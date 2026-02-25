Sếp rải 227 tỷ đồng tiền mặt ra bàn thưởng nhân viên, ai vơ được bao nhiêu lấy bấy nhiêu

Một công ty Trung Quốc và vị giám đốc của mình đang gây bão mạng xã hội khi chi 180 triệu nhân dân tệ (khoảng 26 triệu USD - tương đương 683 tỷ VNĐ) từ khoản lợi nhuận 270 triệu nhân dân tệ để thưởng Tết cho nhân viên, khiến cư dân mạng không khỏi ghen tị.

Vào ngày 13 tháng 2, công ty Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. đã tổ chức tiệc tất niên thường niên. Ngay tại sự kiện, hơn 60 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,7 triệu USD - tương đương 227 tỷ VNĐ) tiền mặt đã được rải kín các dãy bàn dài để phát trực tiếp cho nhân viên.

Khung cảnh gây sốc tại buổi tiệc mừng

Bữa tiệc có quy mô lên tới 800 bàn tiệc dành cho khoảng 7.000 người. Các nhân viên được mời lên sân khấu nhận thưởng, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác như tự đếm tiền: đếm được bao nhiêu, mang về bấy nhiêu. Theo các đoạn video lan truyền trên mạng, nhân viên hăng hái đếm những tờ tiền trải dài trên bàn, nhiều người khác ôm những xấp tiền lớn trong tay, thậm chí có người không thể giữ hết số tiền quá lớn trên sân khấu.

Trong buổi lễ, ông chủ Cui Peijun thậm chí đã gọi bộ phận tài chính ngay trên sân khấu và nói: "Tại sao chúng ta lại tặng máy giặt? Các bạn nghĩ giá vàng đã tăng sao? Những năm trước chúng ta tặng dây chuyền và nhẫn, năm nay hãy mang tiền mặt lên đây và tặng thêm cho mỗi người 20.000 nhân dân tệ nữa (khoảng 2.800 USD - tương đương 70 triệu VNĐ)."

Tính cả các khoản thưởng qua chuyển khoản, tổng số tiền chi trả cuối năm đã vượt quá 180 triệu nhân dân tệ. Lợi nhuận của công ty trong năm 2025 được báo cáo là 270 triệu nhân dân tệ, nghĩa là gần 70% lợi nhuận đã được chia sẻ cho 7.000 nhân viên.

Công ty được thành lập vào tháng 9 năm 2002, là nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ cần trục cùng các sản phẩm bốc xếp vật liệu, hoạt động tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Ông Cui Peijun nắm giữ khoảng 98,88% cổ phần công ty. Năm 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 260 triệu nhân dân tệ (khoảng 38 triệu USD - tương đương 950 tỷ VNĐ), trong đó 170 triệu nhân dân tệ đã được chia cho nhân viên. Vào tháng 3 năm ngoái, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, công ty cũng đã phát gần 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 230.000 USD - tương đương 5,7 tỷ VNĐ) tiền thưởng cho 2.000 nữ nhân viên.

Nhân viên cầm chồng tiền mặt để phát thưởng

Thói quen thường xuyên thưởng tiền mặt và phúc lợi hậu hĩnh đã khiến ông Cui Peijun được cư dân mạng đặt biệt danh là "ông chủ thích phát tiền nhất". Đáp lại biệt danh này, ông chia sẻ: "Không phải tôi thích phát tiền, mà vì những người trẻ đang phải gánh trên vai các khoản vay mua xe và thế chấp nhà, bất kỳ sự hỗ trợ nào mà chúng tôi có thể đưa ra đều sẽ giúp ích cho họ."

Hành động của Cui Peijun đã nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng Trung Quốc. Một người bình luận: "Đây chính là Thần Tài thực sự ở trần gian. Hy vọng sẽ có thêm nhiều công ty và doanh nhân như thế này." Một người khác viết: "Cách này chẳng phải hiệu quả hơn quảng cáo sao? Đối xử tốt với nhân viên và họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn với chất lượng được đảm bảo. Một ông chủ như thế này xứng đáng được nêu danh gương lao động mẫu mực quốc gia."

