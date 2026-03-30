Bầu trời bất ngờ chuyển sang màu đỏ rực như ngày "tận thế"

Bầu trời ở một số khu vực ven biển phía tây nước Úc bị bao phủ bởi một màu đỏ đáng sợ khi cơn bão nhiệt đới Narelle tiến thẳng vào lục địa, tạo ra một hiệu ứng mà một số người gọi là "tận thế".

"Bên ngoài thật kỳ lạ, mọi thứ đều phủ đầy bụi. Gió vẫn chưa mạnh lắm", Shark Bay Caravan Park viết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 27/3.

Facebook/Shark Bay Caravan Park

Bầu trời ở những khu vực khác trong vùng được bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu cam khác thường nhưng ít đáng sợ hơn nhiều.

Trung tâm Dự báo FOX cho biết, sắc đỏ nhạt có thể do sự tán xạ của các bước sóng ánh sáng khác nhau trong khí quyển gây ra.

Các màu như xanh lam có bước sóng ngắn hơn ánh sáng đỏ, cam và hồng và khi mặt trời mọc hoặc lặn, ánh sáng chiếu xuống sẽ đi qua những phần dày hơn của khí quyển.

Điều này khiến các bước sóng màu xanh lam dễ bị tán xạ hơn, trong khi các bước sóng dài hơn như màu đỏ và hồng lại nổi bật hơn trên bầu trời.

Một số báo cáo cho biết gió mạnh đã thổi đất giàu sắt vào khí quyển, kết hợp với ánh sáng mặt trời khuếch tán, tạo ra một loại bộ lọc làm giảm cường độ hầu hết các bước sóng màu ngoại trừ màu đỏ.

Hôm 29/3, công viên đã chia sẻ một clip cập nhật trên Facebook cho thấy bầu trời đã trở lại màu xanh lam thường thấy.

"Chỉ 48 giờ đã tạo nên một sự khác biệt lớn. Chúng tôi vẫn đang phải dọn dẹp bụi bẩn khắp mọi nơi", họ viết.