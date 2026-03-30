Bị con gái xa cách, bố ruột Meghan Markle tìm thấy tình yêu với nữ y tá kém 35 tuổi sau bạo bệnh: "Tôi không bận tâm miệng đời"

Từng rơi vào tận cùng của sự cô đơn và tuyệt vọng sau những cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, ông Thomas Markle (81 tuổi) dường như đã được hồi sinh thêm một lần nữa. Rời xa nước Mỹ ồn ào và những câu chuyện buồn về gia đình, ông quyết định chuyển đến vùng đất nhiệt đới Philippines để tìm kiếm sự bình yên những năm tháng cuối đời. Không ai ngờ rằng ở cái tuổi xưa nay hiếm, người đàn ông này lại viết tiếp một chương mới rực rỡ cho cuộc đời mình khi rơi vào lưới tình với chính nữ y tá 46 tuổi đang ngày đêm chăm sóc cho ông.

Bến đỗ bình yên sau những ngày giông bão

Chẳng ai có thể ngờ rằng ở tuổi 81, ông Thomas Markle lại có thể thốt lên những lời chứa chan hạnh phúc khi nói về tình yêu. Trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mail vào thứ Bảy vừa qua, bố ruột của Meghan Markle rạng rỡ chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tìm lại được niềm vui và sự hạnh phúc ở cái tuổi này. Tôi đã cảm thấy bị bỏ rơi và chìm trong buồn bã suốt bao nhiêu năm trời, nhưng giờ đây tôi đang thực sự tận hưởng cuộc sống".

Sự thay đổi diệu kỳ này bắt nguồn từ Rio Canedo, cô y tá 46 tuổi đã bước vào cuộc đời ông trong khoảng thời gian ông phải vật lộn với ca phẫu thuật cắt cụt chân đầy đau đớn tại Philippines. Sau cơn đột quỵ và hàng loạt biến cố sức khỏe tưởng chừng như đã đánh gục người đàn ông lớn tuổi vào đầu tháng 12 năm ngoái, ông Thomas cùng con trai Tom Jr. (59 tuổi) quyết định chuyển đến thị trấn Cebu vào tháng 1 năm 2025. Quyết định đến vùng đất mới này đã mang lại cho ông một món quà vô giá: Một người phụ nữ vô cùng đặc biệt, sẵn sàng kề cận và chăm sóc ông từng li từng tí.

Tuổi tác chỉ là con số, tình yêu là liều thuốc chữa lành

Khoảng cách 35 tuổi chắc chắn sẽ dấy lên không ít những lời bàn tán, nhưng với người đàn ông đã đi qua quá nhiều giông bão, điều đó giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì. Khi được hỏi về những rào cản hay định kiến xã hội, ông Thomas thẳng thắn bộc bạch: "Tôi biết một số người sẽ buông lời cay nghiệt nhưng tôi không bận tâm. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này vì tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nữa. Tôi muốn mọi người hiểu rằng: Chẳng bao giờ là quá muộn để tìm thấy bình yên và tình yêu".

Quả thật, sự xuất hiện của Rio không chỉ sưởi ấm trái tim mà còn vực dậy sức khỏe của ông. Dưới bàn tay chăm sóc của bạn gái, ông Thomas tuân thủ chế độ ăn kiêng không đường nghiêm ngặt, chăm chỉ uống nước và đã có sự sụt giảm cân nặng theo hướng tích cực. Dù hiện tại đang phải chiến đấu với căn bệnh viêm phổi, tinh thần của ông vẫn vô cùng lạc quan. Nhắc đến người tình, ông tự hào khoe: "Tôi đang bị viêm phổi nhưng tôi không hề thấy tủi thân chút nào, bởi vì tôi đã có Rio ở đây, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo".

Ông chia sẻ thêm rằng thế giới ngoài kia có quá nhiều điều tiêu cực, và nếu câu chuyện của ông có thể thắp lên tia hy vọng cho dù chỉ một người, ông cũng cảm thấy mãn nguyện. Dù ai có nói ngả nói nghiêng, với ông lúc này: Cuộc sống là để sống, và chẳng có gì trên đời quan trọng hơn tình yêu.

Buông bỏ quá khứ, mỉm cười với hiện tại

Mối quan hệ rạn nứt giữa ông Thomas và con gái Meghan Markle từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới. Theo một số nguồn tin, Meghan đã chủ động liên lạc với bố giữa lúc ông gặp khủng hoảng về sức khỏe trong thời gian gần đây, bất chấp khoảng cách bao năm qua giữa hai người.

Thế nhưng, có vẻ như ông Thomas đã thực sự bước qua được những chương tối tăm của mối quan hệ gia đình đầy sóng gió ấy. Ông chọn cách sống chậm lại, không bận tâm đến tin tức và tránh xa những ồn ào truyền thông. Chia sẻ về quyết định rời bỏ phương Tây, ông ngậm ngùi nhớ lại: "Sau cơn đột quỵ, mọi thứ tồi tệ lắm. Tôi đã muốn đi đến nửa kia của thế giới, tìm một nơi mà con người đối xử tử tế với nhau. Philippines có nhịp sống êm đềm hơn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ kỳ vọng sẽ gặp được Rio và cuộc đời mình lại thay đổi theo một cách tuyệt vời đến thế".

Ở nơi không có quá nhiều vật chất xa hoa, ông lại tìm thấy sự tôn trọng và tình yêu thương chân thành dành cho người cao tuổi. Câu chuyện của ông Thomas Markle tựa như một thước phim điện ảnh với cái kết hậu ấm áp, được đúc kết qua lời bộc bạch xua tan mọi trĩu nặng: "Tôi đã buồn về Meghan trong một thời gian quá dài, nhưng giờ đây, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình có thể cười trở lại. Cuộc sống thật tốt đẹp".