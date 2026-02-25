Một quốc gia bị cảnh báo phải hứng chịu "mưa máu" trong ngày hôm nay

Có ba điều chắc chắn trong cuộc đời này: cái chết, thuế và thời tiết ẩm ướt của nước Anh. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu những trận mưa rào đó trông như bước ra từ một bộ phim kinh dị?

Theo các chuyên gia từ Dịch vụ Giám sát Khí quyển Copernicus (CAMS), Vương quốc Anh đang trải qua hiện tượng được gọi là mưa máu.

Nguyên nhân do bụi đỏ từ sa mạc Sahara đang di chuyển khắp châu Âu, khi lượng mưa thông thường tại đây hòa trộn với kẻ xâm nhập từ sa mạc này sẽ tạo ra hiện tượng kỳ quái trên.

Tuy nhiên, bất chấp vẻ ngoài đáng sợ, dường như không có lý do gì để công chúng phải lo lắng. Trong trường hợp xấu nhất, trận mưa màu đỏ này sẽ để lại một lớp bụi mỏng trên các bề mặt lộ thiên.

Hình ảnh hiện tượng "mưa máu"

Nhà khoa học cấp cao của CAMS, ông Mark Parrington, cho biết về vấn đề này rằng các dự báo mới nhất chỉ ra rằng bụi chủ yếu sẽ đi qua miền Nam nước Anh và eo biển Manche ở tầng khí quyển cao hơn, nhưng có thể dẫn đến một số hiện tượng lắng đọng ẩm ở mặt đất nếu nó hòa lẫn với các đợt mưa theo dự báo thời tiết.

CAMS đang theo dõi luồng bụi khi nó di chuyển qua Bắc Đại Tây Dương; bản thân luồng bụi này cũng bao gồm cả khói từ việc đốt sinh khối ở châu Phi. Một khi bụi bị gió cuốn từ mặt đất lên không trung, các đám mây sau đó đạt đến độ cao đáng kể trước khi được vận chuyển đi khắp thế giới.

Việc các sol khí chảy ra Bắc Đại Tây Dương trên quy mô lớn không phải là hiếm vào thời điểm này trong năm, khi hoạt động đốt sinh khối theo mùa ở khu vực xích đạo châu Phi thường đạt đỉnh từ tháng 1 đến tháng 3, và gió Calima vận chuyển bụi Sahara qua đại dương, ông Parrington giải thích thêm.

Cường độ cao của đợt bụi lần này là điều đáng chú ý vì dự báo cho thấy một luồng bụi đang tiến đến các khu vực phía tây bắc của châu Âu.

CAMS dự kiến yếu tố mang phong cách ma cà rồng này sẽ bao trùm nước Anh vào khoảng ngày 24/2 (giờ địa phương) và ngày 25/2 theo giờ Việt Nam. Nó có khả năng sẽ đi qua trong vài giờ vào chiều thứ Ba.

Giá trị độ dày quang học sol khí bằng 1 thường có nghĩa là bầu trời bị mờ đục, và các giá trị trong luồng bụi này là tương đối cao. Vì vậy, nó có thể khiến bầu trời trở nên đỏ hoặc cam hơn trong buổi tối.

Nguồn: Ladbible