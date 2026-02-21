300 người đầu "ngoài hành tinh” ở Peru: Một giống người mới?

Năm 1928, hơn 300 hộp sọ có hình dạng thuôn dài kỳ lạ, y như người ngoài hành tinh trong phim giả tưởng, được tìm thấy tại một nghĩa địa cổ 3.000 năm tuổi ở thị trấn Paracas - Peru.

Kết quả phân tích ban đầu càng làm tăng thêm sự bối rối cho giới khoa học: Đó là những chiếc sọ hoàn toàn tự nhiên, không hề bị can thiệp bởi tục bó đầu như ở các nền văn minh cổ đại khác, to và nặng khác thường.

Theo Ancient Origins, các hộp sọ Paracas - Peru dài hơn trung bình 25% so với hộp sọ người bình thường, trọng lượng cũng hơn khoảng 60%. Họ cũng có 1 xương đỉnh duy nhất, thay vì 2 như chúng ta.

Hình ảnh tái hiện những người mang chiếc đầu "ngoài hành tinh" ở Peru - Ảnh: ANCIENT ORIGINS

Gần đây, ông Juan Navarro, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Paracas (Peru), nơi lưu giữ 35 hộp sọ "ngoài hành tinh", đã hợp tác với một nhóm khoa học gia để lấy mẫu 5 hộp sọ, bao gồm các mẫu tóc, răng, xương sọ và da.

Mẫu của ba hộp sọ đã được gửi tới nhà di truyền học, người hoàn toàn không được biết về nguồn gốc của mẫu để đảm bảo tính khách quan.

Kết quả bước đầu từ nhà khoa học Brien Foerster, một chuyên gia về các dân tộc cổ có hộp sọ kéo dài ở Nam Mỹ, đã gây sốc.

Phân tích cho thấy các hộp sọ này sở hữu DNA ti thể (mtDNA) với những đột biến chưa từng thấy ở bất kỳ loài người, linh trưởng hay động vật nào được biết đến cho đến nay.

"Một vài phân đoạn tôi có thể giải trình tự cho thấy rằng nếu các đột biến này giữ nguyên, chúng ta đang đối mặt với một sinh vật giống người mới, rất xa lạ với Homo sapiens (người hiện đại chúng ta), Neanderthal hay Denisovan" - nhà di truyền học này tuyên bố.

Homo sapiens, Neanderthal và Denisovan là 3 loài thuộc chi Homo, có quan hệ gần gũi với nhau và từng giao phối dị chủng trong quá khứ, khiến cho DNA của chúng ta mang ít nhiều yếu tố Neanderthal và Denisovan.

Ông Foerster tiếp lời: "Tôi không chắc liệu họ có khớp với cây tiến hóa đã biết hay không".

Điều này có nghĩa các nhà khoa học tạm thời vẫn chưa biết nên gọi họ là một chi mới, một loài mới trong "gia phả" nhân loại, hay một cái gì đó khác.

Ông cũng nhận định rằng với những khác biệt về mặt sinh học lớn như vậy, giống người mới tiềm năng này có thể không giao phối được với phần còn lại của nhân loại - vốn chỉ còn một loài duy nhất là Homo sapiens vào thời điểm 3.000 năm trước, khi những người sọ dài này còn tồn tại ở Peru.

Kết quả này mới chỉ là giai đoạn đầu tiên. Các thử nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện với các hộp sọ "ngoài hành tinh" khác, nhằm so sánh và tìm ra các đặc trưng của người Paracas.