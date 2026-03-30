Cháy lớn như “nuốt chửng mọi thứ” tại quán bar, 750 khách tháo chạy hoảng loạn trong đêm

Hàng trăm người đã buộc phải tháo chạy để giữ tính mạng sau khi một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi một hộp đêm ở Đức. Khoảng 750 người đang dự tiệc đã rời khỏi K Club ở Kehl khi ngọn lửa lan rộng khắp tòa nhà đông đúc.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội xuyên qua mái của địa điểm khiêu vũ nổi tiếng này vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng Chủ nhật 29/3 (giờ địa phương). Ít nhất 80 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu thương đã vội vã đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo về đám cháy.

Một người dự tiệc có mặt bên trong khi hỏa hoạn xảy ra đã kể lại với tờ báo địa phương DNA rằng nhiều thông báo khẩn cấp đã được phát bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Người này cho biết: "Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng hô: 'Có cháy!'".

Những người thoát nạn báo cáo rằng các nhân viên đã xử lý việc sơ tán một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dù vậy, tòa nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi biển lửa và công tác phá dỡ cấu trúc còn lại đã được bắt đầu. Ba người đã được lực lượng khẩn cấp điều trị nhưng không cần đưa đến bệnh viện.

Trong một tuyên bố, thị trưởng thành phố Kehl, ông Wolfram Britz, cho biết ông thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm vì không có ai bị thương, đồng thời cảm ơn chủ hộp đêm vì đã đảm bảo cuộc sơ tán diễn ra trật tự. Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ cháy hiện đã được triển khai.

Hộp đêm này nằm trong một khu công nghiệp của thành phố, nằm trên biên giới với Pháp. Đây là điểm đến được yêu thích của những người hâm mộ nhạc hip-hop và Afro.

