứ 15 tại Thái Lan với khối tài sản ước tính khoảng 1,75 tỷ USD.

Ngoài thương hiệu Singha Beer, tập đoàn của gia đình còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, khách sạn, năng lượng và bất động sản.

Nguồn: SCMP