Hiện tượng hiếm gặp: 6 hành tinh sắp “diễu hành” trên bầu trời

Từ Trái Đất, chúng ta có thể nhìn thấy một số hành tinh gần gũi và sáng nhất như Sao Kim (Sao Hôm, Sao Mai), Sao Hỏa, Sao Mộc... Nhưng vào cuối tuần này, có tới 6 hành tinh cùng hiện ra.

"Nếu bạn có thể tìm được vị trí có tầm nhìn không bị cản trở về hướng Tây và bầu trời quang đãng vào ngày 28-2, bạn có thể nhìn thấy 2 hành tinh bên trong hệ mặt trời là Sao Kim và Sao Thủy, nằm gần Sao Thổ, cùng với Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương và Sao Mộc" - tờ Live Science dẫn lời NASA.

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời - Ảnh: NASA

Thời gian quan sát cuộc diễu hành sẽ rất ngắn vì Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ và sao Hải Vương chỉ xuất hiện trong chốc lát sau khi Mặt Trời lặn. NASA ước tính bạn sẽ có khoảng 45 phút.

Sao Kim, Sao Thủy và Sao Thổ đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng bạn sẽ cần một thiết bị quan sát thiên văn chuyên dụng để quan sát các hành tinh xa xôi hơn.

Sau khi quan sát Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ và Sao Hải Vương, hãy nhìn lên phía Nam để tìm Sao Mộc ẩn mình phía hòm sao Song Tử (Gemini), tỏa sáng rực rỡ, độ sáng ổn định.

Ba ngôi sao của Vành đai Orion sẽ nằm ở vị trí gần như chính giữa bốn hành tinh kia và Sao Mộc.

Hành tinh thứ 7, Sao Thiên Vương, cũng sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm. Với một chiếc ống nhòm hoặc kính thiên văn nhỏ, bạn hãy nhắm vào Vành đai Orion một lần nữa, theo dõi ba ngôi sao Alnitak, Alnilam và Mintaka rồi hướng thiết bị lên trên cho đến khi nhìn thấy cụm sao Pleiades (Thất Nữ) lung linh.

Sao Thiên Vương sẽ nằm ngay bên dưới Pleiades, trong chòm sao Kim Ngưu (Taurus).