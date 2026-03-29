Chú rể mang 9 xe hút bể phốt đi rước dâu và cái kết

Một đám cưới đặc biệt ở Trung Quốc những ngày qua khiến dân mạng thích thú. Thay vì xe hoa sang trọng, cô dâu, chú rể chọn xe hút phể phốt làm phương tiện rước dâu.

Đáng chú ý từ 5h sáng ngày 28/3, tiếng động cơ và ánh đèn của đoàn xe đã làm cả ngôi làng thức giấc. Bên cạnh các dòng xe quen thuộc như Mercedes, Audi hay Land Rover, điểm gây chú ý là dàn xe chuyên dụng dùng để vận chuyển chất thải, lần đầu xuất hiện trong một đám cưới, trang QQ đưa tin.



Ý tưởng rước dâu độc đáo này là của chú rể Phan Hạo Nam (sinh năm 1995) là công nhân trong ngành này. Trước đám cưới khoảng 10 ngày, anh đăng video kêu gọi đồng nghiệp trên cả nước lái xe đến chung vui. Mặc dù đã hơn 50 người đồng ý tham gia hưởng ứng, nhưng do điều kiện địa phương, anh chọn 9 xe tham gia đoàn rước dâu.

Nói về xe rước dâu độc lạ có "1-0-2" này chú rể cho rằng: "Tôi muốn mọi người nhìn nhận công việc của chúng tôi một cách tích cực hơn. Đây cũng là dịp để anh em trong nghề có cơ hội gặp gỡ, vui vẻ cùng nhau”, chú rể chia sẻ.

Khi chồng lên ý tưởng đón dâu như vậy, cô dâu Lý Nhã Tình thẳng thắn chia sẻ: “Tôi thấy khá lãng mạn. Công việc nào cũng đáng trân trọng, miễn là lao động chân chính, sống ổn định”.

Được biết, đoàn xe rước dâu di chuyển hơn 2 giờ để tới nhà gái. Trên đường đi, hình ảnh dàn xe hút chất thải thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng bên đường quay video, cho biết “chưa từng thấy đám cưới nào như vậy”.

Cô dâu hạnh phúc bên chú rể, không suy nghĩ nhiều về đoàn xe rước đặc biệt. Ảnh: QQ.

Điều thú vị là g ia đình chú rể có hơn 20 năm làm nghề vận chuyển chất thải. Từ hai bàn tay trắng, hiện họ đã ổn định tại Ninh Ba, sở hữu nhà riêng, ô tô cá nhân và nhiều xe chuyên dụng, tạo việc làm cho một số lao động. Theo những người trong nghề, dù vất vả, đây là công việc có thu nhập khá.

Cô dâu là giáo viên mầm non nên ban đầu gia đình cô dâu từng có chút băn khoăn khi biết nghề nghiệp của chú rể. Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc, gia đình dần thay đổi suy nghĩ.

