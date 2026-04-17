Tiết lộ chấn động tại Úc: Meghan Markle khẳng định bản thân là "người bị bạo lực mạng nhiều nhất thế giới" suốt 10 năm ròng rã

Xuất hiện tại Đại học Công nghệ Swinburne (Melbourne) trong khuôn khổ chuyến thăm nước Úc, vợ chồng Công tước xứ Sussex tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Theo tờ Express đưa tin, thay vì những câu chuyện hoàng gia đầy khuôn thước, lần này Meghan Markle đã có một buổi trò chuyện sâu sắc và đầy tính cá nhân với các nhà hoạt động trẻ thuộc tổ chức sức khỏe tinh thần Batyr. Những lời bộc bạch mộc mạc nhưng gai góc về chuỗi ngày làm nạn nhân của bạo lực mạng không chỉ gây sốc mà còn trực tiếp phơi bày góc khuất của một ngành công nghiệp tỷ đô.

10 năm sống trong "bão tố" của Sussex

Tại căn phòng nhỏ thuộc Đại học Công nghệ Swinburne, Meghan Markle đã không ngần ngại lật lại những góc khuất trong cuộc sống cá nhân. Nữ Công tước chia sẻ thẳng thắn với các bạn trẻ rằng các nền tảng mạng xã hội hiện nay "không hề có động lực để dừng lại" những hành vi độc hại. Lấy chính bản thân làm minh chứng, Meghan bộc bạch một cách đầy chân thật: "Tôi có thể nói về điều đó ở góc độ vô cùng cá nhân, đó là lý do vì sao tôi thích lắng nghe, bởi nó cộng hưởng với tôi một cách rất chân thực. Cho đến nay, suốt 10 năm qua, ngày nào tôi cũng bị bắt nạt và tấn công. Và tôi từng là người bị công kích nhiều nhất trên toàn thế giới".

Những lời chia sẻ này ngay lập tức làm dấy lên sự đồng cảm trong khán phòng. Đối mặt với những áp lực dư luận tưởng chừng có thể quật ngã bất kỳ ai, Meghan kiên định khẳng định: "Giờ thì, tôi vẫn đang ở đây". Bằng giọng điệu chân thành, cô gửi gắm thông điệp đến những người trẻ đang phải vật lộn với thế giới ảo: "Khi tôi nghĩ về tất cả các bạn và những gì các bạn đang trải qua, tôi nghĩ phần lớn trong số đó là việc các bạn phải nhận ra rằng cái ngành công nghiệp tỷ đô đó hoàn toàn được neo giữ và bòn rút dựa trên sự tàn nhẫn để câu lượt nhấp chuột - điều đó sẽ không thay đổi. Vì vậy, bạn bắt buộc phải mạnh mẽ hơn thế".

Vương tử Harry: Lệnh cấm của nước Úc là một bước đi "thần sầu"

Cũng trong buổi thảo luận này, Vương tử Harry đã dành những lời có cánh cho quyết định mới nhất của chính phủ Úc về việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Dưới góc độ của một người luôn đấu tranh không mệt mỏi để nâng cao nhận thức về tác hại của không gian mạng, Harry gọi lệnh cấm này là "thần sầu" xét trên khía cạnh "trách nhiệm và năng lực lãnh đạo".

"Úc đã đi đầu. Chính phủ của các bạn là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra lệnh cấm", Công tước xứ Sussex nhấn mạnh. Dù từ chối phán xét về những ưu khuyết điểm sâu xa của đạo luật này, Harry vẫn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của nó khi nhiều quốc gia khác đang rục rịch học theo. Tuy nhiên, anh cũng để lại một lời nhận định sâu sắc về trách nhiệm của các tập đoàn công nghệ: "Đáng lẽ ra mọi chuyện không bao giờ nên đi xa đến mức phải dùng đến lệnh cấm. Và bây giờ khi lệnh cấm đã được ban hành, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bởi vì bản thân các công ty phải chịu trách nhiệm, và không có lý do gì những người trẻ tuổi lại bị trừng phạt bằng cách bị cấm khỏi một thứ đáng lẽ ra phải an toàn để sử dụng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Trước đó, vào đầu ngày thứ Năm, cặp đôi hoàng gia đã có những khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi khi tham gia dạo bộ tại Scar Tree Walk. Đây là cung đường mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng, kết nối văn hóa truyền thống và đương đại của người thổ dân, cũng như lịch sử của các dân tộc thuộc quốc gia Kulin. Hình ảnh nhà Sussex ăn vận giản dị tản bộ dọc theo bờ sông Yarra, một trong những tuyến đường chạy bộ nổi tiếng nhất thành phố đã khiến không ít người dân địa phương phải tròn mắt ngạc nhiên. Bỏ lại sau lưng những ồn ào và phán xét của mạng xã hội, khoảnh khắc mộc mạc này dường như là câu trả lời rõ ràng nhất của Meghan và Harry cho cách họ chọn để đối mặt với dư luận: Bình thản và tiếp tục bước về phía trước.