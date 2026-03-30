Khách gửi hơn 6,8 tỷ đồng ngoại tệ, 1 tháng sau phát hiện lỗ hơn 1,1 tỷ, ngân hàng tuyên bố: “Anh không gửi tiền mà đang đầu tư”

Theo Sina, ông Phương (49 tuổi), Tổng giám đốc một công ty đầu tư tại Canada và là khách hàng VIP lâu năm của một ngân hàng tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo chia sẻ, ông Phương được ngân hàng bố trí một quản lý khách hàng riêng để cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân hóa.

Sau hơn 1 năm hợp tác, ông Phương cho biết đã hình thành sự tin tưởng lớn đối với nhân viên phụ trách tài khoản. Ngày 18/7/2018, quản lý khách hàng giới thiệu cho ông sản phẩm mang tên “tiền gửi lãi kép”, khẳng định đây là hình thức có lợi suất cao hơn tiền gửi thông thường, đồng thời nhấn mạnh “gửi USD nhận USD, gửi CAD nhận CAD”.

Tin tưởng vào tư vấn này, ông nhanh chóng đồng ý tham gia, gửi hơn 179.000 USD (hơn 4,7 tỷ đồng) và hơn 111.000 CAD (hơn 2,1 tỷ đồng) với kỳ hạn một tháng.

Theo ông Phương, trong quá trình giao dịch, ông hiểu đây vẫn là một dạng tiền gửi ngân hàng, do đó mặc nhiên cho rằng khoản tiền sẽ được bảo toàn vốn. Tuy nhiên, khi kiểm tra tài khoản sau thời điểm đáo hạn, ông phát hiện toàn bộ số ngoại tệ ban đầu đã bị chuyển đổi sang đồng đô la Australia (AUD). Sau khi quy đổi sang NDT, tổng giá trị tài sản giảm hơn 310.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) so với ban đầu.

“Số USD của tôi vì sao lại biến thành AUD? Đã gọi là tiền gửi thì ít nhất phải giữ nguyên tiền gốc, nhưng tài sản lại giảm mạnh chỉ sau một tháng”, ông Phương bức xúc.

Ngay sau đó, ông liên hệ ngân hàng yêu cầu giải thích nguyên nhân biến động tài khoản. Vài ngày sau, phía quản lý khách hàng phản hồi rằng sản phẩm ông tham gia thực chất là sản phẩm quản lý tài sản có rủi ro đầu tư, chứ không phải tiền gửi truyền thống.

Không chấp nhận cách giải thích này, ông Phương đã khởi kiện ngân hàng vì cho rằng đơn vị này đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông tin, khiến ông hiểu sai bản chất sản phẩm.

Trong đơn kiện, ông Phương cho rằng tại thời điểm giao dịch, ngân hàng không giải thích rõ đây là sản phẩm đầu tư có rủi ro tỷ giá, đồng thời ông cũng không được cung cấp bản sao các tài liệu liên quan để xem xét đầy đủ điều khoản.

Ông cáo buộc ngân hàng trên có dấu hiệu cung cấp thông tin gây hiểu nhầm, thậm chí nghi ngờ ngân hàng đã sử dụng tiền của khách hàng không đúng mục đích. Ngoài việc khởi kiện dân sự, ông cũng từng trình báo cơ quan công an với cáo buộc ngân hàng lừa đảo.

Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Ngân hàng cho biết kết quả điều tra nội bộ cho thấy quy trình tư vấn và bán sản phẩm được thực hiện đúng quy định quản lý tài chính hiện hành.

Theo phía ngân hàng, “tiền gửi song lợi” không phải tiền gửi ngân hàng theo nghĩa truyền thống mà là sản phẩm đầu tư cấu trúc, kết hợp tiền gửi có kỳ hạn với quyền chọn ngoại hối. Sản phẩm này có đặc điểm lợi nhuận tiềm năng cao nhưng đi kèm rủi ro biến động tỷ giá.

Ngân hàng cho biết trước khi ký kết, nhân viên đã thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá khả năng chịu rủi ro và kiểm tra mức độ phù hợp đầu tư. Ông Phương đã đọc, hiểu và ký xác nhận vào các tài liệu, bao gồm giấy xác nhận sản phẩm và thỏa thuận đầu tư liên quan.

Đại diện ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng sau khi tiếp nhận trình báo của khách hàng, Công an quận Triều Dương đã tiến hành xác minh và đưa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, cho thấy không có dấu hiệu gian lận.

Theo thông tin công bố trên website ngân hàng, “tiền gửi lãi kép” là sản phẩm đầu tư cá nhân kết hợp giữa tiền gửi ngoại tệ kỳ hạn và giao dịch quyền chọn tỷ giá. Trong thời gian đầu tư, khoản tiền được liên kết với biến động của một cặp tiền tệ xác định.

Đến ngày đáo hạn, ngân hàng sẽ căn cứ vào tỷ giá thị trường tại ngày xác định để quyết định hoàn trả vốn và lãi bằng đồng tiền gửi ban đầu hoặc chuyển đổi sang đồng tiền liên kết theo tỷ giá đã thỏa thuận trước đó.

Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư có thể nhận mức lợi suất cao hơn tiền gửi thông thường, nhưng cũng phải chấp nhận rủi ro biến động tỷ giá, dẫn đến khả năng giá trị tài sản suy giảm.

Sau quá trình xét xử, Tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh, đã bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa xác định sản phẩm “tiền gửi lãi kép” là sản phẩm tài chính hợp pháp, đã được cơ quan quản lý ngân hàng phê duyệt và báo cáo đầy đủ. Phía ngân hàng cũng đã thực hiện đánh giá khả năng chịu rủi ro của khách hàng, yêu cầu khách hàng ký nhiều tài liệu xác nhận hiểu rõ rủi ro.

Tòa án cho rằng ông Phương không đưa ra được bằng chứng chứng minh ngân hàng lừa dối hoặc che giấu thông tin quan trọng. Bên cạnh đó, các văn bản ký kết thể hiện đây là ý chí giao dịch tự nguyện của khách hàng.

Không đồng ý với phán quyết trên, ông Phương đã kháng cáo sau phiên sơ thẩm. Kết quả cuối cùng của vụ việc không được công bố.

(Theo Sina)