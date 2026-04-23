Meghan Markle bị chỉ trích

Vào giữa tháng 4, Hoàng tử Harry và Meghan Markle thực hiện chuyến “công du giả hoàng gia” - theo cách gọi của truyền thông Âu - Mỹ và một số nhà phê bình - đến Australia.

Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, 17/4, vợ chồng Sussex đã gặp gỡ nạn nhân sống sót và lực lượng ứng cứu trong vụ tấn công khủng bố ở Bondi, xảy ra vào tháng 12/2025 khiến 15 người thiệt mạng.

Nữ Công tước xứ Sussex trông xúc động khi lắng nghe câu chuyện từ những người chứng kiến vụ thảm sát bài Do Thái kinh hoàng. Cô còn được thấy ôm Jessica Chapnik Kahn, người dùng thân mình che chắn cho con gái 5 tuổi lúc vụ khủng bố xảy ra.

Meghan và chồng cũng trò chuyện với lực lượng ứng cứu đầu tiên, bao gồm cả các nhân viên cứu hộ trên bãi biển.

Tất cả trang phục của Meghan trong chuyến công du Australia gần như ngay lập tức được đăng lên OneOff - nền tảng bán đồ thời trang trực tuyến, được ví là “Spotify của ngành thời trang”.

Set đồ của Meghan được rao bán ngay sau khi nữ công tước thực hiện chuyến thăm nạn nhân vụ khủng bố cuối năm 2025 ở Bondi.

Theo Daily Mail , bài đăng bao gồm ảnh chụp chung của Harry và Meghan ở Bondi, kèm theo đường link dẫn đến địa chỉ mua cả set đồ của nữ công tước: chiếc áo sọc xanh trắng của hãng Matteau giá 440 USD, quần jeans trắng “thủy thủ” giá 139 USD, giày thể thao Freda Salvador giá 298 USD, kính râm Brochu Walker giá 198 USD và chiếc túi da lộn màu nâu giá 950 USD. Tổng giá trị toàn bộ trang phục vào khoảng 2.000 USD.

OneOff là nền tảng và ứng dụng thời trang dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép người dùng mua sắm những bộ đồ “tuyển chọn”, lấy cảm hứng từ người nổi tiếng.

Những ngôi sao đã được xác minh, như Meghan, có thể kiếm thu nhập liên kết mỗi khi có người mua hàng. Hiện tại, tỷ lệ chia doanh thu trên mỗi giao dịch bán hàng là 10-25%, từ nhà bán lẻ cho OneOff, sau đó nền tảng ăn chia với người sáng tạo nội dung

Chưa rõ Meghan kiếm được bao nhiêu tiền từ vụ hợp tác này. Công ty chỉ cho biết: “Cô ấy quan tâm đến thời trang và tham gia với chúng tôi không chỉ để mở rộng danh mục đầu tư của mình, mà còn nhằm hỗ trợ các nhà thiết kế thời trang mà cô yêu thích”.

Việc trang phục mà Meghan mặc được rao bán trên OneOff nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận đến các diễn đàn trực tuyến. Đa số chỉ trích vợ chồng Sussex tiếp diễn hành vi lợi dụng tước vị để kiếm lợi thương mại.

Chuyên gia hoàng gia Richard Palmer cho rằng việc bán trang phục của Meghan trên mạng bôi xấu hình ảnh cựu diễn viên và chồng.

“Đây có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất từ trước đến nay về nỗ lực thương mại hóa thương hiệu hoàng gia của Harry và Meghan. Tôi nghĩ điều này sẽ khiến cung điện phải gióng lên hồi chuông cảnh báo, cuối cùng có thể dẫn đến các cuộc thảo luận sâu hơn về việc liệu có cần tước bỏ tước vị hoàng gia của họ hay không. Nhất là khi nhà vua đã cho thấy điều đó có thể thực hiện với trường hợp của Andrew”, ông Palmer nêu.

Theo chuyên gia, Hoàng gia Anh có thể lập luận trường hợp này không liên quan đến thể chế vì Harry và Meghan không còn là thành viên được tài trợ công khai, nhưng họ vẫn là con trai và con dâu của Vua Charles. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc trục lợi từ địa vị hoàng gia đều gây ảnh hưởng xấu đến chế độ quân chủ.

OneOff gỡ ảnh ở Bondi, thay bằng bức ảnh khác cũng chụp cùng ngày.

Đại diện nhà Sussex và OneOff không phản hồi gì về tranh cãi. Tuy nhiên, trang web bán hàng âm thầm gỡ bỏ nội dung ở Bondi, thay bằng bức ảnh nữ công tước vẫy tay khi rời chiếc xe Range Rover 4x4 sang trọng trước đó trong ngày, vẫn bộ trang phục đó nhưng không phải ở bãi biển và không có Harry trong khung hình.

Ồn ào bán hàng không phải vụ tranh cãi duy nhất mà Meghan vấp phải trong chuyến đi Australia.

Trước đó, có thông tin khách mời phải chi hàng nghìn USD để tham gia khóa "chữa lành" Her Best Life của Meghan Markle ở Sydney vào cuối tuần. Với khoản tiền đó, khách được phục vụ rượu champagne, chụp ảnh selfie với nữ công tước và ở trong phòng khách sạn sang trọng.

Điều khiến nhiều người bất mãn là túi quà tặng kèm họ nhận được không như mong đợi. Thay vì các sản phẩm làm đẹp cao cấp, những người tham dự chỉ nhận về loạt sản phẩm chăm sóc sức khỏe tầm trung và những món đồ “có thể mua ở siêu thị”.