Chú rể ôm nhầm "gái lạ", cô dâu có phản ứng gây xôn xao

Vừa qua, một câu chuyện dở khóc dở cười đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhân vật chính là một chú rể trong ngày trọng đại của mình, nhưng lại bất ngờ rơi vào tình huống "nhận nhầm người" ngay trong nghi thức rước dâu.

Điều thú vị, cô dâu có một người em gái sinh đôi và điều đáng nói là chú rể không hề biết trước sự xuất hiện của cô em này trong dàn phù dâu. Thông thường, chị em ruột hiếm khi đảm nhận vai trò phù dâu, nên anh hoàn toàn không đề phòng khả năng này. Chính chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại trở thành "cái bẫy" khiến chú rể lúng túng.

Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy trong khoảnh khắc bước vào phòng đón dâu, giữa không khí náo nhiệt và hồi hộp, chú rể đã không kịp phân biệt đâu là cô dâu thật. Nhìn thấy một cô gái có ngoại hình giống hệt người mình sắp cưới, anh lập tức tiến tới ôm chầm lấy, không hề hay biết đó lại là em gái song sinh với vợ.

Tình huống trớ trêu này chỉ được tháo gỡ khi cô dâu thật đang ngồi trên giường vội vàng kéo chú rể lại và lên tiếng: "Em ở đây, người anh đang ôm là em gái em!". Khoảnh khắc ấy khiến cả căn phòng bật cười, còn chú rể thì không khỏi bối rối khi nhận ra sai lầm.Ngay lập tức chú rể nhanh chóng "sửa sai", buông em vợ ra và tiến đến đúng cô dâu của mình.

May mắn là cô dâu và gia đình không hề khó chịu, trái lại còn bật cười trước tình huống bất ngờ này. Mặc dù xảy ra một chút "sự cố", hôn lễ vẫn diễn ra suôn sẻ trong tiếng cười của tất cả mọi người. Và chính khoảnh khắc ôm nhầm cô dâu ấy lại vô tình trở thành điểm nhấn thú vị, khiến ngày cưới thêm phần đáng nhớ.

Thực tế, với các cặp song sinh, đặc biệt là song sinh cùng trứng, việc nhận diện bằng mắt thường vốn đã không dễ dàng. Khi được trang điểm giống nhau, mặc trang phục tương tự và xuất hiện trong bối cảnh đông người, ngay cả người thân đôi khi cũng có thể nhầm lẫn, huống hồ là chú rể trong trạng thái căng thẳng và hồi hộp.